Цены на китайскую замену Камри, невезучие ГАЗы и тайны Porsche. Главное за день

«Первая» Audi Q5 оказалась очень удачной моделью. И до сих пор этот кроссовер имеет на вторичке хорошую репутацию и спрос. Как подобрать оптимальный экземпляр Q5 в кузове 8R? В этом поможет наш гид!

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В истории Горьковского автозавода были сразу три ГАЗ-62. Что их объединяет? Ни один из них так и не стал серийным! В новом выпуске рубрики «Старые, но не бесполезные» вспоминаем машины невезучей 62-й серии.