Цены на китайскую замену Камри, невезучие ГАЗы и тайны Porsche. Главное за день

Добрый вечер! Lexus представил первое за 13 лет новое поколение внедорожника GX. Модель получила совершенно новую внешность и турбированный V6 вместо прежнего V8, однако сохранила рамную конструкцию. А теперь — к другим важным новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Нештатная «музыка»
Многие автовладельцы увлекаются «автозвуком» и устанавливают в машины не только нештатные магнитолы, но и большие динамики с усилителями. Нужно ли как-то оформлять эти доработки или никаких ограничений на «музыку» в автомобиле нет? Отвечает юрист!
Факты о Porsche
Какой автомобиль вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Наверняка многие назвали бы одну из моделей Porsche. Немецкий бренд любят и ценят во всём мире. Но насколько хорошо вы знаете эту марку? Уверены, в нашей подборке интересных и неочевидных фактов о фирме из Штутгарта каждый найдёт для себя что-то новое.
Важные новости
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Почитать перед сном
«Первая» Audi Q5 оказалась очень удачной моделью. И до сих пор этот кроссовер имеет на вторичке хорошую репутацию и спрос. Как подобрать оптимальный экземпляр Q5 в кузове 8R? В этом поможет наш гид!
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В истории Горьковского автозавода были сразу три ГАЗ-62. Что их объединяет? Ни один из них так и не стал серийным! В новом выпуске рубрики «Старые, но не бесполезные» вспоминаем машины невезучей 62-й серии.
Кстати!
На обслуживание и ремонт за один год ушло больше, чем на покупку: дневник трат владельца пожилого MINI.