ДТП в путешествии. Как оформить аварию в другом городе
Артём ВолковКомменты
Продолжаем серию полезных материалов про трудности, которые могут случиться в дальней дороге. Мы уже рассказали, что делать, если в путешествии потерялись документы, загорелся Check Engine, закончилось топливо или пробило колесо. Сегодня расскажем, как правильно оформить ДТП вдали от дома, как действовать при аварии с животными или спецтехникой и что делать с поломанной машиной в чужом городе.
- Как обезопасить себя перед поездкой
- Порядок действий после ДТП
- Когда можно оформить Европротокол, как это сделать
- Что делать после оформления документов
- Что делать, если в ДТП только один участник
- Как действовать при аварии с животными
- Что делать при ДТП со спецтехникой
- Порядок действий при ДТП за границей
- Что делать с автомобилем после аварии
Как обезопасить себя перед поездкой
В первую очередь убедитесь, что ваша страховка покрывает весь срок путешествия. По просроченному полису вы не сможете получить денежное возмещение или сделать ремонт. Также советуем приобрести в дорогу видеорегистратор (лучше два: один вперёд, а другой назад) — он пригодится как в решении спорных ситуаций, так и просто сможет зафиксировать момент ДТП. Перед дальней поездкой внимательно изучите наш чек-лист, чтобы удостовериться, что всё нужное на месте.
Порядок действий после ДТП
Если в ДТП есть пострадавшие, в первую очередь нужно принять меры по спасению людей и вызвать скорую помощь. Для этого с мобильного телефона набирайте 103 — так быстрее дозвониться до медиков, чем по привычной схеме через нескольких диспетчеров по номеру 112. В случае опасности возгорания вызывайте и пожарных — с мобильного телефона по номеру 101. Если ваш автомобиль оборудован системой ЭРА-Глонасс, то службы можно вызвать прямо из автомобиля. Когда ДТП с пострадавшими случилось вдали от цивилизации, а помощи ждать долго, можно отправить раненых в больницу любым попутным транспортом.
Сразу после происшествия нужно обозначить автомобиль на дороге: включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки на требуемом расстоянии. В городе это 15 метров, за городом — 30 метров. Затем на место происшествия следует вызвать ГИБДД. Когда вы находитесь на малоизвестной трассе, а вокруг нет никаких ориентиров — определить ваше местонахождение помогут километровые столбы, стоящие вдоль дороги. Перемещать автомобиль или собирать детали до приезда полиции нельзя. Освободить проезжую часть можно только при условии оформления Европротокола и после фотофиксации произошедшего.
Когда можно оформить Европротокол и как это сделать
Европротокол — это форма извещения о ДТП, составляемая непосредственно участниками аварии. Она применяется при небольших авариях без жертв — когда нет необходимости вызывать инспекторов. Документ передаётся в страховую, и на его основании пострадавший может получить возмещение по полису ОСАГО.
Упрощённое оформление ДТП возможно при условии, что:
- Авария произошла на территории России.
- В ДТП пострадало только два автомобиля (прицепы считаются вместе с авто).
- Жертвы и пострадавшие отсутствуют.
- Личные вещи, дорожная инфраструктура и другое имущество не повреждено.
- У обоих водителей есть действующий полис ОСАГО (проверить подлинность страховки можно на сайте РСА).
- Сумма повреждений пострадавшего автомобиля не превышает 100 000 рублей (если нет разногласий по поводу произошедшего, а оформление происходит через приложение «Помощник ОСАГО» или «Госуслуги Авто» с обязательной фотофиксацией, то сумма повышается до 400 000 рублей).
Если какие-то из вышеперечисленных условий не выполнены, то всё-таки придётся вызвать инспектора ГИБДД. Для оформления бумажного Европротокола подойдёт самокопирующийся бланк любой страховой компании, даже если у вас и второго участника полис другой фирмы. Обычно такие бумаги выдают вместе с ОСАГО, хотя этот бланк можно просто распечатать. Но удобнее оформлять электронный документ в приложении, например, «Госуслуги Авто». В этом случае не понадобится ехать в страховую компанию, она получит данные автоматически, да и сумма покрытия будет выше.
Европротокол возможно оформить в любом регионе страны, вне зависимости от места регистрации транспорта и города выдачи страхового полиса. После оформления документов для страховой рекомендуем обменяться расписками о том, что вы не имеете друг к другу претензий. Это убережёт вас от потенциальных разбирательств в будущем, если второй участник вдруг изменит своё решение.
Что делать после оформления документов
После того, как Европротокол оформлен, он должен попасть в страховую компанию. На это отводится пять дней. Подавать документы на возмещение убытков вовсе не обязательно в своём регионе — это можно сделать по месту происшествия. Уточните ближайший адрес на сайте страховой компании или по телефону горячей линии.
Если документ оформлялся электронно, то в страховой его получают из цифровой базы. Если же на руках бумажный бланк и вы пострадавший, то для получения возмещения необходимо обратиться в вашу страховую компанию (в страховую виновника обращаться не нужно). Это тоже можно сделать дистанционно — отправьте страховщикам бумажный бланк в отсканированном виде. Оригиналы документов можно будет передать в страховую компанию во время осмотра автомобиля. Обратите внимание, что виновник ДТП тоже должен сообщить о происшествии в свою страховую компанию. Впрочем, если случится задержка с оповещением, последствий для виновника не будет% с 2019 года страховщики не имеют права выставлять регрессное требование на таком основании.
При оформлении аварии с участием инспектора принципиальной разницы нет: страховая компания должна получить информацию в течение тех же пяти дней. Только вместо одной бумаги у вас на руках должно быть постановление об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и протокол ДТП — эти документы оформляет сотрудник ГИБДД.
При возникновении споров дело будет рассматриваться по месту произошедшей аварии. Можно на всякий случай заранее подготовить ходатайство о рассмотрении дела о ДТП по месту жительства и приобщить его к материалам дела в момент оформления — это избавит вас от необходимости ездить в другой регион. Распечатайте пустой бланк ходатайства и положите его к страховому полису вместе с бланками Европротокола.
Что делать, если в ДТП только один участник
Аварийные ситуации в дальней дороге бывают разные. Можно не заметить бордюр, потерять управление на тёмной неизвестной дороге или встретиться с обитателями леса. Алгоритм действий при аварии без второго участника примерно такой же, как описано выше, только Европротокол уже не поможет — оформлять его не с кем. Если вы не повредили дорожную инфраструктуру и чужое имущество, а ваш автомобиль на ходу — можете уехать с места происшествия. Наказания за это нет, так как фактически отсутствует преступление. Но если вы задели ограждение, сломали столб, дорожный знак или бордюр — придётся вызвать ГИБДД.
Возмещение по ОСАГО в таком случае вы не получите, но причинённый вами ущерб возместит страховая компания. Отремонтироваться вы сможете или за свой счёт, или по страховке каско, если она есть. Однако нужно хотя бы приблизительно оценить стоимость ремонта. Если сумма не превысит стоимость вашей франшизы (при её наличии), то и обращаться за возмещением не стоит. Денег вы не получите, а из-за заявленного убытка стоимость следующего полиса может быть выше.
Как действовать при аварии с животными
В случае происшествия с животными покидать место ДТП нельзя. За это могут наказать со всей строгостью, даже если животное убежало самостоятельно. Следует сообщить о ранении зверя по телефонам экстренных служб и вызвать инспекторов. Прямых штрафов за гибель животных нет, но они все кому-то принадлежат. У домашних животных есть хозяева, а дикие являются собственностью государства. Поэтому в любом случае придётся возмещать нанесённый ущерб, даже если зверь выбежал на дорогу прямо перед вами.
За особо редкие виды сумма денежной компенсации может составлять до 180 тысяч рублей. Однако эти расходы должен покрыть полис ОСАГО. В выплате могут отказать, только если будет установлено, что водитель совершил наезд умышленно. Попытка скрыться с места аварии, алкогольное опьянение или отсутствие прав у виновника ДТП могут повлечь регрессное требование от страховой компании.
Что делать при ДТП со спецтехникой
Аварии со спецтранспортом тоже случаются, и никакой специфики в оформлении ДТП в этом случае нет: автомобили служб скорой и пожарной имеют полисы ОСАГО и для них доступно оформление Европротокола. При авариях с гужевыми повозками, спецтехникой и другими участниками дорожного движения происшествия оформляются только по вызову ГИБДД.
ДТП с дорожными службами или по их вине также оформляется с участием инспектора. Попросите его внести в протокол информацию о дефектах полотна, о предметах, находящихся на дороге, неисправностях или отсутствии ограждений — любые сведения, подтверждающие вину эксплуатантов дороги, если авария случилась именно из-за этого.
Порядок действий при ДТП за границей
Раньше ответственность путешественников, выезжавших за рубеж на своём автомобиле, была защищена Зелёной картой (международный страховой полис, аналог ОСАГО), однако он полноценно действует в России только до 1 июня 2023 года. После этого полис можно будет оформить только для поездок в Беларусь, Азербайджан, Молдову, Турцию и Иран. Для поездки в страны Европы придётся оформлять местную страховку на границе или же покупать полис онлайн в одной из европейских компаний, а для этого нужна действующая в Европе банковская карта.
В случае аварии за границей внимательно прочтите условия страхового полиса и свяжитесь со страховой компанией указанным в договоре способом — вас должны проконсультировать по принятому в этой стране порядку действий. Стоит вызвать и местную полицию. До их приезда не перемещайте автомобили и детально зафиксируйте повреждения, попробуйте записать контакты очевидцев аварии. Не следует соглашаться и подписывать документы, значения которых вы не понимаете.
Что делать с автомобилем после аварии
Здесь всё зависит от серьёзности аварии и её последствий. Если произошло сильное ДТП и автомобиль больше не может передвигаться или лишился необходимых элементов конструкции (фар, радиаторов и т.д.), то считайте путешествие оконченным. Повреждённый автомобиль вы можете отправить эвакуатором до места стоянки или ремонта, а страховая компания должна возместить понесённые расходы (если вы пострадавший в аварии) — для этого обязательно сохраните документы о перевозке, с указанием суммы оплаты и маршрута движения.
Увезти автомобиль можно хоть домой, но нужно обязательно уточнить нюансы у своей страховой компании. Вероятно, что вам компенсируют стоимость эвакуации только до ближайшей сервисной станции, с которой у страховой компании имеется договор, а за перевозку автомобиля на ремонт в родной город вам придётся платить самостоятельно.
Машина получила незначительные повреждения, а все элементы конструкции остались на месте? Поздравляем, вам повезло. Намеченную поездку можно продолжить, даже несмотря на досадную неприятность. Но не забывайте, что данные по ДТП страховая компания должна получить в течение 5 дней. Зафиксировать повреждения можно в любом филиале вашей страховой — уточните адрес на их сайте или по телефону. В некоторых случаях компании отправляют своего выездного эксперта, но это обычно занимает больше времени.
Когда произвести осмотр в установленные законом сроки невозможно — такое бывает, к примеру, если водитель получил травмы и не может управлять автомобилем, — страховая компания должна самостоятельно уладить вопрос с осмотром в установленные законом сроки. По взаимному согласию осмотр разрешается перенести. Но тогда решение о возмещении страховщик тоже может принять позже — в течение 40, а не 20 дней после получения заявления о выплате.
Виновнику аварии запрещается ремонтировать свой автомобиль в течение 15 дней после происшествия, иначе страховая компания может потребовать всю выплаченную пострадавшему сумму — это называется регрессным требованием. Нужно также быть готовым в течение этого срока предоставить машину на осмотр. Его обычно назначают по месту происшествия, но если вы находитесь там проездом, то следует самостоятельно обратиться к страховщикам и предупредить об этом.
Итак, совсем коротко
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– Принципы оформления происшествия как дома, так и в путешествии очень схожи. Данные в страховую компанию надо передать в течение 5 дней с момента аварии, это можно сделать и по месту происшествия. Подать документы можно в электронном виде, а также заказать выездную оценку повреждений. Ещё один вариант — вызвать эвакуатор, а затем подать расходы к возмещению.
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– Если ДТП произошло с участием двух водителей, люди не пострадали, а имущество осталось целым, то можно оформить Европротокол. Сумма возмещения при оформлении бумажного документа не превысит 100 000 рублей, при оформлении через приложение — 400 000 рублей.
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– Если ущерб серьёзный или участников происшествия больше двух, необходимо вызывать ГИБДД.
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– Виновник аварии не имеет права в течение 15 дней после ДТП проводить ремонт автомобиля. Надо быть готовым предоставить автомобиль на осмотр.
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– Если в аварии пострадала только ваша машина, а повреждений чужого имущества нет, то вызывать инспекторов необязательно. В случае повреждения чужого имущества без ГИБДД не обойтись.
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– Покидать место ДТП после столкновения с диким животным нельзя, даже если зверь убежал.
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– Если после аварии ваша машина не лишилась кузовных элементов, стёкол и светотехники, можете продолжить поездку. Если есть повреждения конструкции, влияющие на безопасность, путешествие придётся прекратить.
Фото на обложке: halayalex (Freepik)