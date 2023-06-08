ДТП в путешествии. Как оформить аварию в другом городе

Что делать после оформления документов

После того, как Европротокол оформлен, он должен попасть в страховую компанию. На это отводится пять дней. Подавать документы на возмещение убытков вовсе не обязательно в своём регионе — это можно сделать по месту происшествия. Уточните ближайший адрес на сайте страховой компании или по телефону горячей линии.

Если документ оформлялся электронно, то в страховой его получают из цифровой базы. Если же на руках бумажный бланк и вы пострадавший, то для получения возмещения необходимо обратиться в вашу страховую компанию (в страховую виновника обращаться не нужно). Это тоже можно сделать дистанционно — отправьте страховщикам бумажный бланк в отсканированном виде. Оригиналы документов можно будет передать в страховую компанию во время осмотра автомобиля. Обратите внимание, что виновник ДТП тоже должен сообщить о происшествии в свою страховую компанию. Впрочем, если случится задержка с оповеще­нием, последствий для виновника не будет% с 2019 года страховщики не имеют права выставлять регрессное требование на таком основании.

При оформлении аварии с участием инспектора принципиальной разницы нет: страховая компания должна получить информацию в течение тех же пяти дней. Только вместо одной бумаги у вас на руках должно быть постановление об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и протокол ДТП — эти документы оформляет сотрудник ГИБДД.

При возникновении споров дело будет рассматриваться по месту произошедшей аварии. Можно на всякий случай заранее подготовить ходатайство о рассмотрении дела о ДТП по месту жительства и приобщить его к материалам дела в момент оформления — это избавит вас от необходимости ездить в другой регион. Распечатайте пустой бланк ходатайства и положите его к страховому полису вместе с бланками Европротокола.