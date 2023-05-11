Что делать, если в путешествии потерял права, СТС или госномер
Артём ВолковКомменты
Путешествие на автомобиле — это интересно. И хорошо, когда эмоции положительные, а всё идёт по плану. Увы, бывает и по-другому. Чаще проблемы в поездке связаны с техническим состоянием автомобиля: пробило колесо, на трассе закончился бензин или внезапно загорелся check engine. Но есть ряд неприятных ситуаций, связанных с пропажами. Например, когда водитель не может найти важные документы или замечает отсутствие регистрационного знака.
Потерять номер, права или СТС в дальней дороге неприятно, но паниковать не стоит. Рассказываем, что делать и куда обращаться в таких ситуациях.
Что делать, если утеряно Свидетельство транспортного средства (СТС)
При отсутствии СТС автомобиль нельзя эксплуатировать. То есть, как только стало понятно, что документ пропал, ехать на машине дальше не стоит. За управление автомобилем без СТС положен штраф 500 рублей. Но это — не самое страшное. Сотрудники ДПС имеют право отстранить водителя без СТС на машину от управления и отправить автомобиль на штрафстоянку.
В такой ситуации спасти положение может только Паспорт транспортного средства (ПТС). За свидетельство он, конечно, не сойдёт, и предъявлять его сотрудникам ГИБДД на дороге бессмысленно, но само его наличие с собой очень выручит. Да, во время повседневной городской эксплуатации возить с собой паспорт автомобиля не нужно, но, собираясь в дальнюю дорогу, возьмите с собой и ПТС, если он у вас в привычном бумажном варианте. Если же ваш ПТС электронный, то подойдёт или выписка из него, или просто номер документа.
Только при наличии ПТС или данных об ЭПТС можно обратиться в любое отделение ГИБДД для замены утраченного СТС. Помимо ПТС, с собой необходимо иметь гражданский паспорт, действующий полис ОСАГО, заполненное заявление и квитанцию об оплате государственной пошлины (500 рублей). Лучше записаться в отделение на Госуслугах — так вас гарантированно примут вовремя. Сделать это можно абсолютно в любом городе страны. Но ехать до подразделения ГИБДД придётся своим ходом.
Если оригинала документа у вас нет, то в выдаче нового свидетельства вам откажут. Поэтому, имея бумажный ПТС на свой автомобиль, предоставить в Госавтоинспекцию вы должны именно его оригинал. Если документа с собой нет, то можно попросить родственников или друзей, чтобы они отправили его вам курьерской службой.
Другой вариант — сообщить в ГИБДД об утрате обоих документов. Пошлина в таком случае составит 1300 рублей. Очевидный плюс этой схемы в том, что она позволит получить документы без длительного ожидания. А минус — старый паспорт будет недействителен, а в новый поставят отметку «Дубликат».
Предоставлять автомобиль на осмотр для получения дубликатов документов не требуется, но если для каких-то целей инспектор попросит показать автомобиль, без документов на нём передвигаться не стоит — безопаснее вызвать эвакуатор.
Что делать, если утеряно водительское удостоверение
Ситуация с потерей прав в путешествии решается проще. Инспектор может проверить ваше право на управление по базе ГИБДД. Отсутствие при себе удостоверения не предполагает отстранения водителя от управления. Тем не менее, каждый встретившийся на пути инспектор может штрафовать вас на 500 рублей.
Если водитель был лишён права управления, наказание за такую езду будет куда строже — штраф составит 30 000 рублей, но предусмотрен и административный арест сроком до 15 суток.
Самый безопасный для продолжения поездки вариант — получить дубликат прав. Сделать это можно в любом отделении Госавтоинспекции в любом городе России, а также в МФЦ. Но если в ГИБДД вы получите документ сразу, то забрать его в МФЦ в этот же день не выйдет: сами удостоверения изготавливают только в МРЭО. Из пакета документов для новых прав вам понадобятся паспорт, заявление на выдачу ВУ и квитанция об оплате госпошлины (2000 рублей).
Нередко водители сталкиваются с тем, что при подаче документов на восстановление прав в МРЭО сотрудники ГИБДД требуют оплатить накопившиеся штрафы. Если по каким-то причинам автомобилист не хочет это делать, можно потребовать от инспектора письменный отказ в выдаче новых прав, а затем обжаловать действия полиции в вышестоящих инстанциях. Законом такое право предусмотрено.
Как могут помочь электронные документы
Утеря документов сулит для водителя немало проблем. Но есть способы заранее облегчить свою участь. Во-первых, ещё до старта путешествия лучше на всякий случай сделать фотографию своих документов с двух сторон. Формально фото не может заменить документы, но, если автомобиль оформлен на вас и с собой есть действующий полис ОСАГО, а также нет никаких задолженностей, инспектор может пойти на уступки, выписать штраф или предупреждение и дать возможность доехать до ближайшей ГИБДД для восстановления документов.
Другой способ, который пока работает в тестовом режиме, — использование электронных документов. В приложении «Госуслуги Авто» можно заранее загрузить водительское удостоверение и СТС — их уже можно предъявлять инспектору в виде QR-кода. Однако законодательной базы по применению электронных документов ещё нет, поэтому сотрудник вправе попросить оригиналы документов. Но если они утеряны, электронные версии помогут убедить инспектора в том, что машина в собственности и права действующие. Однако после всё равно придётся сделать дубликаты.
Предъявить электронные документы теперь можно и в приложении Авто.ру — они доступны в разделе «Гараж». Доступ к ним появляется автоматически у всех пользователей с личным кабинетом в «Госуслугах Авто» после обновления приложения Авто.ру до последней версии.
Как действовать при утрате госномера
Номера, они же государственные регистрационные знаки (ГРЗ), должны быть надёжно зафиксированы на автомобиле спереди и сзади. Но в путешествии, особенно по разбитой дороге, случается, что госномер теряется. Оставлять такую ситуацию без внимания и передвигаться без знака не стоит — это нарушение, за которое предусмотрен штраф в 5000 рублей или даже лишение прав на 1–3 месяца.
Обращаться в ГИБДД для получения дубликата ГРЗ уже не нужно. Новый номер изготовят в любой аккредитованной фирме — их перечень есть на сайте Госавтоинспекции. Обычно они находятся рядом с отделениями МРЭО. Для получения нового знака вам понадобится только СТС. Поэтому как только заметите отсутствие госномера спереди или сзади, паркуйте машину и езжайте альтернативными вариантами до ближайшей компании по изготовлению знаков. Поездка до места на машине без номера, скорее всего, привлечёт внимание сотрудников ГИБДД.
Если номер потерялся вдали от цивилизации и у вас не получилось сделать дубликат, но вы всё же решили продолжить движение, то велика вероятность, что первый же наряд полиции привлечёт вас в ответственности.
Вы увидели, что номер отвалился, но не потерялся? Тогда вам повезло. Постарайтесь закрепить его на предусмотренном для этого месте с помощью хомутов или саморезов. Класть его под лобовое стекло не советуем: инспекторы приравнивают такие действия к управлению ТС без установленных знаков.
Итак, если коротко:
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– Если потеряли СТС, инспектор может оштрафовать и эвакуировать автомобиль. Не медлите, обращайтесь в ближайшее отделение ГИБДД. Для восстановления СТС потребуется Паспорт транспортного средства.
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– Если ПТС с собой нет, можете заявить об утрате двух документов. Процедура такая же, но пошлина будет больше. Старый ПТС станет недействительным.
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– Если в дороге потерялись права, машину не заберут, но каждый инспектор вправе оштрафовать вас на 500 рублей. Восстановить права можно в любом отделении ГИБДД.
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– За езду без госномера грозить штраф в 5000 рублей или лишение прав. Утеря — не оправдание. Восстановить номера можно в любой ближайшей специализированной фирме в любом городе за несколько минут. Список компаний есть на сайте ГИБДД.
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