Что делать, если утеряно Свидетельство транспортного средства (СТС)

При отсутствии СТС автомобиль нельзя эксплуатировать. То есть, как только стало понятно, что документ пропал, ехать на машине дальше не стоит. За управление автомобилем без СТС положен штраф 500 рублей. Но это — не самое страшное. Сотрудники ДПС имеют право отстранить водителя без СТС на машину от управления и отправить автомобиль на штрафстоянку.

В такой ситуации спасти положение может только Паспорт транспортного средства (ПТС). За свидетельство он, конечно, не сойдёт, и предъявлять его сотрудникам ГИБДД на дороге бессмысленно, но само его наличие с собой очень выручит. Да, во время повседневной городской эксплуатации возить с собой паспорт автомобиля не нужно, но, собираясь в дальнюю дорогу, возьмите с собой и ПТС, если он у вас в привычном бумажном варианте. Если же ваш ПТС электронный, то подойдёт или выписка из него, или просто номер документа.

Только при наличии ПТС или данных об ЭПТС можно обратиться в любое отделение ГИБДД для замены утраченного СТС. Помимо ПТС, с собой необходимо иметь гражданский паспорт, действующий полис ОСАГО, заполненное заявление и квитанцию об оплате государ­ственной пошлины (500 рублей). Лучше записаться в отделение на Госуслугах — так вас гарантированно примут вовремя. Сделать это можно абсолютно в любом городе страны. Но ехать до подразделения ГИБДД придётся своим ходом.

Если оригинала документа у вас нет, то в выдаче нового свидетельства вам откажут. Поэтому, имея бумажный ПТС на свой автомобиль, предоставить в Госавтоинспекцию вы должны именно его оригинал. Если документа с собой нет, то можно попросить родственников или друзей, чтобы они отправили его вам курьерской службой.

Другой вариант — сообщить в ГИБДД об утрате обоих документов. Пошлина в таком случае составит 1300 рублей. Очевидный плюс этой схемы в том, что она позволит получить документы без длительного ожидания. А минус — старый паспорт будет недействителен, а в новый поставят отметку «Дубликат».

Предоставлять автомобиль на осмотр для получения дубликатов документов не требуется, но если для каких-то целей инспектор попросит показать автомобиль, без документов на нём передвигаться не стоит — безопаснее вызвать эвакуатор.