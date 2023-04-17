Что предлагают изменить в законах

Группа депутатов Госдумы во главе с Ярославом Ниловым подготовила документ, который вносит поправки в КоАП в части задержания автомобиля из-за того, что водитель не имеет при себе регистрационных документов на машину. По мнению законодателей, отсутствие СТС не влияет на безопасность дорожного движения и не должно быть поводом для эвакуации на штрафстоянку. Но предполагаются и исключения. Например, если машина числится в угоне и на неё нет документов.

«Уровень значимости оснований задержания для безопасности дорожного движения, а именно для этого в первую очередь предусмотрена такая мера, существенно различается. Задержание транспортного средства осуществляется, например, как в случаях управления с заведомо неисправной тормозной системой или водителем, находящимся в состоянии опьянения, так и в случае управления автомобилем водителем, не имеющим при себе документов на машину», — пишут депутаты в пояснительной записке к законопроекту.