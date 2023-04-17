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В РФ предложили отменить штраф за езду без документов: почему ГИБДД против?

Новый закон для водителей: за забытые документы машину не будут эвакуировать
Разбор
3
61

Госдума может смягчить меры ответственности для автомобилистов за езду без регистрационных документов. Соответствующий законопроект подготовлен и направлен для отзыва в Правительство. Депутаты считают, что оставленное дома свидетельство о регистрации никак не влияет на безопасность дорожного движения, поэтому задерживать автомобиль не нужно. И хотя судьба документа пока не ясна, у него уже нашлись противники. Разбираемся, что происходит, вместе с авторами инициативы и экспертами.

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Что предлагают изменить в законах

Группа депутатов Госдумы во главе с Ярославом Ниловым подготовила документ, который вносит поправки в КоАП в части задержания автомобиля из-за того, что водитель не имеет при себе регистрационных документов на машину. По мнению законодателей, отсутствие СТС не влияет на безопасность дорожного движения и не должно быть поводом для эвакуации на штрафстоянку. Но предполагаются и исключения. Например, если машина числится в угоне и на неё нет документов.

«Уровень значимости оснований задержания для безопасности дорожного движения, а именно для этого в первую очередь предусмотрена такая мера, существенно различается. Задержание транспортного средства осуществляется, например, как в случаях управления с заведомо неисправной тормозной системой или водителем, находящимся в состоянии опьянения, так и в случае управления автомобилем водителем, не имеющим при себе документов на машину», — пишут депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Без каких документов машину могут задержать сейчас

Сейчас автомобиль не задерживают при отсутствии у водителя полиса ОСАГО или водительских прав. Но забытые дома, на работе или в другом месте документы о регистрации расцениваются иначе, и машину в этом случае могут переместить на спецстоянку. Хотя на безопасность дорожного движения отсутствие документов никак не влияет. 

«Такая забывчивость юридически всегда оценивается как виновность водителя, причём умышленная. В большинстве случаев причина задержания устраняется — например, документы привозят родственники или знакомые. Но не все водители могут устранить причину задержания на месте выявления административного правонарушения», — добавил в беседе с Журналом Авто.ру Ярослав Нилов.

Как сотрудник ГИБДД может проверить машину

По мнению законодателей, сотрудники ГИБДД могут проверить машину по базе угонов и задержать автомобиль только в случае обнаружения ориентировки. Тем более, информация об угнанных автомобилях доступна не только инспекторам по специальным каналам, но и всем желающим на официальном сайте ведомства.

С этим согласен глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Бумажные документы с приходом электронных версий, по словам эксперта, давно потеряли актуальность.

«Количество угнанных машин, которые были помещены на спецстоянку из-за отсутствия СТС, минимально. Официальной статистики нет, но я уверен, что это единичные случаи по всей стране. И это никак не влияет на безопасность дорожного движения и на угоны. Зато отсутствие СТС часто становится причиной коррупционной истории. Человек, который мог бы быть отпущен, подвергается давлению. С появлением электронных сервисов все эти штрафы и задержания должны уйти в небытие как никому не нужные и архаичные», — пояснил руководитель НАС.

Какие есть риски в случае принятия инициативы

Другие эксперты высказывают опасения из-за того, что новый порядок помешает поиску угонщиков по горячим следам. Также считают и в ГИБДД, представители которой уже раскритиковали законопроект. Руководитель рабочей группы ОНФ «За права автомобилистов» Пётр Шкуматов уверен, что большинство водителей ездят без документов просто по стечению обстоятельств, и наказание в виде задержания машины для них будет слишком жёстким. Но риски в принятии поправок, по его мнению, всё-таки есть.

«Угонщики обычно совершают кражи ночью. Владелец спит и не знает, что машину угнали. Потом просыпается и видит, что машины нет. И между моментом угона и моментом заявления в полицию проходит несколько часов. Были случаи, когда машина за это время успевала пересечь границу страны и исчезнуть навсегда. Если инспектор останавливает водителя, у которого нет СТС, а машина ещё не числится в угоне, то, по идее депутатов, у этого угонщика не возникнет никаких проблем», — объяснил Шкуматов свою позицию в беседе с Журналом Авто.ру.

Проблему отсутствия документов могут решить Госуслуги

Шкуматов уверен, что 99% людей с протоколами по статье 12.3 КоАП были наказаны за простую забывчивость. А единственным надёжным способом понять, что человек не преступник, считает сервис Госуслуг. «Портал Госуслуги Авто даёт возможность загружать электронные копии документов. И инспектор может получить эти сведения. Поэтому, если водитель забыл бумажные документы, у него должна быть возможность предъявить их в электронном виде», — добавил собеседник. 

Сервисы Госуслуг в последние годы действительно пополнились опционалом для водителей. Через приложения Госуслуг можно купить и продать автомобиль, зарегистрировать транспортное средство, записаться на приём в ГИБДД, подать заявление на права, оплатить штрафы и пошлины, а также получить информацию об отзывной кампании автомобильного бренда. Всё это можно делать уже сейчас. Но для того, чтобы полностью легализовать электронные документы, потребуются законодательные изменения, заключает эксперт.

Нужно ли задерживать автомобиль из-за отсутствия у водителя СТС?

Конечно, вдруг он преступник
Проверить по базе угонов и отпустить, если всё нормально
Надо давно перейти на электронные документы
Лучше увеличить время для подвоза документов
Нет. Водителю достаточно иметь с собой только права
#Законы и штрафы
3
Комментарии
Комментарии61
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17 апреля 2023
Считаю, что уже давно пора перейти на электронные документы. В ГосУслуги Авто вполне надежный и продуманный механизм с QR-кодом, который очень трудно подделать. Плюсом ко всему: автомобиль как и водительское - проходит проверку по базам ГИБДД. Добавил один раз - и забыл. Все удобно, показал и поехал. Инспектору даже не придется проверять документы на фальшивку.
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3
24 апреля 2023
что трудно подделать? =) вы хоть знаете что такое qr-код и зачем он нужен?
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19 мая 2023
трудно
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7 апреля 2025
Кирилл, права то с собой, по базе пробей
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1
18 апреля 2023
Александр Зайцев
Сначала надо жестко за взятки наказывать стоящих дпс-ников на трассе с целью в клюве принести шефу откат!!! Посадить сотню две тысячу!!!!
Потом да ввести электронный оборот документов,смысл бумажки???? Показал аналог на сайте и ехай!!
И очень важно чтоб служба УСБ пресекала желание срубить легких денех….. но если инспектор прессует чиновника то защиту инспектору обеспечить конституционную!!! А то светят корочками и людей сбивают ублюдки… крч депутаты наведите порядок
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12
20 апреля 2023
Полностью согласен. Ине только я. Список большой. Гайцы совсем обнаглели. Дали много прав.
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6
24 апреля 2023
подсказка. даже межу СПБ и МСК не везде есть тырнет на трассе. внимание, вопрос: "сколько белых пятен между СПБ и Мурманском?" раунд!
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6 марта 2025
Синий пикап, так пишут что инспекторов не хватает. Если посадить еще две тысячи, кто будет стоять на дорогах. И вообще, нормальный человек, выезжая, должен иметь документы. Все остальное от лукавого. Наладят электронные документы, вот тогда пожалуйста.
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3
6 марта 2025
Иванов Дмитрий, Я сомневаюсь что водитель выезжая в дальнюю поездку несколько раз не проверит наличие всех документов. А вот в городе где работает нормально интернет в спешке выбегая из дома можете схватить не ту куртку. То какая проблема показал в электронном виде и поехал.
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5
6 марта 2025
Зелёный лимузин, Да от них и на дорогах мало толку, стоят и бабло рубят. Самый лучший, неподкупный и честный инспектор- камера. Она и нарушение определит и угон и многое другое.
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1
6 марта 2025
Зелёный лимузин, с какого хрена - "от лукавого"? Где кроется "лукавый" , если человек просто забыл документы.. ..такое практически с каждым(ну, может кроме Вас) случалось.
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1
20 апреля 2023
Вполне логичная инициатива.
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20 апреля 2023
Все угонщики готовят перед угоном комплект документов и поддельные номера. Ни кто из них не будет так рисковать, тем более что это всё делается через интернет за очень гуманные деньги. Разговоры, что угонщика остановит ГАИ, а у него не будет СТС это выдуманная история.
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6
20 апреля 2023
За, что Вы думаете дипутаны ? Вам нечем от безделье занятся. Лучше бы людям облегчили жизнь . Сколько законов лежат без движения . Вы там ничего не решаете как скажет Президент так и будет.
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4
20 апреля 2023
Предложу такой вариант, по базе проверять машину и удостовение водителя. Документ удостоверяющий личность предоставил и сверил с тем что в базе. Сошлись - отпустил. Да и тем более будет у сотрудников доступ к базе можно сверить фото на удостоверении с водителем, это если вообще без документов. Полностью переходить допустим электронный вид для молодёжи ещё приемлемо, а пенсионеры у которых нет смартфонов? Покупать им что-ли?
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1
24 апреля 2023
Без смартфонов есть масса вариантов . . .
Можно внести через МФЦ. И назвать ФИО.
Или номер ВУ . . .
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6 марта 2025
Андрей Бельчиков, у пенсионеров давно уже есть смартфоны и гугля они получше некоторых так что не надо демагогии.
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2
20 апреля 2023
А у нас что, границу можно пересечь без документов? Зачем "дурака" включать? Ворюги, скажите честно:кормушка оскудеет, бабульки мимо просвистят? Болеют они за безопасность! ТВАРИ!!!
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8
20 апреля 2023
У меня был такой случай .забыл дома документы.ну в машине был полис осаго.полицейский проверил по базе данных что я хозяин машины.у него даже было в планшете моё фото.ну за документами пришлось все равно возвращаться.
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20 апреля 2023
Чаще всего стска лежит в машине под козырьком, так что угоньщик там её и найдет
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1
24 апреля 2023
Даниил, у вас может и лежит в машине под козырьком. А у меня водительский стаж 36 лет и никогда в машине не оставлял и не оставляю документы кроме как полис ОСАГО .
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4
24 апреля 2023
Вообще не оставляю доки в машине.. Бережёного Бог бережёт
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3
20 апреля 2023
Согласен. С пенсионерами точно
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20 апреля 2023
А запись с регистратора патрульного авто не поможет в случае угона установить личность угонщика и помочь в поиске? Смартфон есть у каждого, но он может быть сломан, разряжен, утоплен, всякое может случиться и с электронной версией. Конечно твёрдый носитель самый надёжный, но и электронные версии имеют право на жизнь. А вдруг коллапс, стихия, отказ вышек сотовой связи. Считаю нужным оставить старую версию и внедрить новую. Но постепенно. По водительскому ведь можно установить собственника авто?
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24 апреля 2023
> По водительскому ведь можно установить собственника авто?

конечно, нет. ДКП от руки нарисовал и гуляй
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20 апреля 2023
Много нюансов как всегда! Можно и нужно отпустить водителя если подтвердилась его личность и авто оформлено на него или ввести электронную доверенность на управление, а лучше продублировать бумажки в электронном виде. Но на мой взгляд от бумаг отказаться совсем нельзя, так как может быть сбой электроники, хакерская атака и так далее... А то как придёшь за что-то платить за апрель месяц, а они говорят что вы и за январь с февралём не оплатили, а я им квитанцию за те месяцы, а они мне в ответ: у нас сбой! А по мне это обман!
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2
24 апреля 2023
Очень трезво!
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20 апреля 2023
Достаточно зафиксировать водителя, управляющего авто без документов, что касаемо поиску по горячим следам. На авто должен быть оформлен осаго, допущенные водятлы в него вписаны. Если осаго без ограничений, опять же фиксируем водителя под расписку, что он законно владеет остановленным ТС, а если авто все же окажется в угоне, то усилить уголовную ответственность, что б потом не судить за то, что взял «покататься без цели хищения». Весь мир на авто ездит по ксерокопии.
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21 апреля 2023
Считаю, что уже давно пора перейти на электронные документы. В ГосУслуги Авто вполне надежный и продуманный механизм с QR-кодом, который очень трудно подделать. Плюсом ко всему: автомобиль как и водительское - проходит проверку по базам ГИБДД. Добавил один раз - и забыл. Все удобно, показал и поехал. Инспектору даже не придется проверять документы на фальшивку
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24 апреля 2023
Конечно надо переходить на электронные документы с Госуслуг. Какой тогда вообще толк с них, если они не принимаются?
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24 апреля 2023
Помимо введения электронных документов нужно строго прописать стоимость процесса. Штрафстоянка вроде декларируется как мера пресечения, а не мера наказания? тогда стоимость хранения должна быть как на обычной, по сути чем они отличаются? На данный момент штрафстоянка это прежде всего жупел из-за стоимости, 2-3 к в сутки непонятно за что. А если штрафстоянка будет стоить 300р в сутки, так пусть ставят, съездил за документами и поехал дальше. Зато коррупционная составляющая сильно уменьшится, с 300р много не откатишь.
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2
24 апреля 2023
Вааще то договор со стоянкой заключают полицаи.
Вот они и должны оплачивать оказанную услугу . . .
: -)))
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3
24 апреля 2023
ПУТИН ХУЙЛО ПОГАНОЕ
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24 апреля 2023
25 лет тюрьмы за оскорбление Президента страны
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6
6 марта 2025
ХАС Х., и как, посадили?
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24 апреля 2023
Надо оставить. Если машину планируют угнать заранее или перегнать уже угнанную - то можно сделать дубликаты номеров от другой похожей машины и спокойно ехать через всю страну. В случае если сотрудник остановит такой автомобиль единственный шанс выявить - это проверить VIN-номер, хотя можно и наклейку подделать ради такого.
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24 апреля 2023
Конечно документы на авто, права и паспорт водитель обязан иметь при себе. Но если и забыл дома документы на авто, но при себе имеется паспорт, то сотрудник ГИБДД запросто может проверить по имеющейся у него базе и если все в порядке, пожелать водителю счастливого пути и предупредить о нарушении и все!!!.
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28 апреля 2023
Я вам больше скажу, даже паспорт не нужен.
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2
24 апреля 2023
Услужливые помощники движения исчезли уже давно. Вместо них реальные рэкетиры, охотники. Особо ретивые строят дворцы на этом бузинесе. Отработана технология вымогательства, определены хлебные места на трассах, создаются условия именно для нарушения действия знаков. Из печально известного Волгограда новая, бетонная трасса с разделительной полосой(120км час) имела знак на входе 40 км много месяцев. Есть и другие участки трасс с разделительной полосой, но ограничением скорости, провоцирующим нарушение. Бизнес на дороге, по факту уголовка.
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4
7 апреля 2025
Чёрный минивэн, сами даём, когда крыльце в пушку.
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24 апреля 2023
Дело яйца выеденного не стоит! Допустим, задержали машину, у водителя нет СТС. И что? На любой машине есть вин-код, по базе пробить владельца - плевое тело, если он и есть за рулем - отпустить и пожелать доброго пути. Если не он - тогда уже разбираться дальше. При современном уровне развития печатного дела подделать СТС и самому себе написать доверенность - плевое дело, так что пора отходить от этих бумажек.
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3
28 апреля 2023
А доверенность зачем? Они не требуются уже лет 15.
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4 мая 2023
Не на каждой машине есть ВИН, дебилоид!
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24 апреля 2023
А вообще уже давно пора все данные внести в базу, в том числе и мордоконтроль! У меня на работе уже давно стоит - сунул лицо в камеру, и прошел, пропуск спрашивают, только если не опознает. Гаишнику будет достаточно сфоткать водителя, отправить на распознание и получит в ответ - кто, на чем, имеет не имеет, что есть и чего нет. Не распознается - тогда уже и шерстить по полной.
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24 апреля 2023
Я постоянно забываю документы дома.Лежали в одной куртке,погода поменялась,одел другую и докумениы не взял.Было дело больше месяца езлил без прав,причём ездил и в другой регион,и потом случайно увидел права дома.Ну рассеянность и что,не я один такой?А вот телефон всегда со мной.
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1
28 апреля 2023
ВУ и стс это разные вещи, за ву штраф 250 и то не всегда, меня так отпускали после проверки по планшету.
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25 апреля 2023
Если нет при себе СТС, то инспектор в праве задержать водителя для проверки ТС по базам на угон. Выяснить собственника и сравнить VIN-код из ПТС. Это нормально. Это их работа. Вот если они этого не делают, то это хреновастенько.
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25 апреля 2023
давно пора есть же на госуслугах...да и сейчас любую машину любому экипажу дпс пробить ..пару минут как и права и стьраховки и штафы...у меня в телефоне есть автогосуслуги...
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1
28 апреля 2023
Если автомобиль мой по документам то никаких мер кроме минимального штрафа, а если жены, друга, соседа и тд, то будь добр показать стс, ибо иди докажи что не взял без спроса, пока друг на рыбалке например.
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1
29 мая 2023
Здравствуйте! Считаю, что человек может забыть документы. Но отменять ответственность за это нельзя. Электронные документы хорошо, но есть Нюанс: без интернета не проверишь. В перегонах между городами он часто пропадает, даже мобильники не работают. Угонщики блокируют любую сигнализацию, тоже будет и с электроникой. Порой преступники угоняют, совершают преступление и бросают авто, поэтому необходимо задерживать и досконально проверять.
У меня один раз угнали новый прицеп Двух осный 6 тонный, в Ленинграде, нашел только через 2 дня и троих воров и один раз угнали мой личный ЗИЛ-138, нашел через 4 часа.
У соседа вообще сняли номернве знаки в обеденный перерыв, а через час они засветились на месте преступления.
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25 апреля 2024
Ну и? Когда разрешат, что то слышно?
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17 февраля 2025
не прав ни Шкумат ни гаишники.при остановке т.с.они могут пробить авто по базе данных если у водителя нет с собой стс.и это надо им дать в пдд.чтоб не дурака валяли да водителей мурыжили.ищут причину чтоб не принять.как перездачю после лишения введённую Ниловым приняли на ура и ни кто не усомнился(чей то бизнес)всё это решаемо на раз два
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17 февраля 2025
документы жена принесла в течении 10 минут ...но сотрудник был не преклонен и выписал штраф...Чебоксары
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6 марта 2025
Если у водителя нет при себе только СТС, то надо задерживать однозначно. Водительское удостоверение и СТС всегда в одном месте
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6 марта 2025
Зелёный универсал, как раз наоборот, права и СТС в разных местах.
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6 марта 2025
Сейчас у ГАИ много способов определить и владельца машины и есть ли у вас права , причем не отходя от вас, но нужен документ подтверждающий что это вы хорошо если с фото
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6 марта 2025
У нас уже издано, написано, введено столько законов, указов, правил, приказов и тд, что не знаешь в какую сторону поворачиваться, что б оправдаться. А все почему? . Все видели недавнее выступление на мвдешнем совещании путина. В огромном зале сидели тысячи генералов от МВД. И всех их надо кормить. Были и полковники. Особый интерес вызывают раскрашенные генеральши. Вот где надо наводить порядок. Их же всех надо "комить". А вы рассуждаете о сотрудниках на трассе. С ними то все ясно и справиться просто, только захотеть. Как и вообще навести порядок в городах и селах. Мы забываем нашу , русскую поговорку: рыба гниет с головы. Наведем порядок в голове, поборем и зелю с союзниками, и преступников в стране, и порядок на дорогах наведем.
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2
6 марта 2025
В Грузии уже больше тридцати лет права при себе иметь не обязательно .
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6 марта 2025
Если авто зарегистрировано на того человека который за рулем ( и забыл документы) то какие проблемы? За что его штрафовать? За забывчивость? Сам так попадал несколько раз, жена дома сфоткала документы, предьявил фото сотруднику ГИБДД - отпустили и не оштрафовали ( спасибо им - вошли в положение) но хотелось бы чтобы это было записано в законе, а не надеяться на хорошее настроение инспектора.
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6 марта 2025
надо узаконить куртку водителя с отражающими огнями. в ней постоянно носить права.
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6 марта 2025
Растрел на месте
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