Госдума может смягчить меры ответственности для автомобилистов за езду без регистрационных документов. Соответствующий законопроект подготовлен и направлен для отзыва в Правительство. Депутаты считают, что оставленное дома свидетельство о регистрации никак не влияет на безопасность дорожного движения, поэтому задерживать автомобиль не нужно. И хотя судьба документа пока не ясна, у него уже нашлись противники. Разбираемся, что происходит, вместе с авторами инициативы и экспертами.
Что предлагают изменить в законах
Группа депутатов Госдумы во главе с Ярославом Ниловым подготовила документ, который вносит поправки в КоАП в части задержания автомобиля из-за того, что водитель не имеет при себе регистрационных документов на машину. По мнению законодателей, отсутствие СТС не влияет на безопасность дорожного движения и не должно быть поводом для эвакуации на штрафстоянку. Но предполагаются и исключения. Например, если машина числится в угоне и на неё нет документов.
«Уровень значимости оснований задержания для безопасности дорожного движения, а именно для этого в первую очередь предусмотрена такая мера, существенно различается. Задержание транспортного средства осуществляется, например, как в случаях управления с заведомо неисправной тормозной системой или водителем, находящимся в состоянии опьянения, так и в случае управления автомобилем водителем, не имеющим при себе документов на машину», — пишут депутаты в пояснительной записке к законопроекту.
Без каких документов машину могут задержать сейчас
Сейчас автомобиль не задерживают при отсутствии у водителя полиса ОСАГО или водительских прав. Но забытые дома, на работе или в другом месте документы о регистрации расцениваются иначе, и машину в этом случае могут переместить на спецстоянку. Хотя на безопасность дорожного движения отсутствие документов никак не влияет.
«Такая забывчивость юридически всегда оценивается как виновность водителя, причём умышленная. В большинстве случаев причина задержания устраняется — например, документы привозят родственники или знакомые. Но не все водители могут устранить причину задержания на месте выявления административного правонарушения», — добавил в беседе с Журналом Авто.ру Ярослав Нилов.
Как сотрудник ГИБДД может проверить машину
По мнению законодателей, сотрудники ГИБДД могут проверить машину по базе угонов и задержать автомобиль только в случае обнаружения ориентировки. Тем более, информация об угнанных автомобилях доступна не только инспекторам по специальным каналам, но и всем желающим на официальном сайте ведомства.
С этим согласен глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Бумажные документы с приходом электронных версий, по словам эксперта, давно потеряли актуальность.
«Количество угнанных машин, которые были помещены на спецстоянку из-за отсутствия СТС, минимально. Официальной статистики нет, но я уверен, что это единичные случаи по всей стране. И это никак не влияет на безопасность дорожного движения и на угоны. Зато отсутствие СТС часто становится причиной коррупционной истории. Человек, который мог бы быть отпущен, подвергается давлению. С появлением электронных сервисов все эти штрафы и задержания должны уйти в небытие как никому не нужные и архаичные», — пояснил руководитель НАС.
Какие есть риски в случае принятия инициативы
Другие эксперты высказывают опасения из-за того, что новый порядок помешает поиску угонщиков по горячим следам. Также считают и в ГИБДД, представители которой уже раскритиковали законопроект. Руководитель рабочей группы ОНФ «За права автомобилистов» Пётр Шкуматов уверен, что большинство водителей ездят без документов просто по стечению обстоятельств, и наказание в виде задержания машины для них будет слишком жёстким. Но риски в принятии поправок, по его мнению, всё-таки есть.
«Угонщики обычно совершают кражи ночью. Владелец спит и не знает, что машину угнали. Потом просыпается и видит, что машины нет. И между моментом угона и моментом заявления в полицию проходит несколько часов. Были случаи, когда машина за это время успевала пересечь границу страны и исчезнуть навсегда. Если инспектор останавливает водителя, у которого нет СТС, а машина ещё не числится в угоне, то, по идее депутатов, у этого угонщика не возникнет никаких проблем», — объяснил Шкуматов свою позицию в беседе с Журналом Авто.ру.
Проблему отсутствия документов могут решить Госуслуги
Шкуматов уверен, что 99% людей с протоколами по статье 12.3 КоАП были наказаны за простую забывчивость. А единственным надёжным способом понять, что человек не преступник, считает сервис Госуслуг. «Портал Госуслуги Авто даёт возможность загружать электронные копии документов. И инспектор может получить эти сведения. Поэтому, если водитель забыл бумажные документы, у него должна быть возможность предъявить их в электронном виде», — добавил собеседник.
Сервисы Госуслуг в последние годы действительно пополнились опционалом для водителей. Через приложения Госуслуг можно купить и продать автомобиль, зарегистрировать транспортное средство, записаться на приём в ГИБДД, подать заявление на права, оплатить штрафы и пошлины, а также получить информацию об отзывной кампании автомобильного бренда. Всё это можно делать уже сейчас. Но для того, чтобы полностью легализовать электронные документы, потребуются законодательные изменения, заключает эксперт.