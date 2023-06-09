Chery назвала цены на седан Arrizo 8, который заменит в России Toyota Camry

Компания Chery рассекретила стоимость седана Arrizo 8, продажи которого стартуют в России в течение июня. Четырёхдверка появится в нашей стране в двух базовых комплектациях и лимитированной серии по цене от 3 399 900 до 3 549 900 рублей. Модель заменит в России покинувшую рынок Toyota Camry, её потенциальными конкурентами станут седаны Kaiyi E5 и Changan Eado Plus.
- Габариты Chery Arrizo 8 — 4757×1832×1469 миллиметров при колёсной базе 2770 миллиметров. Таким образом, седан несколько уступает по размерам Toyota Camry, но в Chery рассчитывают, что новинка обоснуется в том же бизнес-сегменте. Arrizo 8 располагает полностью независимой подвеской со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади.
- Для российского рынка Arrizo 8 оснастят 1,6-литровым турбомотором на 186 л.с. и 275 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом». До 100 км/ч такой седан разгонится за 8,9 секунды при максималке 205 км/ч и среднем расходе топлива в смешанном цикле 6,2 литра на 100 километров.
- Базовая версия седана под названием Prestige оценена в 3 399 000 рублей, топовая комплектация Ultimate — в 3 499 000 рублей. На старте продаж Chery Arrizo 8 будет доступна ещё и в лимитированном исполнении Ultimate SE, за которое нужно будет доплатить 50 тысяч рублей. Состав комплектаций компания обещает раскрыть ближе к старту продаж. Не исключено, на презентационных фото запечатлён именно «лимитированный» седан с бронзовыми вставками на кузове.
Появившийся в России в конце мая седан Changan Eado Plus при сопоставимых габаритах ощутимо дешевле — цены на эту модель стартуют с 2 209 900 рублей, но при этом четырёхдверка комплектуется двигателем, развивающим лишь 155 л.с. Kaiyi E5 калининградского производства чуть компактнее Chery Arrizo 8 и в версии со 147-сильным двигателем ещё более доступна: такой седан можно купить уже за 1 959 000 рублей. Российская гамма седанов из Китая включает ещё и Omoda S5, но он уступает Chery Arrizo 8 по длине более 100 миллиметров и в базовой версии стоимостью 2 159 900 рублей комплектуется двигателем лишь на 113 сил.