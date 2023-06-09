Chery назвала цены на седан Arrizo 8, который заменит в России Toyota Camry

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Prestige оценена в 3 399 000 рублей, топовая комплектация Ultimate

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3 499 000 рублей. На старте продаж Chery Arrizo 8 будет доступна ещё и в лимитированном исполнении Ultimate SE, за которое нужно будет доплатить

50 тысяч рублей. Состав комплектаций компания обещает раскрыть ближе к старту продаж.

Не исключено, на презентационных фото запечатлён именно «лимитированный» седан с бронзовыми вставками на кузове.