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Changan Alsvin оказался самым дешёвым китайским седаном в России

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Дмитрий Елизаров

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На официальном российском сайте марки Changan появились цены на новую модель — седан Alsvin, сопоставимый по характеристикам с Lada Vesta. Четырёхдверку предложат с одним силовым агрегатом в двух комплектациях по цене от 1 649 900 рублей, что делает Alsvin самым доступным седаном китайского происхождения на рынке России.

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  • При габаритах 4390 х 1725 х 1490 миллиметров и колёсной базе 2535 миллиметров Changan Alsvin похож по размерам не только на Lada Vesta, но и, к примеру, на Hyundai Solaris. Для России седан будут оснащать полуторалитровым двигателем на 107 л.с. и 145 Нм в сочетании с пятиступенчатым «роботом» — трёхпедальных версий не предусмотрено. Динамические характеристики Alsvin пока не приводятся.
  • В базовой версии LX четырёхдверку укомплектуют диодными ходовыми огнями, 15-дюймовыми дисками и двумя подушками безопасности. В салоне появятся мультируль, кондиционер и медиасистема с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида и 4 динамиками. Интерьер отделают экокожей, но подогрев сидений в списке оборудования не упоминается даже для более дорогой комплектации.
  • Alsvin в исполнении DLX обойдётся в 1 709 900 рублей. Доплата подразумевает появление люка в крыше, датчиков давления в шинах и системы «старт-стоп», а медиасистему дополнят камерой бокового обзора справа.

Когда именно «живые» машины появятся у дилеров Changan, компания пока не уточняет. Ещё одной новинкой компании в ближайшее время должен стать кроссовер Uni-T, который выступит конкурентом таких китайских вседорожников, как Haval Jolion.

Стоит оно того, как считаете?

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