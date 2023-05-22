Changan Alsvin оказался самым дешёвым китайским седаном в России

При габаритах 4390 х 1725 х 1490

Changan Alsvin похож по размерам не только на Lada Vesta, но и, к примеру, на

Hyundai Solaris. Для России седан будут оснащать полуторалитровым двигателем на

107 л.с. и 145 Нм в сочетании с пятиступенчатым «роботом» — трёхпедальных версий не предусмотрено. Динамические характеристики Alsvin пока не приводятся.