Changan Alsvin оказался самым дешёвым китайским седаном в России

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На официальном российском сайте марки Changan появились цены на новую модель — седан Alsvin, сопоставимый по характеристикам с Lada Vesta. Четырёхдверку предложат с одним силовым агрегатом в двух комплектациях по цене от 1 649 900 рублей, что делает Alsvin самым доступным седаном китайского происхождения на рынке России.
Когда именно «живые» машины появятся у дилеров Changan, компания пока не уточняет. Ещё одной новинкой компании в ближайшее время должен стать кроссовер Uni-T, который выступит конкурентом таких китайских вседорожников, как Haval Jolion.
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