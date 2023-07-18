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Chery представила самую мощную версию седана Arrizo 8 — у неё 2-литровый турбомотор

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Chery вывела на рынок Китая новую модификацию седана Arrizo 8. Если в России он предлагается с 1,6-литровым двигателем на 186 л.с., то на домашнем рынке уже можно заказать исполнение с турбомотором объёмом 2,0 литра, который обеспечивает 254 л.с. Стоит такой седан минимум 129 900 юаней (примерно 1 645 000 рублей).

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  • Внешне самый мощный Chery Arrizo 8 отличается от стандартных версий иной решёткой радиатора с более крупным наполнением, затемнённой отделкой кузова и четырьмя патрубками выхлопной системы. Отличий в салоне практически нет за исключением новой цветовой схемы отделки — к уже имеющимся добавлен вариант в коричневых оттенках.
  • Двигатель, который получил седан, компания уже устанавливает на ряд других моделей, включая кроссоверы брендов Chery и Exeed. В России он развивает от 197 л.с. до 249 л.с., на китайской версии Arrizo 8 обеспечивает 254 л.с. и 390 Нм. Работает мотор с семиступенчатым «роботом».

В продаже в России седан появился в конце июня. Arrizo 8 предлагается только со 186-сильной версией 1,6-литровой «четвёрки» в сочетании с роботизированной коробкой, но в трёх комплектациях по цене от 3 399 000 до 3 549 900 рублей. По данным Журнала Авто.ру, компания рассматривает возможность вывода на наш рынок и седана с двухлитровым мотором.

Выбрали бы 1,6 или 2 литра?

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