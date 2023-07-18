Chery представила самую мощную версию седана Arrizo 8 — у неё 2-литровый турбомотор

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Первый тест Chery Arrizo 8: бизнес-седана, который попробует заменить Камри
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Компания Chery вывела на рынок Китая новую модификацию седана Arrizo 8. Если в России он предлагается с 1,6-литровым двигателем на 186 л.с., то на домашнем рынке уже можно заказать исполнение с турбомотором объёмом 2,0 литра, который обеспечивает 254 л.с. Стоит такой седан минимум 129 900 юаней (примерно 1 645 000 рублей).
В продаже в России седан появился в конце июня. Arrizo 8 предлагается только со 186-сильной версией 1,6-литровой «четвёрки» в сочетании с роботизированной коробкой, но в трёх комплектациях по цене от 3 399 000 до 3 549 900 рублей. По данным Журнала Авто.ру, компания рассматривает возможность вывода на наш рынок и седана с двухлитровым мотором.
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