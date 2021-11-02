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Жёсткое наказание за скорость, жалобы на дилеров УАЗа и проблемные Ferrari. Главное за день.

Что случилось во вторник, 2 ноября 2021 года
Новости

Добрый вечер! Пока столичный регион утопает в густом тумане, а водители, стоя в пробках, постят в Инстаграм зловещие серые фото, расскажем об автомобильных событиях за последние 24 часа.

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Ужесточение дня: в Москве хотят понизить нештрафуемый порог. Что, опять?

Да, в Мосгордуме решили вернуться к теме снижения нештрафуемого порога с 20 до 5 км﻿/﻿ч. Причём в числе инициатив фигурирует введение админи­стративного ареста за превышение лимитов.

К чему готовиться?

Проектом поправок предлагается штрафовать водителей за превышение разрешённой скорости на 5–10 км﻿﻿﻿/﻿ч на 500 рублей, а на 10–20 км﻿﻿/﻿﻿ч — на 1000 рублей. Дальше — дороже: тех, кто превысил на 20–40 км﻿﻿/﻿﻿ч, хотят наказывать на 2500 ₽ вместо 500 ₽ как сейчас, а особо торопливых и вовсе могут ждать 15 суток ареста.

Правда, инициативу уже начали критиковать...

Фотопост: Сorvette, которого не было

Аукцион Mecum готовится продать необычный спорткар Chevrolet под названием 1953/2003 Commemorative Edition. Таких было собрано всего два, но изготовлением занимался вовсе не официальный производитель. Ретро-Корветы собрало небольшое ателье из Мичигана.

Немного новостей

Почитать (и поиграть) перед сном

Велосипедисты не часто мешают водителям, но когда педальный транспорт выезжает на выделенные полосы, случаются коллизии. Какие права есть у велосипедиста? Обязан ли он уступать дорогу транспорту и должен ли пропускать быстрые автобусы и такси? Мы поговорили с юристом и разобрались, как действовать, когда на одной полосе встречаются интересы разных водителей.

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А ещё мы решили вспомнить о… китайских ретромоделях. Да, авто­культура этой страны не слишком богата на культовые модели. Но это не мешает произво­дителям из КНР заигрывать с классикой из других стран. Оцените несколько ярких примеров.

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Ну, и чтобы размять глаза и мозг, предлагаем сыграть в непростой (на первый взгляд) квиз. Мы взяли дюжину автомобилей разных марок и просто закрыли им логотипы. Распознать новинки (и не только) предстоит вам. Не думайте, что легко справитесь!

Кстати!

Стереотип о вечно нарушающих Правила водителях BMW рушится под нажимом… бренда Kia! По мнению ГИБДД, владельцы «корейцев» дерзят на дорогах намного чаще. Это же подтверждает и статистика нарушений: в ней москвичи на «бумерах» — всего-то на третьем месте

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