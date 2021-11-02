Жёсткое наказание за скорость, жалобы на дилеров УАЗа и проблемные Ferrari. Главное за день.

Велосипедисты не часто мешают водителям, но когда педальный транспорт выезжает на выделенные полосы, случаются коллизии. Какие права есть у велосипедиста? Обязан ли он уступать дорогу транспорту и должен ли пропускать быстрые автобусы и такси? Мы поговорили с юристом и разобрались, как действовать, когда на одной полосе встречаются интересы разных водителей.

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А ещё мы решили вспомнить о… китайских ретромоделях. Да, авто­культура этой страны не слишком богата на культовые модели. Но это не мешает произво­дителям из КНР заигрывать с классикой из других стран. Оцените несколько ярких примеров.

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Ну, и чтобы размять глаза и мозг, предлагаем сыграть в непростой (на первый взгляд) квиз. Мы взяли дюжину автомобилей разных марок и просто закрыли им логотипы. Распознать новинки (и не только) предстоит вам. Не думайте, что легко справитесь!