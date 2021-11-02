Жёсткое наказание за скорость, жалобы на дилеров УАЗа и проблемные Ferrari. Главное за день.

Добрый вечер! Пока столичный регион утопает в густом тумане, а водители, стоя в пробках, постят в Инстаграм зловещие серые фото, расскажем об автомобильных событиях за последние 24 часа.
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Ужесточение дня: в Москве хотят понизить нештрафуемый порог. Что, опять?
Да, в Мосгордуме решили вернуться к теме снижения нештрафуемого порога с 20 до 5 км/ч. Причём в числе инициатив фигурирует введение административного ареста за превышение лимитов.
К чему готовиться?
Проектом поправок предлагается штрафовать водителей за превышение разрешённой скорости на 5–10 км/ч на 500 рублей, а на 10–20 км/ч — на 1000 рублей. Дальше — дороже: тех, кто превысил на 20–40 км/ч, хотят наказывать на 2500 ₽ вместо 500 ₽ как сейчас, а особо торопливых и вовсе могут ждать 15 суток ареста.
Правда, инициативу уже начали критиковать...
Фотопост: Сorvette, которого не было
Аукцион Mecum готовится продать необычный спорткар Chevrolet под названием 1953/2003 Commemorative Edition. Таких было собрано всего два, но изготовлением занимался вовсе не официальный производитель. Ретро-Корветы собрало небольшое ателье из Мичигана.
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Почитать (и поиграть) перед сном
Велосипедисты не часто мешают водителям, но когда педальный транспорт выезжает на выделенные полосы, случаются коллизии. Какие права есть у велосипедиста? Обязан ли он уступать дорогу транспорту и должен ли пропускать быстрые автобусы и такси? Мы поговорили с юристом и разобрались, как действовать, когда на одной полосе встречаются интересы разных водителей.
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Кстати!
Стереотип о вечно нарушающих Правила водителях BMW рушится под нажимом… бренда Kia! По мнению ГИБДД, владельцы «корейцев» дерзят на дорогах намного чаще. Это же подтверждает и статистика нарушений: в ней москвичи на «бумерах» — всего-то на третьем месте…
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