А он существует! Первый тест загадочного китайского кроссовера FAW Bestune T77

Дела у старейшего автопроизводителя из Китая в России идут так себе: прошлые годы компания FAW топталась на месте, на порядок, а то и два уступая по объёмам реализации Chery, Haval и Geely. Первую половину тревожного 2022-го — время больших возможностей для китайских марок — фирма тоже почему-то не использовала. Ей не удалось даже взять рубеж в тысячу машин! И это несмотря на то, что скудный модельный ряд из пары заурядных кроссоверов Besturn X40 и Besturn X80 разбавили ярким дизайнерским паркетником Bestune T77. Но, быть может, российская публика ещё просто о нём не знает?

T77 изначально задумывался не только как витрина фирменных инноваций, но и как символ ребрендинга. Обратите внимание: раньше кроссоверы FAW продавались в рамках линейки, которая называлась Besturn, а теперь — Bestune (да-да, всё отличие в паре букв). И логотип тоже свежий. Но ещё важнее, что китайцы радикально пересмотрели подход к оформлению и наполнению своих автомобилей!