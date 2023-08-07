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На сайте Lada появилась новая модель

НовостиАлександр ОреховКомменты

Скоро на российский рынок выйдет кроссовер Lada X-Cross 5. Соответствующее объявление появилось на главной странице официального сайта марки. При этом новинку пока не добавили в раздел моделей, и конфигуратора, соответственно, нет — как и цен. Ранее сообщалось, что продажи стартуют до конца лета.

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Lada X-Cross 5

  • Lada X-Cross 5 представляет собой адаптированную версию китайского FAW Bestune T77. Кроссовер встал на конвейер бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге в середине июня. Первые экземпляры сознательно выпустили с логотипом донорской модели на руле, чтобы не затягивать запуск конвейера из-за сертификационных процедур, но со временем обещают заменить его автовазовской ладьёй, которая уже присутствует на радиаторной решётке.
  • Переднеприводная Lada X-Cross 5 оснащается той же 1,5-литровой 160-сильной «турбочетвёркой», что и исходный FAW. Она сочетается только с семиступенчатым «роботом», тогда как для китайской модели была доступна и шестиступенчатая «механика». Ранее покупателям пообещали две богатые комплектации — Enjoy и Techno. В начальной уже присутствуют отделка салона из кожзама, адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и контроля усталости водителя, восьмидюймовый приборный дисплей. В старшей экран увеличен до 12 дюймов.

АвтоВАЗ планирует инвестировать в завод «Лада Санкт-Петербург» от 3 до 5 миллиардов рублей. В следующем году там вдобавок к  X-Cross 5 планируют наладить производство некого нового седана. Скорее всего, это также будет перелицованная модель FAW.

Как думаете, сколько будет стоить?

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