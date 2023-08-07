На сайте Lada появилась новая модель

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Лада из Санкт-Петербурга: мы уже поездили на (возможно) будущей новинке АвтоВАЗа
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Скоро на российский рынок выйдет кроссовер Lada X-Cross 5. Соответствующее объявление появилось на главной странице официального сайта марки. При этом новинку пока не добавили в раздел моделей, и конфигуратора, соответственно, нет — как и цен. Ранее сообщалось, что продажи стартуют до конца лета.
АвтоВАЗ планирует инвестировать в завод «Лада Санкт-Петербург» от 3 до 5 миллиардов рублей. В следующем году там вдобавок к X-Cross 5 планируют наладить производство некого нового седана. Скорее всего, это также будет перелицованная модель FAW.
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