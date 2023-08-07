На сайте Lada появилась новая модель

Скоро на российский рынок выйдет кроссовер Lada X-Cross 5. Соответствующее объявление появилось на главной странице официального сайта марки. При этом новинку пока не добавили в раздел моделей, и конфигуратора, соответственно, нет — как и цен. Ранее сообщалось, что продажи стартуют до конца лета.