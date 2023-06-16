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Среднеразмерный внедорожник Haval B26 выйдет на рынок до конца года с названием Xianglong

АвтоВАЗ рассказал о планах локализации и новых моделях на заводе Nissan в Петербурге

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Кирилл Малышев

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АвтоВАЗу потребуется инвестировать от 3 до 5 миллиардов рублей в локализацию производства в Санкт-Петербурге. Следующими моделями на мощностях бывшего завода Nissan должны стать абсолютные новинки, которые пока только готовятся к продаже даже у себя на родине, в Китае. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявления главы АвтоВАЗа Максима Соколова в рамках ПМЭФ-2023.

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  • До 2025 года завод должен освоить до 5 миллиардов рублей инвестиций. По словам Соколова, эти колоссальные средства потратят на организацию производства со «сваркой, окраской, сборкой с возможными элементами штамповки, бамперы, передние панели». При этом эксперты отрасли отмечают, что завод достаточно современный, поэтому столь большой объём вложений непонятен.
  • Серийный выпуск машин стартует завтра, 17 июня. Сборка налажена на конвейере, а не постовым методом. На первом этапе ритм составит восемь автомобилей в час. До конца года планируется собрать 10 тысяч машин. В следующем году объём, если позволит рынок, достигнет 35 тысяч штук, а в 2025-м предприятие выйдет на 50 тысяч автомобилей в год.
  • Следующая модель появится на конвейере в 2024 году. Как рассказал глава АвтоВАЗа, это будет седан D-класса. Он ещё сертифицируется даже в самом Китае и не поступил в продажу у себя на родине.

Исходя из последнего заявления, замеченный около НТЦ АвтоВАЗа FAW Bestune B70 не предполагается к выпуску под маркой Lada. Эта модель с прошлого года продаётся в Китае и поступает в российскую дилерскую сеть FAW.

Вам какие машины больше импонируют?

Фото на обложке: телеграм-канал Максима Кадакова

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