АвтоВАЗ рассказал о планах локализации и новых моделях на заводе Nissan в Петербурге

До 2025 года завод должен освоить до 5 миллиардов рублей инвестиций. По словам Соколова, эти колоссальные средства потратят на организацию производства со «с

варкой, окраской, сборкой с возможными элементами штамповки, бамперы, передние панели

». При этом эксперты отрасли отмечают, что завод достаточно современный, поэтому столь большой объём вложений непонятен.