АвтоВАЗ рассказал о планах локализации и новых моделях на заводе Nissan в Петербурге

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АвтоВАЗу потребуется инвестировать от 3 до 5 миллиардов рублей в локализацию производства в Санкт-Петербурге. Следующими моделями на мощностях бывшего завода Nissan должны стать абсолютные новинки, которые пока только готовятся к продаже даже у себя на родине, в Китае. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявления главы АвтоВАЗа Максима Соколова в рамках ПМЭФ-2023.
Исходя из последнего заявления, замеченный около НТЦ АвтоВАЗа FAW Bestune B70 не предполагается к выпуску под маркой Lada. Эта модель с прошлого года продаётся в Китае и поступает в российскую дилерскую сеть FAW.
Фото на обложке: телеграм-канал Максима Кадакова