Чиновники Санкт-Петербурга пересядут на автомобили Lada

В 2024 году депутаты Санкт-Петербурга пересядут на автомобили отечественного производства. Об этом «Комсомольской правде» заявил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский. Попутно он рассказал о второй модели, которая присоединится к Lada X-cross 5 на бывшем заводе Nissan.