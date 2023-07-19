Чиновники Санкт-Петербурга пересядут на автомобили Lada

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В 2024 году депутаты Санкт-Петербурга пересядут на автомобили отечественного производства. Об этом «Комсомольской правде» заявил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский. Попутно он рассказал о второй модели, которая присоединится к Lada X-cross 5 на бывшем заводе Nissan.
Основным предложением для депутатского корпуса непосредственно от АвтоВАЗа считается дебютировавшая недавно Lada Aura — версия «Весты» с увеличенной колёсной базой. Однако мелкосерийное производство этого седана планируется наладить только в 2025 году.
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