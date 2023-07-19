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Чиновники Санкт-Петербурга пересядут на автомобили Lada

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

В 2024 году депутаты Санкт-Петербурга пересядут на автомобили отечественного производства. Об этом «Комсомольской правде» заявил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский. Попутно он рассказал о второй модели, которая присоединится к Lada X-cross 5 на бывшем заводе Nissan.

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FAW Bestune B70

  • Сейчас в автопарке депутатского корпуса — главным образом Toyota Camry. Эти автомобили, по словам Бельского, уже устарели: пробеги некоторых экземпляров достигают 500–600 тысяч километров, и городу приходится тратить много средств на поддержание машин в рабочем состоянии.
  • Поэтому в процессе принятия находится решение одновременно обновить автопарк и поддержать расположенный в регионе автозавод. Как отметил спикер ЗакСо, в следующем году на бывшем заводе Nissan начнётся выпуск нового седана под маркой Lada. Он-то, вероятнее всего, и станет главным транспортным средством для депутатов Северной столицы.
  • Официально о намерении расширить линейку завода «Лада Санкт-Петербург» пока не сообщалось. Однако ещё в середине июня фотошпионы замечали на территории вазовского НТЦ в Тольятти лифтбек FAW Bestune B70. Предполагается, что он и станет второй моделью питерского подразделения АвтоВАЗа, так как первая модель, кроссовер X-cross 5 тоже является перелицованным FAW.

Основным предложением для депутатского корпуса непосредственно от АвтоВАЗа считается дебютировавшая недавно Lada Aura — версия «Весты» с увеличенной колёсной базой. Однако мелкосерийное производство этого седана планируется наладить только в 2025 году.

Хороший способ поддержать отечественный автопром?

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