Нейросеть для бизнеса, обзор рынка люксовых авто, рейтинг автомобилей, которые дорожают: бизнес-дайджест за апрель

В апреле команда Авто.ру и CM.Expert запустила новый продукт, который поможет дилерам избавиться от рутинной работы при создании объявлений. Аналитики выясняли, что влияет на лояльность клиентов, которые звонят и посещают дилеров, а также какие автомобили с годами становятся только дороже. Эксперты автоиндустрии рассказали, чем заняться маркетологу в 2023 году, и на каком этапе клиентского пути покупатели могут передумать, выбирая машину. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за апрель — в свежем дайджесте.