Нейросеть для бизнеса, обзор рынка люксовых авто, рейтинг автомобилей, которые дорожают: бизнес-дайджест за апрель
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В апреле команда Авто.ру и CM.Expert запустила новый продукт, который поможет дилерам избавиться от рутинной работы при создании объявлений. Аналитики выясняли, что влияет на лояльность клиентов, которые звонят и посещают дилеров, а также какие автомобили с годами становятся только дороже. Эксперты автоиндустрии рассказали, чем заняться маркетологу в 2023 году, и на каком этапе клиентского пути покупатели могут передумать, выбирая машину. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за апрель — в свежем дайджесте.
Умный помощник — новый инструмент от Авто.ру и CM.Expert, который самостоятельно определяет комплектацию автомобиля на складе. Он поможет избавить сотрудников дилера от рутинной работы и позволит избежать ошибок в определении цены автомобиля.
Анна Касьян, директор по маркетингу Автохолдинга RRT, об этапах клиентского пути при покупке автомобиля с пробегом: ключевые барьеры на этих этапах, какие KPI используются для оценки каждого из них, а также почему клиенты не выбирают дилера.
Итоги большого исследования Авто.ру о том, что клиентам важно при выборе машины, как дилеру повысить их лояльность и что такое NPS.
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений классифайда и узнали, как с начала 2021 года изменился объём предложений с автомобилями люксовых брендов, спрос на них и динамику цен.
Эксперты составили рейтинг моделей, которые больше всего прибавили с момента покупки. Аналитики сравнили цены на новые автомобили в I квартале 2020 года со средними ценами на эти же модели на вторичном рынке через 3 года владения.
Спрос на автомобили сохраняется на достаточно высоком уровне, несмотря на постоянный рост цен. Но выбор в этом году заметно хуже, чем в 2022-м. Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен, сроки экспозиции и количество новых и снятых с продажи предложений, а также составили рейтинги самых продаваемых моделей в разных сегментах.
«Двое в тачке» — подкаст Авто.ру, в котором Виктория Курчанова и Сергей Игнатов вместе с приглашёнными экспертами автоиндустрии обсуждают актуальные проблемы авторынка, кейсы, инструменты и многое другое. Гость выпуска — Анна Касьян, директор по маркетингу автомобильного холдинга РРТ. Она рассказала, как привлекать клиентов к автомобилям, ввезённым по параллельному импорту, как изменился подход к маркетингу в 2023 году и о роли маркетолога в дилерском центре.
В I квартале 2023 года в России продано 71,2 тысячи новых легковых автомобилей с автоматическими коробками передач: классическим «автоматом», «роботом» или вариатором. Это на 59% хуже, чем за первый квартал 2022 года, а доля подобных машин в общем объёме рынка упала с 68,4 до 51,6%.
Продажи 10 самых востребованных кроссоверов месяца выросли в 6,6 раза, до 21,3 тысячи машин, и заняли 39,2% от всех проданных за месяц новых автомобилей. Спрос на десятку самых продаваемых кроссоверов января-апреля оказался в 2,5 раза выше прошлогоднего.
Рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2023 году.
В апреле 2023 года в России было продано 54,3 тысячи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 70,6% больше, чем годом ранее. Это первый с июня 2021 года рост в статистике продаж, хотя обусловлен он в первую очередь эффектом низкой базы из-за кризиса.
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