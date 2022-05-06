Анонсы, прогноз продаж автомобилей, рейтинги «здоровых» машин, штрафов ПДД и многое другое: бизнес-дайджест за апрель

В апреле аналитики Авто.ру сделали прогноз продаж автомобилей на 2022 год в России, а также изучили базу объявлений классифайда и составили несколько рейтингов: какие модели чаще других появляются в перепродаже в хорошем состоянии, на каких машинах чаще всего нарушают ПДД и какие нарушения самые распространённые. Выяснили, какие автомобили премиальных брендов пользовались максимальным спросом в 2022 году и как изменилось количество предложений о продаже китайских машин и интерес россиян к ним. Собрали всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за апрель.