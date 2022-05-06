Анонсы, прогноз продаж автомобилей, рейтинги «здоровых» машин, штрафов ПДД и многое другое: бизнес-дайджест за апрель
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В апреле аналитики Авто.ру сделали прогноз продаж автомобилей на 2022 год в России, а также изучили базу объявлений классифайда и составили несколько рейтингов: какие модели чаще других появляются в перепродаже в хорошем состоянии, на каких машинах чаще всего нарушают ПДД и какие нарушения самые распространённые. Выяснили, какие автомобили премиальных брендов пользовались максимальным спросом в 2022 году и как изменилось количество предложений о продаже китайских машин и интерес россиян к ним. Собрали всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за апрель.
26 мая состоится совместная онлайн-конференция Авто.ру и Calltouch — Callday Auto. Главные темы мероприятия: маркетинг в автобизнесе, перемены, с которыми столкнулись дилеры, новые способы продвижения и аналитика показателей.
Эксперты Авто.ру рассказали, что, по их мнению, будет происходить с российским авторынком в 2022 году, и сделали несколько прогнозов продаж новых и подержанных автомобилей.
С помощью сервиса ПроАвто составили рейтинг моделей, которые чаще других появляются в продаже в хорошем состоянии.
С помощью сервиса ПроАвто узнали, какие правонарушения оказались самыми массовыми и на каких машинах ездят наиболее злостные нарушители.
Выяснили, как менялись интерес пользователей Авто.ру к китайским автомобилям и количество предложений с начала 2022 года и насколько уже подорожали китайские машины.
Обновляемый рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2022 году.
В первом квартале 2022 года россияне купили 25,3 тысячи новых легковых автомобилей премиальных брендов — на 35,8% меньше, чем годом ранее. Составили рейтинг моделей и марок, которые пользовались наибольшим спросом.
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