За какие нарушения чаще всего получают штрафы автолюбители и на каких машинах они ездят

В 96% случаев штрафы были выписаны за минимально наказуемое превышение, 20–40 км﻿/﻿ч. На 40–60 км﻿/﻿ч водители превышают в 30 раз реже, а грубые нарушения скоростного лимита совсем редки: всего 7 постановлений из тысячи.

Если исключить из статистики наказания за превышение скорости, то больше половины штрафов россияне получали за несоблюдение требований разметки или знаков — например, за перестроение через сплошную линию разметки или поворот с «неправильного» ряда.