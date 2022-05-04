За какие нарушения чаще всего получают штрафы автолюбители и на каких машинах они ездят

В 2021 году пользователи Авто.ру, которые продавали свои машины на классифайде, получили почти 4 миллиона штрафов за нарушения ПДД на общую сумму в 3 миллиарда рублей. Такие данные собрали аналитики классифайда, изучив базу объявлений с помощью сервиса ПроАвто. Узнали, какие правонарушения оказались самыми массовыми и на каких машинах чаще всего нарушают правила дорожного движения. В статистике правонарушений не учтены штрафы за парковку.
Ожидаемо, что самым массовым видом нарушений оказалось превышение скорости — 79% постановлений.
Статистику подтверждают и результаты опроса пользователей Авто.ру: это самое частое нарушение для 84% респондентов.
В 96% случаев штрафы были выписаны за минимально наказуемое превышение, 20–40 км/ч. На 40–60 км/ч водители превышают в 30 раз реже, а грубые нарушения скоростного лимита совсем редки: всего 7 постановлений из тысячи.
Если исключить из статистики наказания за превышение скорости, то больше половины штрафов россияне получали за несоблюдение требований разметки или знаков — например, за перестроение через сплошную линию разметки или поворот с «неправильного» ряда.
Часто водители заезжают и за стоп-линию, а на запрещающий сигнал светофора проезжают в 1,5 раза реже (суммарно с повторным проездом на красный). Почти так же часто водители игнорируют требования расположения транспортного средства на дороге (обгоны, развороты), за что предусмотрен штраф в 1500 ₽.
Автомобилистов регулярно штрафуют и за движение по полосам для выделенных транспортных средств, но в 80% случаев такие нарушения происходят в столичных регионах, где таких полос много.
Лидерами топ-10 самых «нарушающих» автомобилей стали BMW 5 серии и Mercedes-Benz E‑класса. Причём разрыв между ними приличный — почти 20 процентов! Среди бюджетных и массовых моделей «выделились» Ford Focus, чьи владельцы нарушают ПДД на 20% чаще, чем водители Hyundai Solaris и Kia Rio.
Рекордные суммы штрафов за прошедший год «набрали» московский владелец Land Rover Range Rover — на 250 000 ₽, и петербуржец на Lamborghini Urus — 245 000 ₽.
При этом пользователи Авто.ру — достаточно аккуратные водители: больше половины участников опроса получают всего несколько мелких штрафов за год, а треть респондентов — ещё меньше или же не нарушают совсем.
Заядлых лихачей совсем мало: только два водителя из ста еженедельно оплачивают по несколько штрафов. А 7 процентов респондентов заявили, что вообще не нарушают ПДД и не получают штрафы.
Большинство пользователей узнают о наличии штрафов с помощью онлайн-сервисов. В основном это Госуслуги, реже респонденты используют сторонние приложения. 13 процентов респондентов узнают о нарушении, получив почтовое уведомление с постановлением.