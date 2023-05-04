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За что чаще всего штрафуют водителей и на каких машинах ездят нарушители

Узнали, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают российские автолюбители и на каких машинах ездят нарушители
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По данным из отчётов Авто.ру, в 2022 году пользователи классифайда нарушили правила дорожного движения 4 миллиона 300 тысяч раз. Общая сумма штрафов за все нарушения приблизилась к отметке 3,4 миллиарда рублей. Аналитики выяснили, какие правонарушения оказались самыми массовыми и на каких машинах чаще всего нарушаются правила дорожного движения. 

В статистике не учтены штрафы за неоплаченную парковку. В исследование попали только автомобили, которые продавались на Авто.ру в 2022 году.

Ожидаемо, чаще всего россияне получают постановления за превышение скорости: 78% от всех штрафов. Большинство — 96% — «выписаны» за минимально наказуемое превышение: от 20 до 40 км/ч.

Если не учитывать превышение скоростного режима, то самое частое нарушение, которое допускает каждый третий водитель, — несоблюдение требований разметки или знаков. Сюда относится, например, перестроение через сплошную линию разметки или поворот с «неправильного» ряда.

В 15 случаях из 100 штрафы получают водители, игнорирующие использование ремней безопасности или шлемов в случае с мотоциклами. Примечательно, что по итогам 2021 года «популярность» штрафов по статье 12.16 часть 1 была намного выше — 55% от всех постановлений, не считая превышений скорости. 

В числе популярных нарушений также неуплата за проезд по платным трассам (10% штрафов), парковка на газоне в столице (8 процентов), а также нарушения правил остановки или стоянки в Москве и Санкт-Петербурге (6 процентов).

В списке «любимых» правонарушений были пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, нарушение правил расположения на проезжей части, поворот налево или разворот в неположенном месте и проезд на «красный».

Больше всего штрафов за год собрали владельцы немецкого премиума: BMW 3 и 5 серий и Mercedes-Benz E-класса. Только на три эти модели пришлось 7% от общего числа постановлений и 8% от суммы всех штрафов. 

В целом в топе «штрафных» моделей оказались достаточно распространённые среди россиян модели. Среди бюджетных массовых моделей «выделились» Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. А вот владельцы вседорожников, кажется, не соблюдают правила чуть реже: из 30 самых нарушающих моделей только 9 — представители этого сегмента.

Чаще всего нарушают владельцы «заряженных» автомобилей. На каждый BMW X5 M и Mercedes-AMG C-класса в 2022 году было выписано в среднем по 16 штрафов. Чуть реже «квитанции» получали владельцы BMW M8 и M5 — по 15 штук, но M8 установила антирекорд по сумме штрафов на каждый автомобиль: в среднем почти по 17 тысяч рублей. 

Много полезных статей на тему законов, штрафов и правил дорожного движения можно найти в Учебнике в Журнале Авто.ру.

Часто получаете штрафы?

Вообще не нарушаю
Совсем редко, может, 1–2 за год
Несколько раз в год
Раз в месяц — стабильно
По несколько раз в месяц
Несколько штрафов в неделю для меня норма
#штрафы#Исследования#Статистика
Комментарии
Комментарии1
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4 мая 2023
По исследованию Exodrive в аварии чаще попадают Ауди, следом идет BMW – 19,4%. Безопаснее остальных ездят на Lexus – 5% и Land Rover – 4,8%. - здесь https://dzen.ru/a/Y-yOQ1ea5D5G…
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