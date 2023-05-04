За что чаще всего штрафуют водителей и на каких машинах ездят нарушители

По данным из отчётов Авто.ру, в 2022 году пользователи классифайда нарушили правила дорожного движения 4 миллиона 300 тысяч раз. Общая сумма штрафов за все нарушения приблизилась к отметке 3,4 миллиарда рублей. Аналитики выяснили, какие правонарушения оказались самыми массовыми и на каких машинах чаще всего нарушаются правила дорожного движения.
В статистике не учтены штрафы за неоплаченную парковку. В исследование попали только автомобили, которые продавались на Авто.ру в 2022 году.
Ожидаемо, чаще всего россияне получают постановления за превышение скорости: 78% от всех штрафов. Большинство — 96% — «выписаны» за минимально наказуемое превышение: от 20 до 40 км/ч.
Если не учитывать превышение скоростного режима, то самое частое нарушение, которое допускает каждый третий водитель, — несоблюдение требований разметки или знаков. Сюда относится, например, перестроение через сплошную линию разметки или поворот с «неправильного» ряда.
В 15 случаях из 100 штрафы получают водители, игнорирующие использование ремней безопасности или шлемов в случае с мотоциклами. Примечательно, что по итогам 2021 года «популярность» штрафов по статье 12.16 часть 1 была намного выше — 55% от всех постановлений, не считая превышений скорости.
В числе популярных нарушений также неуплата за проезд по платным трассам (10% штрафов), парковка на газоне в столице (8 процентов), а также нарушения правил остановки или стоянки в Москве и Санкт-Петербурге (6 процентов).
В списке «любимых» правонарушений были пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, нарушение правил расположения на проезжей части, поворот налево или разворот в неположенном месте и проезд на «красный».
Больше всего штрафов за год собрали владельцы немецкого премиума: BMW 3 и 5 серий и Mercedes-Benz E-класса. Только на три эти модели пришлось 7% от общего числа постановлений и 8% от суммы всех штрафов.
В целом в топе «штрафных» моделей оказались достаточно распространённые среди россиян модели. Среди бюджетных массовых моделей «выделились» Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. А вот владельцы вседорожников, кажется, не соблюдают правила чуть реже: из 30 самых нарушающих моделей только 9 — представители этого сегмента.
Чаще всего нарушают владельцы «заряженных» автомобилей. На каждый BMW X5 M и Mercedes-AMG C-класса в 2022 году было выписано в среднем по 16 штрафов. Чуть реже «квитанции» получали владельцы BMW M8 и M5 — по 15 штук, но M8 установила антирекорд по сумме штрафов на каждый автомобиль: в среднем почти по 17 тысяч рублей.