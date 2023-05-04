За что чаще всего штрафуют водителей и на каких машинах ездят нарушители

По данным из отчётов Авто.ру, в 2022 году пользователи классифайда нарушили правила дорожного движения 4 миллиона 300 тысяч раз. Общая сумма штрафов за все нарушения приблизилась к отметке 3,4 миллиарда рублей. Аналитики выяснили, какие правонарушения оказались самыми массовыми и на каких машинах чаще всего нарушаются правила дорожного движения.

В статистике не учтены штрафы за неоплаченную парковку. В исследование попали только автомобили, которые продавались на Авто.ру в 2022 году.