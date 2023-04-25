Знак «Движение запрещено» относится, как нетрудно догадаться, к группе запрещающих знаков, которые мы недавно разбирали. Но кроме него, в этой категории есть ещё несколько знаков, запрещающих проезд автомобилей вне зависимости от их габаритов, веса, вместительности или грузоподъёмности. Мы решили подробнее рассказать о дорожном знаке «Движение запрещено», разобраться, что он значит и выяснить отличия похожих знаков друг от друга.
Как выглядит знак, запрещающий движение
Существует три знака запрета проезда, которые изначально относятся к любому транспортному средству. Вот, как выглядит каждая табличка:
- круглый красный знак с белым прямоугольником в центре («кирпич»);
- круглый белый знак с красным ободком;
- знак с красным кантом и изображением автомобиля в центре.
Чем отличаются знаки запрета движения друг от друга
Итак, все перечисленные знаки запрещают проезд автомобилей, но у каждого есть свои исключения. Основные различия в действии знаков мы для удобства собрали в таблицу.
|Знак 3.1
|Знак 3.2
|Знак 3.3
|Что означает
|Закрыт проезд любого транспорта
|Движение любого транспорта ограничено
|Ограничено движение транспорта, оснащённого двигателем
|Действие знака
|Нельзя двигаться в направлении за знак, выезжать из-под него можно
|Нельзя двигаться в любом направлении за знаком
|Нельзя двигаться в любом направлении за знаком
|Исключения
|Маршрутные ТС
|Маршрутные ТС, транспорт с почтовой эмблемой, жильцы домов в зоне за знаком, сотрудники организаций, находящихся в зоне действия знака. Водители с инвалидностью 1 и 2 группы, а также ТС, перевозящие инвалидов 1 и 2 группы. При этом на автомобиле должна быть соответствующая наклейка «Инвалид»
|Маршрутные ТС, транспорт с почтовой эмблемой, жильцы домов в зоне за знаком, сотрудники организаций, находящихся в зоне действия знака. Водители с инвалидностью 1 и 2 группы, а также ТС, перевозящие инвалидов 1 и 2 группы. При этом на автомобиле должна быть соответствующая наклейка «Инвалид»
|Ограничения
|-
|Сквозное движение не допускается: водители должны заезжать на территорию и выезжать с неё в самой ближней точке
|Сквозное движение не допускается: водители должны заезжать на территорию и выезжать с неё в самой ближней точке
Какие штрафы за нарушение запрета на проезд
Подробно о штрафах за «кирпич» мы уже рассказывали в отдельном материале: за проезд под этот знак можно, например, получить штраф в 5000 рублей, а то и вовсе лишиться прав.
Проезд под знаки 3.2 «Движение запрещено» и 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено» не является столь же серьёзным нарушением ПДД и подпадает под действие 1 пункта Статьи 12.16 КоАП РФ. Это значит, что штраф составит 500 рублей, а в первые 20 дней его можно будет оплатить со скидкой 50 процентов.
«Серая зона» в ПДД заключается в том, что нигде нет чёткого перечня документов, которые можно предоставить сотруднику ГИБДД для подтверждения права проезда, например адреса своего проживания (если он не совпадает с пропиской) или работы. Чтобы в случае остановки сэкономить время, лучше всегда иметь при себе паспорт или копию договора аренды жилья, а также не забывать пропуск на работу и убедиться, что адрес офиса есть на официальном сайте компании.
Итак, совсем коротко
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– Для запрета и ограничения движения транспорта используют знаки «Въезд запрещён», «Движение запрещено» и «Движение механических ТС запрещено».
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– Пояснение к знаку «Движение запрещено» гласит, что он не распространяется на жителей близлежащих домов, сотрудников организаций, расположенных на территории, обслуживающие компании и службы почтовой связи.
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– Инвалиды 1 и 2 группы могут игнорировать знак 3.2.
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– За нарушение требований знака «Движение ограничено» предусмотрен штраф в 500 рублей.