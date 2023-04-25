Какие штрафы за нарушение запрета на проезд

Подробно о штрафах за «кирпич» мы уже рассказывали в отдельном материале: за проезд под этот знак можно, например, получить штраф в 5000 рублей, а то и вовсе лишиться прав.

Проезд под знаки 3.2 «Движение запрещено» и 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено» не является столь же серьёзным нарушением ПДД и подпадает под действие 1 пункта Статьи 12.16 КоАП РФ. Это значит, что штраф составит 500 рублей, а в первые 20 дней его можно будет оплатить со скидкой 50 процентов.

«Серая зона» в ПДД заключается в том, что нигде нет чёткого перечня документов, которые можно предоставить сотруднику ГИБДД для подтверждения права проезда, например адреса своего проживания (если он не совпадает с пропиской) или работы. Чтобы в случае остановки сэкономить время, лучше всегда иметь при себе паспорт или копию договора аренды жилья, а также не забывать пропуск на работу и убедиться, что адрес офиса есть на официальном сайте компании.