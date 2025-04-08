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Движение грузовиков запрещено: как работает этот знак и к кому относится

Разбираем, как действует знак, запрещающий движение грузовых автомобилей, и может ли большегруз заехать в обозначенную зону
Учебник
9
21

Мы уже подробно рассказывали про запрещающие знаки в ПДД. Но часть из них вводят ограничения не для всех участников движения. Например, знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Разбираем, как выглядит этот знак, где действует, зачем он нужен, на кого распространяется и какие штрафы предусмотрены за его игнорирование.

Оглавление

Как выглядит знак 3.4 и к какой группе относится

Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» относится к третьей группе знаков дорожного движения — запрещающей. Он круглый, с красным контуром. Внутри на белом фоне изображён чёрный грузовой автомобиль.

На борту грузовика может быть указан тоннаж — это значит, что знак распространяется только на грузовые машины, разрешённая максимальная масса которых выше той, что написана на знаке.

Под разрешённой массой в ПДД подразумевается вес самого автомобиля плюс максимальное количество груза, которое по расчётам завода-изготовителя он может перевозить. Это значение постоянное (оно указано в документах) и не зависит от загрузки автомобиля в конкретный момент.

Если на знаке нарисован грузовик без цифр на борту, запрет относится к грузовикам с максимальной разрешённой массой свыше 3,5 тонны.

Кроме грузовиков под запрет знака 3.4 попадают также тракторы, самоходные машины и составы транспортных средств с соответствующей разрешённой массой. Согласно классификатору видов транспорта, составом ТС считается тягач с одним или несколькими прицепами (полуприцепами).

Зачем нужен запрет на движение грузовиков

У большегрузов есть ряд особенностей по сравнению с легковым транспортом, которые могут негативно сказаться на дорожной обстановке. Так, грузовики:

  • в среднем едут медленнее. Это касается движения в целом и особенно момента старта с места;
  • длиннее и шире легковых автомобилей. Им сложнее вписываться в поворот, а при остановке они чаще перекрывают проезд по узкой улице или въезд на прилегающую территорию;
  • выше легковых машин. ТС могут не пройти под низкими мостами, эстакадами и другими препятствиями;
  • тяжелее легковых авто. Из-за этого они быстрее разрушают дорожное покрытие, особенно жарким летом, когда асфальт «плывёт»;
  • шумные и менее экологичные.

Зона запрета на движение грузового транспорта и время действия знака

Обычно зона действия начинается сразу за знаком 3.4 и продолжается до ближайшего перекрёстка. Место расположения знака может быть разным:

  • если запрещён проезд прямо, то знак будет стоять непосредственно за перекрёстком;
  • если грузовику запрещается какой-либо поворот на ближайшем пересечении дорог, то знак размещают перед перекрёстком с дополнительной табличкой 8.3.1, 8.3.2 или 8.3.3 — в зависимости от того, куда поворачивать нельзя.

Единственный случай, когда знак ставят заранее и действие запрета начинается не сразу за ним, — если он используется вместе с табличкой 8.1.1. Тогда обозначенное на ней расстояние сообщает водителю, через сколько метров сработает запрет. Обычно такой комплект знаков размещают на один перекрёсток раньше начала ограничения — чтобы водителю не пришлось разворачиваться и он мог свернуть заранее. Тогда в месте запрета обязательно будет ещё один знак 3.4.

Если знак размещён с табличками 8.5.1–8.5.7, он действует не постоянно, а в определённый период времени. Какой именно, определяется табличкой — это могут быть часы, конкретные дни недели, будни или праздники. 

В любом случае знак 3.4 своевременно предупреждает водителя грузовика о том, какое направление движения выбирать не нужно. Чаще всего знак 3.4 встречается в населённых пунктах — с его помощью транзитное движение тяжёлых грузовиков направляется на определённые маршруты, обычно в объезд центра, узких улиц, достопримечательностей и так далее.

Исключения для знака 3.4

Согласно п. 3.4 ПДД РФ, запрет не распространяется:

  • на грузовики, которые перевозят людей; 
  • почтовые машины с соответствующей эмблемой «Почта России»;
  • транспорт «Спецсвязи» с соответствующей цветографической схемой;
  • грузовики без прицепа с разрешённой массой до 26 тонн — при условии, что они зарегистрированы на организации, расположенные в зоне за знаком, или обслуживают их.

Но даже этот транспорт не имеет права свободно передвигаться по зоне за знаком 3.4. Водители обязаны подъезжать к точке назначения кратчайшим маршрутом.

Штрафы за проезд под знак 3.4

Штрафы за игнорирование знаков описаны в ст. 12.16 КоАП РФ. Наказание за проезд под знак 3.4 отличается в зависимости от ситуации и места совершения нарушения:

  • если нарушение произошло впервые в Москве или Санкт-Петербурге, оно обойдётся в 7500 рублей (п. 7 ст. 12.16 КоАП РФ);
  • первичное нарушение в регионах закончится штрафом в 5000 рублей (п. 6 ст. 12.16 КоАП РФ);
  • повторное нарушение обойдётся в 10 000 рублей вне зависимости от того, в каком городе оно произошло (п. 8 ст. 12.16 КоАП РФ).

Итак, совсем коротко

  • Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» относится к группе запрещающих.

  • Знак 3.4 запрещает проезд грузовикам и автопоездам, чья разрешённая масса выше указанной на знаке или, если обозначения нет, — выше 3,5 тонн.

  • В зону знака могут проехать грузовики, перевозящие людей, машины «Почты России» и «Спецсвязи» с соответствующим обозначением и ТС, которые обслуживают предприятия за знаком.

  • За нарушение предусмотрен штраф от 5000 до 10 000 рублей.

#Законы и штрафы#Правила дорожного движения
9
Комментарии
Комментарии21
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8 апреля 2025
Как выполнить загрузку,если предприятие находиться за знаком и иных путей объезда нет.?
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15
3 июня 2025
Красный грузовик, выбирайте транспорт с максимальной разрешенной массой менее 26 тонн или будьте готовы к штрафу 5тыс
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29 августа 2025
Красный грузовик, В зону знака могут проехать грузовики, перевозящие людей, машины «Почты России» и «Спецсвязи» с соответствующим обозначением и ТС которые обслуживают предприятия за знаком.
То есть, если у Вас загрузка/выгрузка - можно ехать.
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4
10 февраля 2026
Красный лимузин, ага можно ехать, при условии что у вас грузоподьемность не более 26т и вы без прицепа. Опять же, как именно понять формулировку " обслуживает организацию" ? Если я приехал на загрузку, я обслуживаю это предприятие?
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1
4 марта 2026
Красный лимузин, камере как жто объяснить?!
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2
23 апреля 2025
Волгоград,с стороны Элисты на Сызрань как проехать он вес в знаках гаишники на посту говорят езжай ночью с 23.00 до 5.00 можно якобы ехать ну в городе другие наказывают , для водителей сейчас одни нервы с повышением штрафов .В других регионах тоже только ночью можно ехать ,мы торопимся теперь постоянно,не высыпаемся,очень сложно 
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18
28 апреля 2025
Разрешенная максимальная масса может быть больше или меньше указанной цифры, а выше или ниже может быть рост человека(например)....
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1
4 июля 2025
Понавешали повсюду эти знаки. Ни проехать ни пройти. Я контейнера вожу, это ужас просто какой то. Я обычный работяга. Мне семью кормить надо. Где ездить, если повсюду эти знаки.
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20
21 ноября 2025
Великий инквизитор, власти сдают мозги в спецхран,взамен получают мандат,сейчас похоже и спинной мозг начали сдавать,непонятную войну грузовикам устроили,бессмысленную и беспощадную.
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21
5 августа 2025
Когда аннулируется штраф ? Чтобы не получить второй.
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25 августа 2025
Санёк, 1 год
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2
2 декабря 2025
Пока не настанет,
катастрофическая нехватка водителей, и то чиновники Не поймут! А мы потихоньку уже исчезает(
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8
21 декабря 2025
Надо муниципальных чиновников штрафовать за излишнее увлечение знаками, многие дороги построены под полуторки, времена изменились, если не разрушать такие хреновые дороги большегрузами, то нормальных дорог строить не будут с хорошим прочным основанием- будут по прежнему латать старые, намазывая асфальт на чернозем.
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16
28 января 2026
лЯдстао какое то. Ссска
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1
31 января 2026
Как подьехать на эвакуаторе?!
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9 февраля 2026
Живу в частном секторе. Есть периоды зимы когда дороги плохо чистят от снега или не чистят вообще, на работу езжу на квадроцикле, но из за знаков законно проехать не могу.
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6 марта 2026
Знак практически не работающий как и многие другие. Живу в спальном районе, моя улица с обоих сторон обвешена этим знаком. Однако на платной парковке и на проезжей части зимует и находится куча большегрузов, прицепов и другой техники. Заездают-выезжают с утра до вечера. Промышленных предприятий в радиусе нескольких километров нет. Ментам наплевать. Видать место прикормлено!
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8 марта 2026
Поставили знак возле моего дома,как мне попасть домой?я что должен где то за городом бросать фуру,вызывать такси ,ехать домой((((((
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24 мая 2026
Алекс Цах, Получается так коллега!)
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11 марта 2026
Я понимаю эти ограничения. Но если просто пустая машина едет ей почему нельзя?
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1
7 июня 2026
Скоро всю страну ими увешают, как хочешь так и ехай.
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