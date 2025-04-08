Если на знаке нарисован грузовик без цифр на борту, запрет относится к грузовикам с максимальной разрешённой массой свыше 3,5 тонны.

Кроме грузовиков под запрет знака 3.4 попадают также тракторы, самоходные машины и составы транспортных средств с соответствующей разрешённой массой. Согласно классификатору видов транспорта, составом ТС считается тягач с одним или несколькими прицепами (полуприцепами).