Мы уже подробно рассказывали про запрещающие знаки в ПДД. Но часть из них вводят ограничения не для всех участников движения. Например, знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Разбираем, как выглядит этот знак, где действует, зачем он нужен, на кого распространяется и какие штрафы предусмотрены за его игнорирование.
Как выглядит знак 3.4 и к какой группе относится
Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» относится к третьей группе знаков дорожного движения — запрещающей. Он круглый, с красным контуром. Внутри на белом фоне изображён чёрный грузовой автомобиль.
На борту грузовика может быть указан тоннаж — это значит, что знак распространяется только на грузовые машины, разрешённая максимальная масса которых выше той, что написана на знаке.
Под разрешённой массой в ПДД подразумевается вес самого автомобиля плюс максимальное количество груза, которое по расчётам завода-изготовителя он может перевозить. Это значение постоянное (оно указано в документах) и не зависит от загрузки автомобиля в конкретный момент.
Если на знаке нарисован грузовик без цифр на борту, запрет относится к грузовикам с максимальной разрешённой массой свыше 3,5 тонны.
Кроме грузовиков под запрет знака 3.4 попадают также тракторы, самоходные машины и составы транспортных средств с соответствующей разрешённой массой. Согласно классификатору видов транспорта, составом ТС считается тягач с одним или несколькими прицепами (полуприцепами).
Зачем нужен запрет на движение грузовиков
У большегрузов есть ряд особенностей по сравнению с легковым транспортом, которые могут негативно сказаться на дорожной обстановке. Так, грузовики:
- в среднем едут медленнее. Это касается движения в целом и особенно момента старта с места;
- длиннее и шире легковых автомобилей. Им сложнее вписываться в поворот, а при остановке они чаще перекрывают проезд по узкой улице или въезд на прилегающую территорию;
- выше легковых машин. ТС могут не пройти под низкими мостами, эстакадами и другими препятствиями;
- тяжелее легковых авто. Из-за этого они быстрее разрушают дорожное покрытие, особенно жарким летом, когда асфальт «плывёт»;
- шумные и менее экологичные.
Зона запрета на движение грузового транспорта и время действия знака
Обычно зона действия начинается сразу за знаком 3.4 и продолжается до ближайшего перекрёстка. Место расположения знака может быть разным:
- если запрещён проезд прямо, то знак будет стоять непосредственно за перекрёстком;
- если грузовику запрещается какой-либо поворот на ближайшем пересечении дорог, то знак размещают перед перекрёстком с дополнительной табличкой 8.3.1, 8.3.2 или 8.3.3 — в зависимости от того, куда поворачивать нельзя.
Единственный случай, когда знак ставят заранее и действие запрета начинается не сразу за ним, — если он используется вместе с табличкой 8.1.1. Тогда обозначенное на ней расстояние сообщает водителю, через сколько метров сработает запрет. Обычно такой комплект знаков размещают на один перекрёсток раньше начала ограничения — чтобы водителю не пришлось разворачиваться и он мог свернуть заранее. Тогда в месте запрета обязательно будет ещё один знак 3.4.
Если знак размещён с табличками 8.5.1–8.5.7, он действует не постоянно, а в определённый период времени. Какой именно, определяется табличкой — это могут быть часы, конкретные дни недели, будни или праздники.
В любом случае знак 3.4 своевременно предупреждает водителя грузовика о том, какое направление движения выбирать не нужно. Чаще всего знак 3.4 встречается в населённых пунктах — с его помощью транзитное движение тяжёлых грузовиков направляется на определённые маршруты, обычно в объезд центра, узких улиц, достопримечательностей и так далее.
Исключения для знака 3.4
Согласно п. 3.4 ПДД РФ, запрет не распространяется:
- на грузовики, которые перевозят людей;
- почтовые машины с соответствующей эмблемой «Почта России»;
- транспорт «Спецсвязи» с соответствующей цветографической схемой;
- грузовики без прицепа с разрешённой массой до 26 тонн — при условии, что они зарегистрированы на организации, расположенные в зоне за знаком, или обслуживают их.
Но даже этот транспорт не имеет права свободно передвигаться по зоне за знаком 3.4. Водители обязаны подъезжать к точке назначения кратчайшим маршрутом.
Штрафы за проезд под знак 3.4
Штрафы за игнорирование знаков описаны в ст. 12.16 КоАП РФ. Наказание за проезд под знак 3.4 отличается в зависимости от ситуации и места совершения нарушения:
- если нарушение произошло впервые в Москве или Санкт-Петербурге, оно обойдётся в 7500 рублей (п. 7 ст. 12.16 КоАП РФ);
- первичное нарушение в регионах закончится штрафом в 5000 рублей (п. 6 ст. 12.16 КоАП РФ);
- повторное нарушение обойдётся в 10 000 рублей вне зависимости от того, в каком городе оно произошло (п. 8 ст. 12.16 КоАП РФ).
Итак, совсем коротко
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Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» относится к группе запрещающих.
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Знак 3.4 запрещает проезд грузовикам и автопоездам, чья разрешённая масса выше указанной на знаке или, если обозначения нет, — выше 3,5 тонн.
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В зону знака могут проехать грузовики, перевозящие людей, машины «Почты России» и «Спецсвязи» с соответствующим обозначением и ТС, которые обслуживают предприятия за знаком.
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За нарушение предусмотрен штраф от 5000 до 10 000 рублей.