Яндекс запускает навигацию для грузовиков на всю Россию

Последние месяцы «Грузовая навигация» активно применялась пользовате­лями Яндекс.Навигатора в Москве, Московской области, Санкт-Петер­бурге, Ленинградской области и ряде других регионов.

Как отметил руководитель Яндекс.Карт и Навигатора Олег Левчук, пробный период позволил убедиться в востребо­ванности нового режима: в день им пользуются около 100 тысяч водителей. За ноябрь суммарно они проехали расстояние, сравнимое с тысячей поездок в Калинин­град из Влади­востока и обратно.

На данный момент для режима «Грузовая навигация» размечено около 170 городов с указанием 53 604 специфиче­ских дорожных знаков. Кроме того, режим позволяет при прокладке маршрута учитывать харак­тери­стики грузового авто­мобиля — такие как габариты, максимально разрешённая и фактическая массы, нагрузка на ось и экологи­ческий класс, а также наличие или отсут­ствие прицепа. Новая функция появилась и в «Маршрути­зации» — профес­сиональ­ной логистической платформе Яндекса, ориентиро­ванной на грузоперевозчиков.

Ежемесячно в России сервисом Яндекс.Навигатор пользуются 21 миллион человек.