Яндекс запускает навигацию для грузовиков на всю Россию

Режим «Грузовая навигация» в Яндекс.Навигаторе будет доступен по всей России. В некоторых регионах особая функция для водителей грузовиков уже работает, и только за ноябрь в этом режиме пользователи наездили 20 миллионов километров. «Грузовая навигация» позволяет строить маршруты с учётом технических параметров автомобилей.
Последние месяцы «Грузовая навигация» активно применялась пользователями Яндекс.Навигатора в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов.
Как отметил руководитель Яндекс.Карт и Навигатора Олег Левчук, пробный период позволил убедиться в востребованности нового режима: в день им пользуются около 100 тысяч водителей. За ноябрь суммарно они проехали расстояние, сравнимое с тысячей поездок в Калининград из Владивостока и обратно.
На данный момент для режима «Грузовая навигация» размечено около 170 городов с указанием 53 604 специфических дорожных знаков. Кроме того, режим позволяет при прокладке маршрута учитывать характеристики грузового автомобиля — такие как габариты, максимально разрешённая и фактическая массы, нагрузка на ось и экологический класс, а также наличие или отсутствие прицепа. Новая функция появилась и в «Маршрутизации» — профессиональной логистической платформе Яндекса, ориентированной на грузоперевозчиков.
Ежемесячно в России сервисом Яндекс.Навигатор пользуются 21 миллион человек.
В начале декабря полноценный навигационный функционал появился и в сервисе Яндекс.Карты: теперь у автомобилистов отпала необходимость работать с двумя разными приложениями одновременно.
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