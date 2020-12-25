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Яндекс запускает навигацию для грузовиков на всю Россию

«Грузовая навигация» позволяет строить маршруты с учётом технических параметров автомобилей
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Режим «Грузовая навигация» в Яндекс.Навигаторе будет доступен по всей России. В некоторых регионах особая функция для водителей грузовиков уже работает, и только за ноябрь в этом режиме пользова­тели наездили 20 миллионов километров. «Грузовая навигация» позволяет строить маршруты с учётом технических параметров автомобилей.

  • Последние месяцы «Грузовая навигация» активно применялась пользовате­лями Яндекс.Навигатора в Москве, Московской области, Санкт-Петер­бурге, Ленинградской области и ряде других регионов.

  • Как отметил руководитель Яндекс.Карт и Навигатора Олег Левчук, пробный период позволил убедиться в востребо­ванности нового режима: в день им пользуются около 100 тысяч водителей. За ноябрь суммарно они проехали расстояние, сравнимое с тысячей поездок в Калинин­град из Влади­востока и обратно.

  • На данный момент для режима «Грузовая навигация» размечено около 170 городов с указанием 53 604 специфиче­ских дорожных знаков. Кроме того, режим позволяет при прокладке маршрута учитывать харак­тери­стики грузового авто­мобиля — такие как габариты, максимально разрешённая и фактическая массы, нагрузка на ось и экологи­ческий класс, а также наличие или отсут­ствие прицепа. Новая функция появилась и в «Маршрути­зации» — профес­сиональ­ной логистической платформе Яндекса, ориентиро­ванной на грузоперевозчиков.

  • Ежемесячно в России сервисом Яндекс.Навигатор пользуются 21 миллион человек.

  • В начале декабря полноценный навигационный функционал появился и в сервисе Яндекс.Карты: теперь у автомо­билистов отпала необходи­мость работать с двумя разными приложе­ниями одновременно.

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#Яндекс
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