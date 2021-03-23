«Осторожно, опасный участок»: в Яндекс.Навигаторе появилась новая функция

В Яндекс.Навигаторе появилась функция предупреждения водителей о приближении к опасным участкам дорог. Для этого алгоритмы Яндекса проанализировали более 140 тысяч аварий и разделили места их скоплений на 4 типа. Функция уже доступна в последней версии приложения.
Яндекс.Навигатор предупредит водителя, к примеру, о приближении к сложному перекрёстку, месту, где легко не заметить пешехода, или участку дороги, на котором опасно обгонять. Подсказки отображаются на карте Навигатора при помощи специальных пиктограмм. Кроме того, имеется и возможность голосовых предупреждений.
Последняя версия Навигатора уже располагает информацией о 1380 опасных участках. В скором времени аналогичная функция появится и в Яндекс.Картах.
«Мы уделяем большое внимание безопасности на дорогах. Навигатор уже умеет предупреждать о приближении к школам и превышении скорости. Предупреждения о разных видах опасных мест — ещё одна мера, которая будет помогать водить автомобиль более аккуратно, а значит — более безопасно», — отметил руководитель Яндекс.Карт и Навигатора Олег Левчук.
Ежемесячно в России сервисом Яндекс.Навигатор пользуется 21 миллион человек.
В декабре прошлого года Яндекс.Навигатор получил особый режим работы для водителей грузовиков. На данный момент для режима «Грузовая навигация» размечено около 170 городов с указанием 53 604 специфических дорожных знаков. Кроме того, режим позволяет при прокладке маршрута учитывать характеристики грузового автомобиля.
Как считаете, полезная функция?
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