«Осторожно, опасный участок»: в Яндекс.Навигаторе появилась новая функция

Яндекс.Навигатор предупредит водителя, к примеру, о приближении к сложному перекрёстку, месту, где легко не заметить пешехода, или участку дороги, на котором опасно обгонять. Подсказки отобража­ются на карте Навигатора при помощи специ­альных пиктограмм. Кроме того, имеется и возмож­ность голосовых предупреждений.

Последняя версия Навигатора уже располагает информацией о 1380 опасных участках. В скором времени аналогичная функция появится и в Яндекс.Картах.

«Мы уделяем большое внимание безопас­ности на дорогах. Навигатор уже умеет преду­преждать о приближении к школам и превышении скорости. Преду­преждения о разных видах опасных мест — ещё одна мера, которая будет помогать водить авто­мобиль более аккуратно, а значит — более безопасно», — отметил руково­дитель Яндекс.Карт и Навигатора Олег Левчук.

Ежемесячно в России сервисом Яндекс.Навигатор пользуется 21 миллион человек.