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«Осторожно, опасный участок»: в Яндекс.Навигаторе появилась новая функция

В Яндекс.Навигаторе появилась функция предупреждения водителей о приближении к опасным участкам дорог. Для этого алгоритмы Яндекса проанализировали более 140 тысяч аварий
Новости
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В Яндекс.Навигаторе появилась функция предупреж­дения водителей о приближе­нии к опасным участкам дорог. Для этого алгоритмы Яндекса проанализи­ровали более 140 тысяч аварий и разделили места их скоплений на 4 типа. Функция уже доступна в последней версии приложения.

  • Яндекс.Навигатор предупредит водителя, к примеру, о приближении к сложному перекрёстку, месту, где легко не заметить пешехода, или участку дороги, на котором опасно обгонять. Подсказки отобража­ются на карте Навигатора при помощи специ­альных пиктограмм. Кроме того, имеется и возмож­ность голосовых предупреждений.

  • Последняя версия Навигатора уже располагает информацией о 1380 опасных участках. В скором времени аналогичная функция появится и в Яндекс.Картах.

  • «Мы уделяем большое внимание безопас­ности на дорогах. Навигатор уже умеет преду­преждать о приближении к школам и превышении скорости. Преду­преждения о разных видах опасных мест — ещё одна мера, которая будет помогать водить авто­мобиль более аккуратно, а значит — более безопасно», — отметил руково­дитель Яндекс.Карт и Навигатора Олег Левчук.

  • Ежемесячно в России сервисом Яндекс.Навигатор пользуется 21 миллион человек.

  • В декабре прошлого года Яндекс.Навигатор получил особый режим работы для водителей грузовиков. На данный момент для режима «Грузовая навигация» размечено около 170 городов с указанием 53 604 специфиче­ских дорожных знаков. Кроме того, режим позволяет при прокладке маршрута учитывать харак­теристики грузового автомобиля.

Как считаете, полезная функция?

Да, безусловно
Нет, на дорогу смотреть надо, а не полагаться на подсказки

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#Технологии#Яндекс
Комментарии
Комментарии1
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23 марта 2021
Как итог уже месяц весь центр в этих восклицательных знаках. Не гениально
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