Запрещающие знаки часто встречаются на дороге, а их задача — обеспечить безопасность движения. Мы решили напомнить, как выглядят запрещающие знаки и что грозит водителю, проигнорировавшему ограничения.
Материал обновлён 25.01.2025 г.
Как появились запрещающие знаки
Делить знаки на группы начали в 1931 году, когда на Женевской конвенции приняли 26 новых знаков. Их разбили на указательные (8), воспрещающие (12) и предупреждающие (6). На основании этого разделения в 1933 году в СССР впервые появились ГОСТ для знаков, светофоры и правила дорожного движения.
Как выглядят запрещающие знаки и где их устанавливают
Знаки запрета — одни из самых важных для обеспечения безопасности движения. Именно поэтому они встречаются чаще других. И при разработке их постарались сделать максимально заметными. Внешний вид знака запрета — круг с красной окантовкой и дополнительной информацией посередине. Красный цвет выбран неслучайно: он ассоциируется с опасностью и хорошо заметен на дороге.
Знаки запрещения, как и предупреждающие, бывают постоянными и временными. Фон постоянного знака белый или синий, а временного — жёлтый. Если такие дорожные знаки установлены рядом и противоречат друг другу, нужно ориентироваться на временный.
Запрещающие знаки чаще всего располагают справа от проезжей части и над ней. Но также они могут дублироваться на разделительной полосе или на левой обочине. Самые яркие примеры — знаки ограничения скорости и запрет обгона.
А если несколько табличек из разных категорий установлены вместе, запрещающий знак должен быть выше остальных, как приоритетный.
Особенности запрещающих знаков
Несоблюдение ограничений, вводимых знаками запрета, карается жёстко. А при единовременном нарушении требований нескольких знаков водителя накажут более крупным штрафом. Об этом говорит статья 4.4 КоАП РФ. Например, если проигнорировать требования знака «Остановка запрещена» и при этом припарковаться в зоне, обозначенной знаками «Пешеходный переход», штраф выпишут именно за первое нарушение — в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 4,5 тысячи рублей против 3 тысяч за остановку на «зебре».
Запрещающие знаки комбинируют с табличками дополнительной информации — тогда их требования будут более конкретными. Запрет коснётся определённой категории транспорта, дня, времени суток, расстояния или зоны.
Важно помнить и о дистанции, на которую распространяются запреты, а также знать, какие действуют до перекрёстка. Это требования знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30. И их не отменяет не только въезд во двор, но и пересечение со второстепенной дорогой (грунтовкой, лесной просекой и прочее), которая не отмечена соответствующим знаком.
Послабление в исполнении запретов сделано только для экстренных служб. В случае ЧП полиция, скорая, пожарные и МЧС могут игнорировать требования большинства запрещающих знаков.
Изображения знаков запрета и их значение
Теперь детально разберёмся в знаках запрета и их значении, в том числе с учётом изменений в ПДД, которые вступили в силу с 1 марта 2023 года. А заодно перечислим действующие в КоАП штрафы за нарушение требований каждого знака.
Запрет въезда и проезда
3.1 Въезд запрещён. Он же — «кирпич». Его размещают:
- перед участком с односторонним движением;
- в некоторых случаях на выделенной полосе для маршрутных ТС;
- перед въездом на закрытые территории и пр.
Не соблюдать требования знака 3.1 может только общественный маршрутный транспорт.
Наказания за его игнорирование зависят от ситуации:
- при выезде на одностороннее движение в противоположном направлении штрафуют на 7500 рублей, но можно и остаться без прав на полгода;
- последующее аналогичное нарушение приведёт к лишению прав на год (если его зафиксировал инспектор) или штрафу в 7500 рублей, если нарушение попадёт на камеру;
- езда по полосе для маршрутных ТС, движение по ней и остановка могут стоить 2250 рублей (4500 рублей для Москвы и СПб);
- в других ситуациях нарушителя предупредят или оштрафуют на 750 рублей.
Подробно о штрафах за проезд под «кирпич» мы рассказывали в отдельной статье.
3.2 Знак «Проезд запрещён» означает, что запрещено движение любого транспорта по территории за знаком. Обычные места размещения: въезд на предприятие или в жилую зону, движение по пешеходной улице. Данный знак отличается от «кирпича» тем, что проезд за него не грозит аварией и опасностью лобового столкновения. Поэтому по ПДД под него при необходимости могут заехать:
- почтовые автомобили с белой полосой наискосок на синем фоне;
- маршрутный транспорт;
- водители — инвалиды 1-й и 2-й групп;
- жильцы домов и работники организаций, расположенных на территории за знаком.
Наказание: нарушителя предупредят или оштрафуют на 750 рублей.
3.17.2 Опасность. Этот знак встречается редко и в силу своей специфики носит временный характер, несмотря на белый фон. Он сигнализирует о ДТП, наводнении, пожаре или другом происшествии впереди и запрещает дальнейшее движение всем без исключения транспортным средствам. Если впереди стоит такой знак, то нужно развернуться или свернуть в сторону, если табличка установлена на перекрёстке.
Ограничения для различного транспорта и пешеходов
Если знак 3.2 служит запретом для всех, кроме перечисленных выше в исключениях, то следующие знаки ограничивают движение только для определённых категорий транспорта и пешеходов.
Наказание за нарушение их требований такое же, как в случае со знаком 3.2, — нарушителя предупредят или оштрафуют на 750 рублей.
3.3 Движение механических транспортных средств запрещено. Вопреки картинке на нём под действие знака попадают не только легковушки, а вообще весь транспорт с двигателями. Он не относится к велосипедистам, всадникам и гужевым повозкам. А ещё — к тем же автомобилям и водителям, для которых делает исключение знак 3.2.
3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено. Здесь нельзя ехать на грузовике, тракторе, самоходной машине или тягаче с прицепом и полуприцепом:
- тяжелее 3,5 тонн, если на табличке не обозначен иной тоннаж;
- тяжелее указанного на знаке значения.
Обычно знак 3.4 размещают, чтобы громоздкие грузовики не мешали движению другого транспорта или чтобы дорожное покрытие прослужило подольше и не разрушалось от тяжёлых машин.
Исключения в данном случае делаются:
- для провоза людей в кузове;
- почтовых автомобилей с белой полосой наискосок на синем фоне;
- машин без прицепов, не тяжелее 26 тонн — при обслуживании ими организаций, расположенных за знаком.
3.5 Движение мотоциклов запрещено. За этот знак нельзя ехать на мотоцикле, трицикле, квадрацикле и других ТС, которые относятся к категории мотоциклов (А, А1). Его можно встретить, например, у АЗС или на улицах, где нужно избежать лишнего шума.
Под знак могут проехать:
- жильцы домов и работники предприятий, расположенных на территории за знаком;
- почтовые мотоциклы с белой полосой наискосок на синем фоне.
Ещё одна возможность миновать зону действия знака без последствий — катить мотоцикл рядом с собой с заглушенным двигателем.
3.6 Движение тракторов запрещено. Знак запрещает движение тракторов, грейдеров и иных самоходных машин. Как правило, его размещают, чтобы уберечь дорогу от разрушения тяжёлой техникой.
Исключения в данном случае те же, что и с мотоциклами.
3.7 Движение с прицепом запрещено. Запрещён проезд на грузовиках и тракторах с прицепом. Также в зоне действия нельзя буксировать одну машину другой. Для легковых автомобилей и автобусов с прицепом движение разрешёно.
Также действие знака не распространяется:
- на жильцов домов и работников предприятий, расположенных за знаком;
- почтовый транспорт.
3.8 Движение гужевых повозок запрещено. Нельзя ехать (везти грузы), используя для этого животных: на телегах, фаэтонах, верхом, с вьюками, на санях и т.п. Знак относится не только к лошадям: запрещён перегон скота, движение на оленьих или собачьих упряжках, на верблюдах и т.п.
Под знак могут проехать:
- жильцы домов и работники предприятий, расположенных на территории за знаком;
- почтовые повозки с белой полосой наискосок на синем фоне.
3.9 Движение на велосипедах запрещено. Нельзя перемещаться и с помощью мопедов, однако можно стать пешеходом и везти транспорт рядом с собой по тротуару или правой обочине. Чаще всего знак размещается перед парками и скверами, в которых нет велодорожек.
Однако если знак висит перед выездом на автомагистраль, то пешком двигаться тоже нельзя (п. 16.1 ПДД).
3.10 Движение пешеходов запрещено. За знак нельзя заходить пешком, проезжать в инвалидной коляске или перемещаться с помощью устройств индивидуальной мобильности (электросамокатов, сигвеев, моноколёс и прочего одноместного транспорта с двигателем). Важное отличие от других знаков этой группы: запрет действует только на ту сторону дороги, где он установлен.
3.34 Движение автобусов запрещено. Запрет относится только к автобусам категории D и D1 и не касается маршрутных ТС.
3.35 Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Этот знак, как и 3.34, совсем новый — они вступили в действие 1 марта 2023 года. Он запрещает движение на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, моноколёсах и других СИМах.
Ограничения на проезд по характеристикам автомобиля и ограничение дистанции
Помимо ограничений на целые категории транспорта, в дорожном движении часто возникает необходимость запрета проезда для более мелких групп с конкретными свойствами или характеристиками.
3.11 Ограничение массы. Там, где установлен этот знак, ограничено движение транспорта (отдельного автомобиля или состава) тяжелее значения, указанного на знаке. В расчёт берётся не вес машины по паспорту и не её максимально разрешённая масса, а реальная масса автомобиля с грузом. Знак размещают, чтобы уберечь, например, ветхий мост от разрушения тяжёлой техникой.
Наказание: за это нарушение штрафуют на 7500 рублей (КоАП РФ 12.21.1 ч. 11). При повреждении дороги наказывают уже по статье 12.33 КоАП:
- водителя — на 5000–10 000 рублей;
- должностное лицо — на 25 000 рублей;
- организацию — на 300 000 рублей.
3.12 Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства. Знак регламентирует предельную нагрузку на ось, а учитывается фактическое её значение. Этот знак обычно применяют для сохранения дорожного полотна, в том числе сезонно.
Штрафы за превышение нагрузки такие же, как за нарушение требования знака 3.11.
3.13 Ограничение высоты. За знак не должны проезжать машины, имеющие высоту больше указанной. Считается максимальный размер самого автомобиля или груза, если он выступает за габариты машины. Обычно знак ставят перед мостами, трубопроводами и линиями электропередач.
Наказание: кроме очевидной опасности повредить машину о препятствие, водитель может получить предупреждение или штраф в 750 рублей (согласно КоАП РФ, п. 1 статьи 12.16). Если превышение габарита привело к повреждению дорожного объекта, штрафуют по 12.33 КоАП:
- водителя — на 5000–10 000 рублей;
- должностное лицо — на 25 000 рублей;
- организацию — на 300 000 рублей.
3.14 Ограничение ширины. За знак не должны проезжать ТС шире указанного значения. Считается максимальный размер самого автомобиля или груза, если он выступает за габариты машины. Знак ставят перед тоннелями и другими опасными сужениями дороги.
Штрафы за игнорирование ограничения — такие же, как со знаком 3.13.
3.15 Ограничение длины. За знак не должны проезжать машины длиннее указанного значения. Считается максимальный размер самого автомобиля или груза, если он выступает за габариты машины. Знак обычно устанавливают там, где длинное ТС может не вписаться в поворот.
Наказание: аналогично знакам 3.13 и 3.14.
3.16 Ограничение минимальной дистанции. Нельзя приближаться к едущей впереди машине ближе указанного расстояния. Знак устанавливают перед мостами с невысокой грузоподъёмностью, ледовыми переправами, тоннелями — чтобы одновременно на участке не находилось большое количество транспорта.
Знак 3.16 действует:
- до перекрёстка;
- до снятия ограничений знаком 3.31;
- при наличии дополнительных уточнений в определяемой ими зоне действия.
Наказание: предупреждение или штраф 750 рублей (согласно КоАП РФ, п. 1 статьи 12.16).
Требования обязательной остановки
Знаки этой группы разрешают проезд, но только после обязательной остановки и получения разрешения на дальнейшее движение.
3.17.1 Таможня. Запрещает проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).
3.17.3 Контроль. Нужно остановиться перед проездом КПП (полиция, карантинный пост, закрытая территория, пункт оплаты на платных дорогах).
Наказание: в обоих случаях размер штрафа будет зависеть от трактовки нарушения:
- если остановиться не там, где требуется, водителя предупредят или оштрафуют на 500 рублей по статье КоАП РФ 12.19 ч. 1;
- если сочтут, что водитель проигнорировал требование об остановке, оштрафуют на 800 рублей по статье КоАП РФ 12.12 ч. 2.
Запрет манёвров
Эта подгруппа знаков запрещает движение в определённых направлениях на перекрёстках, а в некоторых случаях — и вне их.
3.18.1 Поворот направо запрещён. Нельзя поворачивать направо на ближайшем пересечении с дорогой. Знак могут игнорировать водители общественного транспорта, двигающегося по маршруту.
Наказание: нарушителя предупредят или оштрафуют на 750 рублей (согласно КоАП РФ, ст. 12.16 ч.1).
3.18.2 Поворот налево запрещён. Нельзя поворачивать налево на ближайшем пересечении с дорогой. Разворот при этом разрешён. Знак не распространяется на общественный транспорт, движущийся по маршруту.
Наказание: если пренебречь требованиями знаков, то можно получить штраф 1500–2250 рублей (КоАП РФ ст. 12.16 ч. 2). Сумма здесь выше, чем при повороте направо, поскольку несанкционированный левый поворот создаёт большую опасность.
3.19 Разворот запрещён. В месте установки знака разворачиваться нельзя. Если он располагается на перекрёстке, то не запрещает поворачивать налево. К маршрутным ТС запрет на разворот не относится.
Штраф за нарушение требования знака такой же, как в случае с поворотом налево.
Ограничения действий во время движения
3.20 Обгон запрещён. В зоне действия знака нельзя обгонять движущийся впереди транспорт. Это требование действует для всех типов ТС.
При этом знак не запрещает объехать:
- тихоходные ТС;
- гужевые повозки;
- мопеды;
- мотоциклы без прицепа.
Важно, чтобы такой манёвр не создал аварийной ситуации.
Наказание: игнорирование знака 3.20 считается нарушением, связанным с выездом на встречную полосу, поэтому санкции за него суровые. Водителя оштрафуют на 7500 рублей или лишат прав на 4–6 месяцев (КоАП 12.15 ч. 4). При следующем нарушении права заберут на год или оштрафуют на 7500 рублей (если фиксация обгона произошла с помощью камеры).
3.22 Обгон грузовым автомобилям запрещён. Запрет на обгон для грузовых ТС тяжелее 3,5 тонны. Обгонять при этом нельзя никого.
Наказание такое же, как за неисполнение требований знака «Обгон запрещён».
3.24 Ограничение максимальной скорости. Запрещается движение со скоростью выше, чем указано на знаке.
Действует:
- до первого перекрёстка;
- до окончания дополнительно указанной зоны;
- до следующего ограничения 3.24;
- до начала/окончания населённого пункта;
- до знаков 3.25 или 3.31.
Наказание за несоблюдение скоростного режима определяет ст. 12.9 КоАП РФ. Сумма варьируется от 750 до 7500 рублей в зависимости от превышения. Максимальное наказание — лишение прав на год.
3.26 Подача звукового сигнала запрещена. В зоне действия нельзя сигналить. Исключение — если «гудок» необходим для предотвращения ДТП. Обычно знак устанавливают на дорогах, пролегающих через заповедники и лесопарки, чтобы не пугать животных. В городе установка знака не имеет особого смысла, поскольку дублирует запрет, установленный в п. 19.10 ПДД.
Санкции за нарушение — предупреждение или штраф 500 рублей (КоАП РФ ст. 12.20).
Ограничения остановки и стоянки
Знаки, которые показывают, где и как нельзя останавливать транспортное средство, отличаются от остальных запрещающих синим цветом фона. Наказания за их игнорирование строгие, а в некоторых случаях машину могут эвакуировать.
3.27 Остановка запрещена. Нельзя останавливаться на той стороне дороги, где расположен знак. Исключение — маршрутный транспорт и такси. Им можно это делать в местах, обозначенных жёлтой разметкой 1.17 или знаками 5.16–5.18.
Ограничение работает:
- до перекрёстка;
- до въезда или выезда из населённого пункта;
- на протяжении жёлтой разметки 1.4;
- при наличии дополнительной таблички — в указанной зоне действия;
- до повторного знака с табличкой 8.2.3;
- до знака 3.31.
Наказание: по КоАП РФ 12.16 (без сопутствующих нарушений) — штраф в 2250 рублей. Но в Москве и Санкт-Петербурге штраф составит 4500 рублей. А если инспектор посчитает, что автомобиль мешает движению, его могут и эвакуировать на штрафстоянку.
3.28 Стоянка запрещена. Нельзя парковаться (стоять более 5 минут) на стороне дороги, где расположен знак. Исключение сделано:
- для машин, где находится инвалид (зарегистрированных соответственным образом);
- для почтового транспорта с белой полосой наискосок на синем фоне;
- такси с включённым таксометром.
Зоны действия запрета стоянки такие же, как у знака 3.27.
Штрафы аналогичны наказаниям за несанкционированную остановку: от 2250 до 4500 рублей.
3.29 и 3.30 Стоянка запрещена по нечётным/чётным дням месяца. По нечётным (с одной полосой) и чётным (с двумя полосами) числам нельзя парковаться на стороне дороги, с которой установлен знак. В остальном требования 3.29 и 3.30 аналогичны знаку 3.28.
Когда знаки 3.28 и 3.29 расположены каждый на своей стороне одной дороги, есть время с 21 до 24 часов каждого дня, в которое разрешено ставить машину с любой стороны. Это сделано, чтобы можно было вечером переставить машину, не нарушив ПДД.
Запрет на перевоз опасных веществ
Пара редко встречающихся на дорогах знаков ограничивает движение с опасными грузами. Относятся они в основном к грузовому и коммерческому транспорту.
3.32 Движение ТС с опасными грузами запрещено. За этот дорожный знак не должны проезжать машины с табличкой, предупреждающей об опасном грузе в кузове.
Штраф за нарушение этого требования зависит от того, каким образом оно было совершено. Если водитель такого автомобиля проигнорировал требования знака, наказание определяет ч. 2 статьи 12.21.2 КоАП:
- штраф водителю — 1000–1500 рублей;
- должностному лицу — 5–10 тысяч рублей;
- организации — 150–250 тысяч рублей.
Однако, если сама по себе перевозка будет производиться ненадлежащим образом (водителем или автомобилем, не имеющим спецподготовки, без опознавательных знаков и т.п.), ч. 1 той же статьи определяет более высокие штрафы:
- водителю — 2000–2500 рублей;
- ответственному за перевозку — 15–20 тысяч рублей;
- юрлицу — 400–500 тысяч рублей.
3.33 Движение ТС с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено. Знак, действие которого распространяется на все машины с подобным грузом, за исключением их перевозки в ограниченных количествах и по специальным правилам.
Наказание за игнорирование этих требований такое же, как в случае со знаком 3.32.
Знаки отмены ограничений
В категорию запрещающих относят и знаки, отменяющие ранее установленные ограничения. Таких всего четыре. Их отличают тонкие диагональные полоски и отсутствие красного цвета.
3.21 Конец зоны запрещения обгона. Проехав этот знак, можно совершать обгоны, если этому не препятствует, например, сплошная разделительная линия разметки.
3.23 Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям. Знак действует аналогично 3.21, разрешая обгон грузовикам.
3.25 Конец зоны ограничения максимальной скорости. После этого знака скоростной лимит становится равным тому, что принят для статуса дороги, на которой он установлен: в населённом пункте, на загородной трассе или автомагистрали.
3.31 Конец всех ограничений. На самом деле знак 3.31 отменяет не всё, а лишь требования девяти других запрещающих знаков: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 и 3.27–3.30. То есть тех, что имеют протяжённые зоны действия.
Итак, совсем коротко
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– Запрещающие знаки предупреждают опасные ситуации на дорогах.
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– Временные знаки имеют приоритет над постоянными.
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– Игнорирование знаков наказывается в зависимости от созданной опасности.
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– Знаки отмены ограничений указывают на место, где заканчиваются зоны наложенных запретов. Например, ограничения скорости, обгона или остановки и стоянки.