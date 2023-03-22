Знаки запрета — одни из самых важных для обеспечения безопасности движения. Именно поэтому они встречаются чаще других. И при разработке их постарались сделать максимально заметными. Внешний вид знака запрета — круг с красной окантовкой и дополнительной информацией посередине. Красный цвет выбран неслучайно: он ассоциируется с опасностью и хорошо заметен на дороге.

Знаки запрещения, как и предупреждающие, бывают постоянными и временными. Фон постоянного знака белый или синий, а временного — жёлтый. Если такие дорожные знаки установлены рядом и противоречат друг другу, нужно ориентироваться на временный.

Запрещающие знаки чаще всего располагают справа от проезжей части и над ней. Но также они могут дублироваться на разделительной полосе или на левой обочине. Самые яркие примеры — знаки ограничения скорости и запрет обгона.

А если несколько табличек из разных категорий установлены вместе, запрещающий знак должен быть выше остальных, как приоритетный.