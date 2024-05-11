Все дорожные знаки можно разделить по двум основным критериям: цвету и характеру действия.

В России используются шесть основных цветов:

Красный. Таким цветом обозначают предупреждающие и запрещающие знаки. Например, всем известный «кирпич», который запрещает въезд на дорогу или территорию за знаком.

Белый. В большинстве случаев белые дорожные знаки (с чёрным текстом или изображением) - это дополнительные знаки, которые используются в качестве уточнения основных.

Синий. Этот цвет используется на предписывающих или информационных знаках. В основном они указывают, как нужно двигаться на проезжей части.

Жёлтый. Временные знаки. Чаще всего обозначают временные ограничения скорости или объезды. Обычно используются во время проведения дорожных работ. Такие знаки имеют приоритет над регулярными.

Зелёный. Такие знаки устанавливаются на магистралях и трассах с ограничением скорости 110 км/ч и выше.

Коричневый. Такие знаки служат указателями для музеев, парков, заповедников, спортивных сооружений. Дорожное движение они не регулируют, а устанавливаются в основном для туристов.

Также все используемые в РФ дорожные знаки поделены на 8 категорий — по характеру действия. В Приложении 1 к ПДД под каждый вид предусмотрена отдельная статья. Классификация по группам существует не только на бумаге — если несколько знаков размещают на одном столбе, их также располагают по порядковому номеру категории. Предупреждающие — сверху, под ними знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, знаки особых предписаний, информационные, сервисные и, наконец, таблички с дополнительной информацией. Поэтому правильно читать знаки нужно сверху вниз.

Степень важности знака можно косвенно определить и по цвету: наличие красного в большинстве случаев говорит о серьёзной опасности в случае его игнорирования.

Большая часть знаков подсказывает водителям, как нужно вести себя на дороге, и диктует правила движения. Несоблюдение предписаний многих знаков считается нарушением ПДД, за которое налагают штраф, если это зафиксирует дорожная камера или сотрудник ГИБДД. Размер взысканий прописан в п. 12.16 КоАП РФ и других статьях, описывающих конкретные нарушения ПДД.

Знаки дорожного движения (ДД) чаще всего располагаются справа от дороги, но в ряде ситуаций их можно встретить и на левой стороне (так, например, слева дублируется знак приближения к железнодорожному переезду), над дорогой (здесь часто размещают информацию об ограничениях по полосам движения) и непосредственно на дороге (обычно так ставят временные знаки при проведении дорожных работ). Дислокация обусловлена потенциальной видимостью на дороге, иногда её шириной и удобством «чтения» таблички.

Теперь рассмотрим имеющиеся в ПДД знаки — по категориям, в картинках с расшифровкой.