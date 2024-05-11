Дорожные знаки официально появились в 1909 году — на международной конференции по дорожному движению. Тогда их было утверждено всего четыре, но постепенно количество табличек увеличивалось. Сейчас в ПДД РФ используется почти триста различных обозначений знаков дорожного движения, из них около 240 основных и ещё примерно 50, которые устанавливаются в дополнение к ним.
В этой статье расскажем: про категории, на которые делятся все действующие знаки дорожного движения (с пояснениями и картинками), сколько групп дорожных знаков существует, что означают эти таблички и когда используются.
Группы дорожных знаков и варианты их размещения
Все дорожные знаки можно разделить по двум основным критериям: цвету и характеру действия.
В России используются шесть основных цветов:
- Красный. Таким цветом обозначают предупреждающие и запрещающие знаки. Например, всем известный «кирпич», который запрещает въезд на дорогу или территорию за знаком.
- Белый. В большинстве случаев белые дорожные знаки (с чёрным текстом или изображением) - это дополнительные знаки, которые используются в качестве уточнения основных.
- Синий. Этот цвет используется на предписывающих или информационных знаках. В основном они указывают, как нужно двигаться на проезжей части.
- Жёлтый. Временные знаки. Чаще всего обозначают временные ограничения скорости или объезды. Обычно используются во время проведения дорожных работ. Такие знаки имеют приоритет над регулярными.
- Зелёный. Такие знаки устанавливаются на магистралях и трассах с ограничением скорости 110 км/ч и выше.
- Коричневый. Такие знаки служат указателями для музеев, парков, заповедников, спортивных сооружений. Дорожное движение они не регулируют, а устанавливаются в основном для туристов.
Также все используемые в РФ дорожные знаки поделены на 8 категорий — по характеру действия. В Приложении 1 к ПДД под каждый вид предусмотрена отдельная статья. Классификация по группам существует не только на бумаге — если несколько знаков размещают на одном столбе, их также располагают по порядковому номеру категории. Предупреждающие — сверху, под ними знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, знаки особых предписаний, информационные, сервисные и, наконец, таблички с дополнительной информацией. Поэтому правильно читать знаки нужно сверху вниз.
Степень важности знака можно косвенно определить и по цвету: наличие красного в большинстве случаев говорит о серьёзной опасности в случае его игнорирования.
Большая часть знаков подсказывает водителям, как нужно вести себя на дороге, и диктует правила движения. Несоблюдение предписаний многих знаков считается нарушением ПДД, за которое налагают штраф, если это зафиксирует дорожная камера или сотрудник ГИБДД. Размер взысканий прописан в п. 12.16 КоАП РФ и других статьях, описывающих конкретные нарушения ПДД.
Знаки дорожного движения (ДД) чаще всего располагаются справа от дороги, но в ряде ситуаций их можно встретить и на левой стороне (так, например, слева дублируется знак приближения к железнодорожному переезду), над дорогой (здесь часто размещают информацию об ограничениях по полосам движения) и непосредственно на дороге (обычно так ставят временные знаки при проведении дорожных работ). Дислокация обусловлена потенциальной видимостью на дороге, иногда её шириной и удобством «чтения» таблички.
Теперь рассмотрим имеющиеся в ПДД знаки — по категориям, в картинках с расшифровкой.
Предупреждающие знаки
Знаки этой категории не принуждают водителя к каким-либо действиям, а информируют о том, что произойдёт на дороге через:
- 50–100 м в городской черте;
- 150–300 м за городом.
На всех предупреждающих знаках присутствует красный цвет для привлечения внимания, а большинство из них имеют форму треугольника. Такие таблички не предполагают обязательных действий, при этом они помогают избежать не только опасности, но и нарушения Правил, а значит, и штрафа.
Задача этой группы знаков — дополнительно сфокусировать водителя на дороге и предупредить о скором изменении обстановки. Это помогает снизить риск аварии, например, из-за неожиданно начавшейся зоны ремонта или специфического покрытия. Отдельное внимание предупреждающие знаки уделяют крутым поворотам, подъёмам и спускам, пересечениям с ж/д или трамвайными путями, сужениям дороги, тоннелям и т.п.
Например, «картинки», предупреждающие о приближении к переезду, которые устанавливают парами с двух сторон дороги. На загородной трассе знак с тремя полосками размещают за 150–300 м до переезда, с двумя — за 100–200 м, с одной — за 50 метров.
У знаков два значения. Основное, самое важное — напомнить водителю, чтобы он убедился в отсутствии поезда при переезде через рельсы. Вспомогательное — не получить штраф и не лишиться прав. Ведь, например, выезжать на «встречку» для обгона запрещено как на самом переезде, так и когда до путей осталось менее 100 метров. Нарушение этого правила наказывается штрафом 7500 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев. То есть после знака с двумя полосками на встречную полосу нельзя выезжать до тех пор, пока переезд не останется более чем в ста метрах позади.
Знаки приоритета
Эта категория знаков отвечает на вопрос «Кто главный?» на определённом участке дороги: перекрёстке или при сужении проезжей части. Они определяют, кому ехать первым, а кто должен уступить дорогу.
По статистике, больше половины аварий происходят на перекрёстках, следовательно, эта группа заслуживает самого пристального внимания. Поэтому знаки приоритета считаются основными (вместе с запрещающими, предписывающими и частью знаков особых предписаний). Именно они регулируют движение, тогда как остальные имеют скорее вспомогательное значение.
Всего существует 7 типов знаков приоритета:
- начало и конец главной дороги;
- знаки пересечения с второстепенной дорогой;
- знаки примыкания второстепенной дороги к главной;
- преимущество встречного движения;
- преимущество перед встречным движением;
- уступи дорогу;
- движение без остановки запрещено.
На перекрёстках без светофоров знаки приоритета — единственное, на что могут ориентироваться водители для определения очерёдности проезда. Если в зоне их действия «поделить» дорогу не получится, виноват в большинстве случаев будет тот водитель, кто выехал на перекрёсток со второстепенной дороги.
Запрещающие дорожные знаки (и те, что отменяют запреты)
В эту категорию входят все автомобильные знаки запрета — всегда круглые, с красной окантовкой, белым или синим фоном. Иногда они дополнительно перечёркнуты красной полосой. Пример — знак «Стоянка запрещена».
Ограничения, устанавливаемые запрещающими знаками, прекращают своё действие на ближайшем перекрёстке либо после знака отмены — он похож на запрещающий, но исполнен в чёрно-белых цветах, и вместо одной красной полосы вы увидите на нём пять тонких чёрных.
Например, водитель может оказаться на участке дороги, рельеф которой делает выезд на встречную полосу опасным. В таком месте с высокой вероятностью встретится знак «Обгон запрещён». В большинстве случаев он будет продублирован сплошной разметкой. Это значит, что выезжать на встречную полосу, чтобы объехать медленный попутный автомобиль, нельзя. Окончание «необгонной» зоны обозначат табличкой с отменой запрета — после неё можно воспользоваться «встречкой», если дорожная обстановка это позволяет.
Скорая помощь, полиция, пожарные и другие спецслужбы могут при необходимости отойти от требований данной категории — проехать «под знак» с включённой сиреной и проблесковыми огнями (если это безопасно). Помимо экстренных служб, у каждого знака есть свой список исключений — типы транспорта, к которым запрет не относится.
В этой категории недавно произошли изменения: в список добавили две новых таблички: 3.34 и 3.35.
Первое изменение коснулось габаритного транспорта. Если раньше к таковому относили только грузовики (или фуры с прицепами), ограничивая им проезд, то теперь есть и знак 3.34 «Движение автобусов запрещено». Он касается только туристического транспорта, городские маршрутные автобусы под его действие не попадают.
С 1 марта 2023 года вступило в силу Постановление Правительства РФ 1769 от 06.10.22 с поправками к ПДД. В Правилах появились новые понятия, в основном связанные с использованием личного электротранспорта. Одновременно ввели и соответствующие дорожные знаки.
Одно из относительно новых понятий — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Это — одноместные средства передвижения (самокаты, скутеры, моноколёса и т.п.) как минимум с одним колесом и двигателем. Уточнение «индивидуальной» введено, чтобы отличить их от электромашин; это не означает, что, взяв пассажира на самокат, его водитель не будете попадать под новые требования ПДД.
Знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», как несложно догадаться из названия, выделяет зону, в которой нельзя ездить на самокатах и прочих «гаджетах». Важно: попасть в неё с СИМ можно если спешиться и просто катить транспорт рядом.
Предписывающие знаки
Название группы говорит само за себя. Она указывает, кому и куда нужно двигаться. Большинство знаков этой категории представляют собой круглые таблички синего цвета со стрелками — автомобили и другие транспортные средства могут двигаться исключительно в указанных ими направлениях. Исключение — стрелка налево, которая разрешает ещё и развернуться.
Кроме того, в категорию предписывающих входят знаки, разрешающие движение только определённым группам — пешеходам или велосипедистам. А круг, дополнительно перечёркнутый красной полосой, отменяет действие такого же знака, но без неё. Их ставят перед перекрёстком, а также перед началом и в конце пешеходной или выделенной велосипедной дорожки.
Наконец, эти знаки определяют участок дороги, где нельзя ехать медленнее определённой скорости: один ставится в начале, а другой — в конце зоны. Наказание за несоблюдение такого ограничения — предупреждение или штраф 750 рублей.
Знаки особых предписаний
Знаки особых предписаний выглядят как прямоугольные щиты с синим (а некоторые — с зелёным) фоном, белыми рисунками и надписями. Эта категория, возможно, самая сложная и разнообразная по своему влиянию на правила дорожного движения. Знаки особых предписаний могут одновременно информировать, запрещать или предписывать водителю определённые действия. Они сообщают о выезде на магистраль, регулируют движение по рядам (в том числе по выделенным полосам для автобусов, пешеходов и велосипедов), обозначают остановки маршрутного транспорта, пешеходные переходы, а также въезды и выезды с территории населённых пунктов.
Знаки особых предписаний устанавливаются перед объектом, который описывают, — началом полосы, перекрёстком, остановкой и т.п.
При этом, в отличие от предупреждающих, игнорирование знаков особых предписаний считается нарушением ПДД, часто грубым. Так, таблички с названиями «Автомагистраль», «Дорога для автомобилей», «Название населённого пункта» и «Изображение населённого пункта» подразумевают ограничение скоростного режима для легковых автомобилей в 110, 90 и 60 км/ч соответственно. И дополнительные запрещающие знаки с указанием этого скоростного лимита рядом не размещают. Но за его несоблюдение штрафуют — размер штрафа определён в статье 12.9 КоАП РФ.
Поскольку нарушение скоростного режима — одно из самых «популярных» нарушений, мы собрали размеры наказаний в таблицу.
Превышение лимита, км/ч
Наказание
До 20
Предупреждение
20–40
750 рублей
40–60
1500–2250 рублей Повторное нарушение: 3000–3750 рублей
60–80
3000–3750 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Повторное нарушение: 7500 рублей или лишение прав на год
Более 80
7500 рублей или лишение прав на полгода. Повторное нарушение: лишение прав на год
Информационные знаки и знаки сервиса
Эти две категории созданы в основном для удобства водителя. Они помогают сориентироваться в незнакомом месте — не пропустить нужную развязку, найти гостиницу, кафе, заправку или припарковаться в удобном месте. Большинство информационных и сервисных знаков выглядят как таблички прямоугольной или квадратной формы синего цвета. На них часто размещаются рисунки с большим количеством мелких деталей. Например, на знаке больницы изображена кровать и красный крест.
Большинство информационных знаков не накладывают ограничений на водителя.
Исключение составляют знаки разворота — они разрешают движение только в обратном направлении, но запрещают поворот налево. А также жёлтые таблички, предписывающие движение в объезд.
Знаки дополнительной информации (таблички)
Большая часть таких знаков представляет собой небольшие чёрно-белые таблички, которые вешают под другим знаком для внесения конкретики в его действие. Например, таблички уточняют ограничения по времени, области действия основного знака, тип транспорта или категории лиц, к которой он относится. Также знаки дополнительной информации подсказывают расстояние до объекта, демонстрируют, как правильно припарковать машину, и так далее.
Новые автодорожные знаки
На дорогах встречается всё больше электромобилей, а значит, нужны и элементы дорожной инфраструктуры, каких не было раньше. Соответственно, придётся вводить новые обозначения. Например, станции зарядки. Их будут выделять информационными табличками. Пока их официально нет в ПДД, но в тестовом режиме похожую графику уже давно размещают на улицах.
Немного видоизменились и некоторые информационные знаки. Обозначений мест для парковки теперь будет несколько — они будут включать в себя дополнительную информацию, которую раньше размещали на отдельных табличках. Сейчас для этого используют правый нижний угол знака. Так, изображение монет в углу означает платную парковку, а инвалидная коляска — парковку для инвалидов.
С 1 января 2026 года вступили в силу дополнения к ГОСТ 52289-2019. В документ добавлено несколько понятных, но отличающихся от уже привычных табличек.
Итак, совсем коротко
- Существует 8 категорий автодорожных знаков.
- Предупреждающие ставятся заблаговременно и сообщают об особенностях дороги.
- Знаки приоритета устанавливают очерёдность проезда.
- Запрещающие знаки не разрешают дальнейшее движение, поворот, остановку или стоянку, обгон, подачу звукового сигнала и другие действия — для всего транспорта или определённой категории ТС.
- Предписывающие знаки устанавливают, кому и куда можно ехать.
- Знаки особых предписаний информируют о типе дороги, регулируют движение по многополосной трассе (в том числе по выделенным полосам), обозначают остановки маршрутного транспорта, показывают пешеходные переходы и границы населённых пунктов.
- Информационные знаки помогут быстро найти парковку, поворот к нужной улице или городу, сориентироваться, как объехать ремонт дороги, и даже предупредят о местах, подходящих для фотовидеосъёмки.
- Знаки сервиса существуют, чтобы водителям не пришлось наизусть учить длинный маршрут. Они подскажут, где можно поесть, отдохнуть или отремонтировать, помыть, а также заправить автомобиль. Или как связаться с экстренными службами.
- Знаки дополнительной информации вешают рядом со знаками предыдущих категорий. Они уточняют продолжительность действия, направление, тип транспортного средства, к которому относятся указания, способ парковки и другие нюансы.
- Группы дорожных знаков читаются сверху вниз (то есть дополнительные таблички относятся к знаку, расположенному над ними) и слева направо (например, на знаке "крутой спуск" дорога уходит вниз, а на знаке "крутой подъём" - наоборот, наверх).