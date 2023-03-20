Зона действия обоих знаков — обычно от места их установки до ближайшего перекрёстка. Знаки действуют только на той стороне дороги, где они стоят.

Если знак установлен, например, в поселении, где нет перекрёстков, то он действует до конца населённого пункта. Зону ограничения может указывать и дорожная разметка — жёлтая линия по краю проезжей части. Сплошная запрещает даже остановку, а прерывистая — только долгую стоянку. Отменить действие знаков и разметки может другой знак — 3.31 «Конец всех ограничений». Он представляет собой белый круг, перечёркнутый серыми линиями.