«Стоянка запрещена» — знак, ограничивающий возможность поставить автомобиль в указанном месте, можно увидеть на улицах любого города. Объясняем, как выглядят знаки, запрещающие парковку, и можно ли остановиться под знаком «Стоянка запрещена». Также определим зону, где запрещена стоянка, что значат таблички под знаком и какой штраф грозит водителю, нарушившему запрет.
Какие бывают знаки, запрещающие парковку
Приложение 3 к Правилам дорожного движения даёт полное описание запрещающих указателей, и среди них есть знаки, остановка и стоянка при наличии которых запрещена:
- 3.27 «Остановка запрещена»;
- 3.28 «Стоянка запрещена»;
- 3.29 «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца»;
- 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам месяца».
Чем отличаются знаки «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена»
Для начала вспомним, чем отличается остановка от стоянки. Согласно пункту 1.2 ПДД:
- Остановкой считается преднамеренное прекращение движения менее чем на 5 минут. Время остановки может быть и больше, если она связана с посадкой или высадкой пассажиров, а также с погрузкой или выгрузкой вещей.
- Стоянка означает прекращение движения более чем на пять минут, если всё это время не производится посадка/высадка пассажиров или погрузка/разгрузка.
Знак 3.27 «Остановка запрещена» выполнен в виде синего круга с красной окантовкой, который перечëркнут двумя красными линиями. Он означает запрет и на парковку, и на остановку на данном отрезке дороги.
Знак 3.28 «Стоянка запрещена» выглядит почти так же, однако вместо двух линий его пересекает лишь одна. Там, где стоит этот знак, парковка запрещена. Но ненадолго остановиться в таком месте можно.
Зона действия знаков и дополнительные таблички под ними
Зона действия обоих знаков — обычно от места их установки до ближайшего перекрёстка. Знаки действуют только на той стороне дороги, где они стоят.
Если знак установлен, например, в поселении, где нет перекрёстков, то он действует до конца населённого пункта. Зону ограничения может указывать и дорожная разметка — жёлтая линия по краю проезжей части. Сплошная запрещает даже остановку, а прерывистая — только долгую стоянку. Отменить действие знаков и разметки может другой знак — 3.31 «Конец всех ограничений». Он представляет собой белый круг, перечёркнутый серыми линиями.
Часто вместе со знаками установлены дополнительные указатели. Они прикрепляются под основным знаком и сообщают сведения о зоне его действия:
- Табличка в виде стрелки с количеством метров (8.2.1) уточняет конкретный диапазон действия запрета. Если написано «90 метров», это значит, что действие знака заканчивается через обозначенное расстояние.
- Если вы встретили под знаком одну стрелку, указывающую вниз (8.2.3), то действие запрета распространяется до места его установки.
- Когда на дополнительной табличке изображена двойная стрелка (вверх и вниз, 8.2.4), перед вами знак, действие которого распространяется и до, и после его установки. Например, если такое дополнение имеется под знаком «Стоянка запрещена», то парковка запрещена на всём участке дороги.
- Могут встречаться таблички со стрелками вправо или влево и дистанцией, также означающие распространение запрета: они запрещают стоянку и на прилегающих к дороге улицах.
- Под дорожным знаком «Стоянка запрещена» часто устанавливают и другую известную табличку — «Работает эвакуатор» (8.24). Она означает, что если вы нарушите запрет на стоянку, то машину отвезут на штрафстоянку.
- Наконец, есть обозначения категорий транспорта, для которых действует основной запрещающий знак. Обозначения с 8.4.1 по 8.4.8 в ПДД касаются разных видов ТС, среди которых грузовой транспорт с массой более 3,5 тонн (с прицепом или без), легковой автомобиль, автобус, трактор (или самоходная машина), мотоцикл, велосипед и транспорт с опасным грузом.
Знаки, которые действуют по определëнным дням
Парковка может быть запрещена и строго по определённым дням. В этом случае дорожный знак «Стоянка запрещена» выглядит так: линия на знаке будет перечёркивать римские цифры I или II, означающие нечётные и чётные дни. Часто такие знаки стоят рядом: на одной стороне улице стоянка запрещена по чётным числам месяца, а на противоположной — по нечётным. Обычно это делают для удобства дорожных и коммунальных служб.
При такой расстановке запрещающих знаков ограничение на парковку не действует с 21.00 до 24.00 на обеих сторонах улицы: в этот промежуток времени машины можно переставить.
Возможен и запрет на парковку по рабочим или, наоборот, выходным и праздничным дням, а также в определённые дни недели. Для этого в ПДД предусмотрены таблички 8.5.1–8.5.3. Кроме того, можно встретить знак 8.5.4 со временем действия, например с 07:00 до 21:00.
Что делать, когда дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Парковка» находятся рядом
Часто можно встретить знак 6.4 «Парковка» и запрет на стоянку близко друг от друга. Здесь нужно внимательно смотреть на последовательность их установки. Например, если сначала стоит знак 3.28, то стоянка запрещена до места появления знака «Парковка».
Может быть и такое, что после запрещающего знака есть «карман» для парковки с соответствующим знаком. В этом месте встать можно. Но если «карман» не маркирован знаком, то лучше поискать другое место. Обращайте внимание и на дополнительные таблички, которые установлены вместе с парковочным знаком. Например, требование стоянки на тротуаре: встав на проезжей части, вы в этом случае нарушите правила.
Какой штраф за нарушение правил стоянки
Штраф за остановку и стоянку в неположенном месте регламентируется Кодексом об административных правонарушениях. В статьях 12.16 и 12.19 сказано, что:
- За несанкционированную парковку на местах для инвалидов придётся заплатить 5 тыс. рублей.
- Парковка на пешеходном переходе и ближе 5 метров до него наказывается штрафом в тысячу рублей в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тыс. рублей.
- За оставление машины на трамвайных путях или дальше правого ряда дороги водители заплатят 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Петербурге — 3 тыс. рублей.
- Если оставить автомобиль на проезжей части так, что он создаст помехи движению, или припарковать его в тоннеле, москвичам и петербуржцам придётся заплатить 3 тыс. рублей, в других регионах — 2 тыс. рублей.
- Если оставить автомобиль под знаками, запрещающими остановку и стоянку, жители Москвы и Санкт-Петербурга получат штраф 4,5 тыс. рублей, а жители других городов — 2250 рублей.
- Во всех остальных случаях москвичи и петербуржцы рискуют получить квитанцию на 2,5 тысячи рублей. В регионах штраф существенно меньше — 500 рублей.
Не забудьте, что если оплатить штраф за такое нарушение ПДД в первые 30 дней, то можно получить 25-процентную скидку. Но если неправильно припаркованную машину эвакуируют, придётся дополнительно оплачивать ещё перевозку и хранение на штрафстоянке. Как проверять и оплачивать штрафы, мы уже писали в другой статье.
В каких случаях можно нарушать требование знака «Стоянка запрещена» и как обжаловать штраф
На машину, которой управляет инвалид I, II, III (при ограничении к самостоятельному передвижению) группы или в которой перевозится человек с ограниченными возможностями, не действует знак запрета парковки. Но, чтобы избежать штрафа, на машине должен быть соответствующий знак, а также ТС должно иметь разрешение на льготную парковку — его оформляют через Госуслуги или в МФЦ.
Отдельно стоит разобрать ситуацию с вынужденной парковкой там, где запрещена стоянка. Например, если водителю стало плохо и он срочно остановился, чтобы вызвать скорую помощь. Другими причинами бывают поломка автомобиля, ДТП или препятствие на дороге. Факт стоянки может зафиксировать камера фото- или видеофиксации, и в итоге водителю выпишут штраф. В этом случае его можно обжаловать. Подробнее о том, как это сделать, мы писали в отдельной статье. И вне зависимости от наличия камер при вынужденных остановках там, где нельзя парковаться, нужно включить «аварийку» и выставить знак. При этом желательно самому сфотографировать автомобиль и окружающую обстановку — это может помочь при обжаловании штрафа.
Итак, совсем коротко
- Знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» схожи. Важно запомнить, в чём их принципиальные визуальные различия.«
- Стоянка запрещена» — знак, в зоне действия которого нельзя стоять более 5 минут, если всё это время не происходит посадка или высадка пассажиров.
- Знаки, запрещающие парковку, могут действовать только по определённым дням или в течение конкретного времени. В этом случае они дополняются соответствующими табличками.
- Если разные дорожные знаки находятся близко друг от друга, нужно внимательно следить за их последовательностью — от неё зависит зона действия запрещающего знака.
- Штраф за нарушение правил парковки для Москвы и Санкт-Петербурга в большинстве случаев составит 3 – 4,5 тыс. рублей, для регионов сумма меньше.
Фотографии: Журнал Авто.ру