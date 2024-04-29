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Кто-то занял ваше место на паркинге: как наказать? Отвечает юрист

Что делать, если кто-то занимает ваше место, хотя оно официально принадлежит именно вам
Разбор
10

Парковочные войны обычно начинаются там, где есть явный дефицит свободных мест для стоянки. Но что делать, если кто-то покушается на чужое, купленное и официально оформленное место в паркинге? Отвечает юрист.

«Какие меры можно применить к автовладельцу, занявшему чужое машино-место в многоэтажном паркинге? Место в собственности, все документы есть. Как выгнать и наказать нарушителя?»

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Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

Собственник вправе любым законным способом распоряжаться своим имуществом и ограничивать его использование другими лицами. То есть можно просто закрыть проезд на своё машино-место. Главное, чтобы это не мешало другим. Например, можно использовать парковочные барьеры. Правда, они не помогут, если нарушитель решит в принципе перекрыть проезд к месту.

Можно действовать и официально. То есть привлечь к ситуации управляющую компанию и зафиксировать нарушение с её представителями, чтобы они могли решить вопрос о допуске нарушителя на территорию стоянки.

Следующий этап — обращение в полицию по факту нарушения имущественных прав. Полицейские могут завести дело по статье 19.1 «Самоуправство», но штраф по ней минимальный (от 100 до 300 рублей). Наконец, можно вызвать ГИБДД — они выпишут штраф уже за нарушение правил стоянки (от 1500 до 3000 рублей в зависимости от региона) и вызовут эвакуатор, но лишь при условии, что он сможет работать в условиях паркинга.

Кто-нибудь занимал ваше место в паркинге?

Да, бывает
Было однажды
Нет, не сталкивался

Иллюстрация на обложке: Семён Митченко

#Законы и штрафы#Разбираемся с юристом
Комментарии
Комментарии10
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29 апреля 2024
Паркинг_не паркинг.У нас придомовая территория принадлежит ТСЖ официально,не к администрации.Жители сами облагораживали парковки,засыпали грязь,подстригали низко свисающие ветки.Но соседний квартал-грязь и разруха(общаги).Повадились парковаться на наши чистенькие места(им.видите ли,неудобно у себя в грязи парковаться).Вот как тут?Шлагбаум нельзя-вдоль дома единственный подъезд к школе.Кто понаглее-подпираем чужих.По ночам у чужих иногда сами спускаются или прокалываются колёса(в таком случае камеры на парковке "случайно" именно эти моменты не записывают).Законно с такими никак-приходится"народными" методами
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6
22 июля 2024
Чёрный лимузин, ситуация похожая , у нас расширили двор - сами добивались люди, добились - сейчас парковаться милое дело, но бл. два-три соседних двора норовят теперь к нам засунуться. Иногда ситуация вообще комичная - они у нас заняли, не зная что у них на данный момент свободно , наши залезли к ним за это. Один дяхон паркуется - знаю живёт вообще за три п- ды, не лень ходить немалое расстояние. Такие дела.
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1
23 ноября 2025
Сергей, прикольно 😊
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9 июня 2024
У меня свой дом и двор.
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2
25 июня 2024
В соседнем паркинге изуродовали площадь противотанковыми ежами. Похоже, что по решению общего собрания. Закона, применимого оперативно, еще нет в пользу собственника. Зато бандитизм эвакуаторщиков процветает, стоит лишь расставить запретных знаков побольше.
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7 июля 2024
Чёрный минивэн,
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8 июля 2024
Нихрена в этом случае владелец не сможет сделать. За установку барьероа его натянут ответственные лица, если будет интерес. Только ныть сможет, ну или морду набить в темном углу, поскольку всем наплевать на проблемы владельца этого места. Проходили, и гаи вызывали и полицию с представителем администрации- договаривайтесь, вот их ответ.
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12 июня 2025
Я просто сдуваю таким предкам шины. Пусть знают😅😅
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1
17 сентября 2025
Банка бензина
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17 сентября 2025
Обычная ситуация, кто сильнее тот и прав.
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