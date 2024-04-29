Кто-то занял ваше место на паркинге: как наказать? Отвечает юрист

Собственник вправе любым законным способом распоряжаться своим имуществом и ограничивать его использование другими лицами. То есть можно просто закрыть проезд на своё машино-место. Главное, чтобы это не мешало другим. Например, можно использовать парковочные барьеры. Правда, они не помогут, если нарушитель решит в принципе перекрыть проезд к месту.

Можно действовать и официально. То есть привлечь к ситуации управляющую компанию и зафиксировать нарушение с её представителями, чтобы они могли решить вопрос о допуске нарушителя на территорию стоянки.

Следующий этап — обращение в полицию по факту нарушения имущественных прав. Полицейские могут завести дело по статье 19.1 «Самоуправство», но штраф по ней минимальный (от 100 до 300 рублей). Наконец, можно вызвать ГИБДД — они выпишут штраф уже за нарушение правил стоянки (от 1500 до 3000 рублей в зависимости от региона) и вызовут эвакуатор, но лишь при условии, что он сможет работать в условиях паркинга.