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В России продолжается выпуск китайских и корейских автомобилей

Автомобили в хорошем состоянии: рейтинг самых «здоровых» моделей

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений классифайда за 2022 год и с помощью сервиса ПроАвто составили рейтинг моделей, появляющихся в продаже чаще всего в хорошем состоянии. Речь про машины, которые редко используются в таксопарках и сервисах каршеринга, в истории которых не встречаются данные о серьёзных ДТП, которые перепродаются с минимальными пробегами, без юридических ограничений и т.п.

Быстрый вывод: девять из десяти автомобилей с пробегом, которые продаются на Авто.ру и в отчётах о которых есть сведения о «здоровье», — пребывают в отличном или хорошем состоянии! 

Как считали

Сервис ПроАвто с помощью собственных алгоритмов даёт оценку популярным моделям, которые продаются на Авто.ру. Чем больше баллов — тем выше вероятность того, что автомобиль — «здоровый»: то есть в очень хорошем (оценка 81–100 баллов) или хорошем (61–80 баллов) состоянии. Вот список ключевых факторов, которые влияют на оценку:

  • возраст и пробег;
  • количество владельцев;
  • наличие в истории машины сведений о ДТП;
  • использование машины в качестве такси или сервисах каршеринга;
  • наличие ограничений на регистрационные действия или другие юридические ограничения.

Важно: оценка «здоровья» есть не у всех автомобилей, а только у тех, по которым собрано достаточно статистических данных. В исследование попали предложения с такой оценкой. 

Подробную информацию о понравившемся автомобиле можно узнать благодаря сервису ПроАвто. В отчётах хранятся сведения, например, о штрафах, сумме страховых выплат после ДТП, «скрученном» пробеге и много других полезных данных. 

Автомобили не старше 10 лет

Чаще всего в близком к идеальному состоянии встречаются кроссоверы и внедорожники. Доминируют достаточно свежие для российского рынка модели, среди которых немало «китайцев».

Выбирая автомобиль не старше 5 лет, найти «здоровый» экземпляр проще всего. Даже классические Lada Niva, которые, кажется, покупают не для самой бережной эксплуатации, в таком возрасте в большинстве случаев попадают на вторичный рынок в достойном состоянии. А максимально аккуратные хозяева — у Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro, Honda CR‑V, Kia Seltos, Land Rover Defender, Mercedes-Benz GLB. 

В целом, большинство свежих автомобилей оцениваются в 81 балл и больше. Топ‑30 «здоровых» машин замыкают Hyundai Santa Fe, Kia Soul, Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq. Но в целом 98 машин из ста достойны внимания покупателей.

Внимательнее стоит быть в том случае, если приходится выбирать среди моделей, которые часто используются в корпоративных парках. Например, среди Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и Volkswagen Polo действительно хорошие варианты встречаются только в 8 случаях из 10, а, например, Kia Optima — в 7 из 10 (для сравнения: Toyota Camry — 86%). Премиальные модели в хорошем состоянии бывают чаще: например, BMW 5 серии или Mercedes-Benz E‑класса — 86 машин из каждых 100 имеют высокую оценку от сервиса ПроАвто.

Среди моделей от 5 до 10 лет в отличном состоянии часто попадаются популярные кроссоверы. Лидеры — Hyundai Creta и Renault Kaptur (9 хороших машин из 10). Стоит обратить внимание также на Hyundai Tucson и Kia Soul (по 76%), Nissan Qashqai и X‑Trail, Renault Duster, Toyota RAV4 (по 70%). 

Если хочется премиальную модель, то лучше поискать среди BMW X4, Lexus NX, Mercedes-Benz GLC и GLE, Porsche Macan: 7–8 из 10 предложений имеют высокие оценки от ПроАвто. 

Редко в возрасте 6–10 лет встречаются «здоровые» Geely MK и MK Cross (меньше 15% предложений), Chery Bonus (16 процентов), Geely Emgrand (18 процентов), Lifan Solano (21 процент). Среди моделей некитайских брендов — Daewoo Matiz и Nexia (17 и 24% соответ­ственно), Great Wall Hover H5 (20 процентов), Volkswagen Passat CC (22 процента).

Машины в возрасте 11 лет и старше

Среди автомобилей в этом возрасте машины с высокой оценкой более редки, поэтому в рейтинг попали модели с оценкой 61–80 баллов. 

Выбор автомобилей 2011–2007 годов выпуска, которые попадают в продажу пусть не в отличном, но в хорошем состоянии, достаточно широкий. Тем, кто ищет вседорожник, стоит обратить особенное внимание на Jeep Grand Cherokee, Infiniti QX56, SsangYong Actyon, Toyota Land Cruiser и Volkswagen Touareg. А если нужны модели поменьше, то это Honda Pilot, Land Rover Discovery и Range Rover, Renault Koleos: в 90% случаев (или чаще) встречаются неплохие варианты.

Впрочем, ассортимент хороших машин не ограничивается представителями сегмента SUV. Можно приглядеться, например к Opel Vectra или Volvo S80, компактным хэтчбекам Ford Fiesta и Peugeot 207, и даже к минивэнам Ford S‑Max или Volkswagen Multivan.

Заметно реже (с частотой 60–70%) в продаже встречаются хорошо сохранившиеся Lada «десятого» семейства, «Самара‑2» и Приора. Среди иномарок — BMW 6 серии, Hyundai Solaris, Nissan Tiida, Renault Logan Sandero, Suzuki SX4.

Если задача — найти «возрастную» машину в максимально хорошем состоянии (с оценкой больше 80 баллов от сервиса ПроАвто), то стоит обратить внимание на Mitsubishi ASX или Nissan Juke: в возрасте 11–15 лет в 41% случаев эти машины имеют оценку 81 балл и выше. Чуть реже в таком состоянии встречаются 7‑местные Nissan Qashqai, Renault Sandero и Suzuki SX4: 36% хороших экземпляров. Обычные Nissan Qashqai имеют высокую оценку только в четверти случаев.

В премиальном сегменте стоит выбирать среди BMW 6 серии (27 процентов) или Volvo XC60 (26 процентов) и Lexus GX (22 процента).

Среди машин в возрасте до 16 лет в рейтинге «здоровья» доминируют японские модели. На втором месте — «корейцы». И выбор в этом сегменте тоже достаточно широкий. 

Среди наиболее доступных предложений в числе лидеров рейтинга — Chevrolet Aveo и Niva, Ford Fiesta, Hyundai Getz, Lada 2106 и «Ока». В хорошем состоянии доступно немало популярных среднеразмерных кроссоверов — Honda CR‑V, Hyundai Tucson, Nissan X‑Trail, Kia Sportage, Toyota RAV4. 

Хорошие модели премиальных брендов в этом возрасте редки. С высокой долей вероятности (90 процентов) найти подходящий экземпляр получится среди Infiniti FX и Lexus RX (по 90% хороших машин). Можно также обратить внимание на Audi A4, Volvo XC90 (88 процентов) S40 и S60 (по 83 процента).

Осторожнее надо быть при выборе Audi A8, BMW 5 и 7 серий, а также X5, Mercedes-Benz E- и S‑класса: в хорошем состоянии такие машины продаются лишь в двух случаях из трёх. 

Среди наиболее сложных для выбора вариантов — Lada «десятого» семейства, «Самара» и «Самара‑2»: неплохие экземпляры в этом возрасте встречаются в лучшем случае в 50 процентах. Внимательность нужно соблюдать и при выборе Daewoo Nexia с Volkswagen Transporter: только 56% машин имеют хорошую оценку. 

Готовы потратить больше времени на поиск хорошего автомобиля постарше?

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