Автомобили в хорошем состоянии: рейтинг самых «здоровых» моделей

Среди моделей от 5 до 10 лет в отличном состоянии часто попадаются популярные кроссоверы. Лидеры — Hyundai Creta и Renault Kaptur (9 хороших машин из 10). Стоит обратить внимание также на Hyundai Tucson и Kia Soul (по 76%), Nissan Qashqai и X‑Trail, Renault Duster, Toyota RAV4 (по 70%).

Если хочется премиальную модель, то лучше поискать среди BMW X4, Lexus NX, Mercedes-Benz GLC и GLE, Porsche Macan: 7–8 из 10 предложений имеют высокие оценки от ПроАвто.

Редко в возрасте 6–10 лет встречаются «здоровые» Geely MK и MK Cross (меньше 15% предложений), Chery Bonus (16 процентов), Geely Emgrand (18 процентов), Lifan Solano (21 процент). Среди моделей некитайских брендов — Daewoo Matiz и Nexia (17 и 24% соответ­ственно), Great Wall Hover H5 (20 процентов), Volkswagen Passat CC (22 процента).

Машины в возрасте 11 лет и старше

Среди автомобилей в этом возрасте машины с высокой оценкой более редки, поэтому в рейтинг попали модели с оценкой 61–80 баллов.

Выбор автомобилей 2011–2007 годов выпуска, которые попадают в продажу пусть не в отличном, но в хорошем состоянии, достаточно широкий. Тем, кто ищет вседорожник, стоит обратить особенное внимание на Jeep Grand Cherokee, Infiniti QX56, SsangYong Actyon, Toyota Land Cruiser и Volkswagen Touareg. А если нужны модели поменьше, то это Honda Pilot, Land Rover Discovery и Range Rover, Renault Koleos: в 90% случаев (или чаще) встречаются неплохие варианты.

Впрочем, ассортимент хороших машин не ограничивается представителями сегмента SUV. Можно приглядеться, например к Opel Vectra или Volvo S80, компактным хэтчбекам Ford Fiesta и Peugeot 207, и даже к минивэнам Ford S‑Max или Volkswagen Multivan.

Заметно реже (с частотой 60–70%) в продаже встречаются хорошо сохранившиеся Lada «десятого» семейства, «Самара‑2» и Приора. Среди иномарок — BMW 6 серии, Hyundai Solaris, Nissan Tiida, Renault Logan Sandero, Suzuki SX4.

Если задача — найти «возрастную» машину в максимально хорошем состоянии (с оценкой больше 80 баллов от сервиса ПроАвто), то стоит обратить внимание на Mitsubishi ASX или Nissan Juke: в возрасте 11–15 лет в 41% случаев эти машины имеют оценку 81 балл и выше. Чуть реже в таком состоянии встречаются 7‑местные Nissan Qashqai, Renault Sandero и Suzuki SX4: 36% хороших экземпляров. Обычные Nissan Qashqai имеют высокую оценку только в четверти случаев.

В премиальном сегменте стоит выбирать среди BMW 6 серии (27 процентов) или Volvo XC60 (26 процентов) и Lexus GX (22 процента).