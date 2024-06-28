«Здоровые» автомобили в Челябинской области: как часто их продают. Исследование Авто.ру

Достойные варианты в Челябинской области стали продавать чаще: машины с оценкой здоровья 61 балл и выше попадаются почти в 87% офферов — за год показатель вырос на 4,2%.

«Хорошие» машины — без серьёзных ДТП, с честным пробегом, не работавшие в такси или аренде — занимают 61,2% рынка региона. Это на 2,1% (или 1,3 п.п.) больше, чем летом 2023-го. Ещё заметнее увеличилась доля околоидеальных автомобилей (81 балл и выше) — на 9,5% (или 2,2 п.п.), до 25,5%.

Меньше всего предложений — 13,3% — приходится на «уставшие» модели, состояние которых оценивается максимум на 60 баллов. Доля подобных предложений за год резко сократилась — на 21% (или 3,5 п.п.).

Средняя цена самых «здоровых» машин — в районе 2,4 миллиона рублей. Варианты в хорошем состоянии уходят за 1,14 миллиона, остальные — примерно за 460 тысяч. Но нужно понимать, что в таком разрезе суммы не зависят напрямую от стоимости автомобиля: в числе «идеальных» экземпляров встречаются представители бюджетной категории, а премиум-сегмент за несколько миллионов может оказаться в числе «нездоровых».

Больше о понравившемся автомобиле расскажут Отчёты Авто.ру. В них есть информация об участии в ДТП, реальном пробеге, количестве владельцев, юридических ограничениях и многом другом. Всё это позволит принять правильное решение: стоит ли присмотреться к машине или же лучше продолжить поиск.