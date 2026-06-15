Belgee X50+ получит белорусскую медиасистему

Автомобили Belgee уже располагают целым рядом локализованных компонентов. Среди них, к примеру, бамперы и детали остекления, диски и шины, устройства вызова экстренных служб и элементы шумоизоляции. Выпуском части из них

заняты

российские предприятия. В мае также сообщалось о начале строительства на заводе нового цеха, где

организуют

штамповку крупных кузовных компонентов — дверей, крыльев, багажников, капотов и панелей крыши.