Belgee X50+ получит белорусскую медиасистему

Компания Belgee анонсировала сотрудничество с предприятием «Горизонт», которое является крупнейшим производителем потребительской электроники в Белоруссии. Целью проекта названа локализация электронных компонентов для автомобилей Belgee, а дебютируют они на кроссовере X50+. Такой кроссовер планируется продавать и в нашей стране.
- Холдинг «Горизонт» освоит выпуск мультимедийных систем, панелей приборов и блоков управления для Belgee. Пробный запуск производства запланирован на ближайшее время, а к массовому партнёры хотят перейти уже в начале следующего года.
- Автомобили Belgee уже располагают целым рядом локализованных компонентов. Среди них, к примеру, бамперы и детали остекления, диски и шины, устройства вызова экстренных служб и элементы шумоизоляции. Выпуском части из них заняты российские предприятия. В мае также сообщалось о начале строительства на заводе нового цеха, где организуют штамповку крупных кузовных компонентов — дверей, крыльев, багажников, капотов и панелей крыши.
Продажи Belgee X50+ в нашей стране стартовали в марте. Это привело к исчезновению из линейки дорестайлинговой версии модели, которая обозначалась X50, но в компании не исключают, что этот кроссовер в том или ином виде вернётся на рынок.
Подождите
Объявления загружаются
Получится у Белоруссии адекватно заместить штатную электронику?
Не сомневаюсь в этом
Опасаюсь падения качества
Подождите
Новости загружаются