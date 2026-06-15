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Belgee X50+ получит белорусскую медиасистему

Вероятнее всего, купить кроссовер с локализованной электроникой можно будет уже в 2027-м
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Компания Belgee анонсировала сотрудничество с предприятием «Горизонт», которое является крупнейшим производителем потребительской электроники в Белоруссии. Целью проекта названа локализация электронных компонентов для автомобилей Belgee, а дебютируют они на кроссовере X50+. Такой кроссовер планируется продавать и в нашей стране.

  • Холдинг «Горизонт» освоит выпуск мультимедийных систем, панелей приборов и блоков управления для Belgee. Пробный запуск производства запланирован на ближайшее время, а к массовому партнёры хотят перейти уже в начале следующего года.
  • Автомобили Belgee уже располагают целым рядом локализованных компонентов. Среди них, к примеру, бамперы и детали остекления, диски и шины, устройства вызова экстренных служб и элементы шумоизоляции. Выпуском части из них заняты российские предприятия. В мае также сообщалось о начале строительства на заводе нового цеха, где организуют штамповку крупных кузовных компонентов — дверей, крыльев, багажников, капотов и панелей крыши.

Продажи Belgee X50+ в нашей стране стартовали в марте. Это привело к исчезновению из линейки дорестайлинговой версии модели, которая обозначалась X50, но в компании не исключают, что этот кроссовер в том или ином виде вернётся на рынок.  

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Получится у Белоруссии адекватно заместить штатную электронику?

Не сомневаюсь в этом
Опасаюсь падения качества

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#Belgee#Belgee X50#Автопром#Сделано в Китае#Кроссоверы#Сделано в СССР
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