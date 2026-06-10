Завод «Москвич» выпустит гибридную модель в 2027 году

Пока не уточняется, на какой рыночный сегмент ориентирован будущий бензоэлектрический Москвич. Елена Фролова также не пояснила, сколько эта модель будет стоить. Тем не менее глава завода отметила, что, хотя гибриды, как правило, дороже машин с ДВС из-за стоимости батареи, завод будет стараться соблюсти определённый ценовой баланс.