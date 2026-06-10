Завод «Москвич» выпустит гибридную модель в 2027 году

Линейка марки Москвич уже в следующем году пополнится гибридом. Об этом «Коммерсанту» заявила глава предприятия Елена Фролова. По её словам, завод изучал развитие электрифицированного сегмента российского авторынка и зафиксировал рост интереса потенциальных покупателей к гибридным моделям.
- Пока не уточняется, на какой рыночный сегмент ориентирован будущий бензоэлектрический Москвич. Елена Фролова также не пояснила, сколько эта модель будет стоить. Тем не менее глава завода отметила, что, хотя гибриды, как правило, дороже машин с ДВС из-за стоимости батареи, завод будет стараться соблюсти определённый ценовой баланс.
- По одной из версий, донором платформы и силовой установки для будущего Москвича станет одна из моделей концерна SAIC, с которым завод сейчас сотрудничает в рамках М-линейки. SAIC выпускает гибриды, к примеру, под брендами Roewe и MG.
- Аналитическое агентство «Автостат» ранее сообщало о заметном росте продаж подключаемых гибридов в нашей стране. В I квартале 2026 года таких машин продали 13,5 тысячи, что в 2,3 раза больше показателя того же периода 2025-го. Рыночная доля бензоэлектрического транспорта увеличилась с 2,4 до 5,1%.
Складывающаяся тенденция обуславливает интерес к гибридам и со стороны других российских предприятий. К примеру, АвтоВАЗ планирует создать и провести через программу испытаний бензоэлектрическую версию кроссовера Lada Azimut. Также в 2027 году гибридная модификация может появиться у одного из фургонов принадлежащего АвтоВАЗу коммерческого бренда SKM.
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