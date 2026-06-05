АвтоВАЗ выпустит гибридный фургон под маркой SKM

Следующим этапом развития коммерческого бренда SKM, созданного АвтоВАЗом, станет появление гибридной модели. Как пояснил «РИА Новости» вице-президент автогиганта Дмитрий Костромин в рамках ПМЭФ, сборку бензоэлектрического фургона могут наладить уже в следующем году. При этом, по словам Костромина, в перспективы электрокаров в России на АвтоВАЗе не верят.
- Топ-менеджер уточнил, что в текущем году гибридную версию фургона должен выпустить технологический партнёр АвтоВАЗа по проекту SKM, и, соответственно, АвтоВАЗ планирует локализовать эту модификацию в России в течение 2027-го. При этом пока речь идёт только о грузовых моделях, так как переговоры по выпуску микроавтобуса с аналогичной силовой установкой ещё не завершены.
- Дмитрий Костромин отметил также, что продажи электрокаров в России удерживаются в пределах 1% от всего рынка, а доля гибридных машин демонстрирует рост. Представитель завода предположил, что в следующем году она может достичь 15%. Соответственно, применительно к новым источникам энергии АвтоВАЗ сконцентрирует своё развитие на гибридах.
Бензоэлектрическую модификацию сейчас проектируют и для кроссовера Lada Azimut. Опытные прототипы таких кроссоверов могут появиться, как заявил глава предприятия Максим Соколов, уже в 2027-м, однако решение о выводе гибрида на рынок будет приниматься после испытаний и анализа финансовой составляющей.
Подождите
Объявление загружается
А вы верите в успех гибридов из Тольятти?
Да, это будут хиты
Только если с ценой угадают
Нет, ничего у них не выйдет
Подождите
Новости загружаются