АвтоВАЗ выпустит гибридный фургон под маркой SKM

Топ-менеджер уточнил, что в текущем году гибридную версию фургона должен выпустить технологический партнёр АвтоВАЗа по проекту SKM, и, соответственно, АвтоВАЗ планирует локализовать эту модификацию в России в течение 2027-го. При этом пока речь идёт только о грузовых моделях, так как переговоры по выпуску микроавтобуса с аналогичной силовой установкой ещё не завершены.