Автомобили нового бренда SKM от АвтоВАЗа подешевели в России всего за сутки

Вчера фургон SKM M7 стоил 2 863 000 рублей, за вариант минивэн просили 2 950 000 рублей. Сейчас эти новинки оцениваются в 2 858 000 и 2 945 000 рублей соответственно. На сайте имеется отдельная отметка о том, что цены действительны на 19 мая.

Обе новинки располагают 137-сильным 2,0-литровым двигателем, пятиступенчатой «механикой» и задним приводом, разгон до 100 км/ч займёт 13 секунд. В минивэне — семь посадочных мест (задние сделаны съёмными), фургон может перевозить до 715 килограммов груза.