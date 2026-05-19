Автомобили нового бренда SKM от АвтоВАЗа подешевели в России всего за сутки

Накануне АвтоВАЗ официально объявил о начале отгрузок автомобилей нового коммерческого бренда SKM и назвал их стоимость. Сейчас на сайте марки Lada опубликованы скорректированные прайс-листы на минивэн и фургон SKM, согласно которым цены на обе модели всего за сутки снизились на 5 тысяч рублей.
- Вчера фургон SKM M7 стоил 2 863 000 рублей, за вариант минивэн просили 2 950 000 рублей. Сейчас эти новинки оцениваются в 2 858 000 и 2 945 000 рублей соответственно. На сайте имеется отдельная отметка о том, что цены действительны на 19 мая.
- Обе новинки располагают 137-сильным 2,0-литровым двигателем, пятиступенчатой «механикой» и задним приводом, разгон до 100 км/ч займёт 13 секунд. В минивэне — семь посадочных мест (задние сделаны съёмными), фургон может перевозить до 715 килограммов груза.
- В оснащение входят кресла с подогревом, кондиционер, медиасистема с 10-дюймовым экраном и камерой заднего вида, а также две подушки безопасности. Предложено три цвета кузова — синий, серый и белый, которые не требуют доплаты. Крупноузловая сборка SKM M7 ведётся на мощностях «ВИС-Авто».
В начале мая стало известно, что АвтоВАЗ оформил патент на внешность прототипа новой «Нивы», которую некоторое время назад показывали как концепт с названием Т-134. Появится ли у него серийная версия, пока неизвестно.
Подождите
Объявления загружаются
Как думаете, такое снижение цен стимулирует спрос?
Да, мелочь, а приятно
Нет, ни на что не повлияет
Подождите
Новости загружаются