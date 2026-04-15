АвтоВАЗ начал приём предзаказов на фургон и вэн SKM M7

АвтоВАЗ объявил о старте приёма заявок на новую модель коммерческой линейки SKM с индексом M7, которая выходит на рынок как цельнометаллический фургон и пассажирский минивэн. Цены пока не объявлены, хотя поставки машин дилерам обещано начать в ближайшее время, зато производитель поделился некоторыми деталями оснащения M7.
- В обеих модификациях SKM M7 получит сдвижные двери по обоим бортам. В пассажирской версии установлено семь кресел со съёмным задним рядом, фургон имеет 5-кубометровый грузовой отсек и может перевозить до 715 килограммов.
- В базовое оснащение новинки войдут, к примеру, две подушки и кондиционер, электрозеркала, медиасистема с камерой заднего вида и передние сиденья с подогревом, а также ЭРА-ГЛОНАСС, телематика и система курсовой устойчивости. Минивэн дополнительно получит крепления детских кресел Isofix, а фургон — стационарные такелажные петли.
- SKM M7 прошёл ряд мер по адаптации к России. Это, к примеру, оцинковка кузовных панелей, установка защиты двигателя и боковых подножек, а силовой агрегат настроен на 92-й бензин.
- И фургон, и вэн будут оснащать 2,0-литровым «атмосферником» на 137 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой с приводом на задние колёса.
О начале крупноузловой сборки M7 АвтоВАЗ объявил в конце марта. Эту модель выпускают на мощностях предприятия «ВИС-Авто», при этом часть комплектующих уже локализована.
Подождите
Объявления загружаются
Будете ждать цен на новый SKM?
Да, это любопытная новинка
Нет, не жду ничего хорошего
Подождите
Новости загружаются