АвтоВАЗ начал приём предзаказов на фургон и вэн SKM M7

В обеих модификациях SKM M7 получит сдвижные двери по обоим бортам. В пассажирской версии установлено семь кресел со съёмным задним рядом, фургон имеет 5-кубометровый грузовой отсек и может перевозить до 715 килограммов.

В базовое оснащение новинки войдут, к примеру, две подушки и кондиционер, электрозеркала, медиасистема с камерой заднего вида и передние сиденья с подогревом, а также ЭРА-ГЛОНАСС, телематика и система курсовой устойчивости. Минивэн дополнительно получит крепления детских кресел Isofix, а фургон — стационарные такелажные петли.

SKM M7 прошёл ряд мер по адаптации к России. Это, к примеру, оцинковка кузовных панелей, установка защиты двигателя и боковых подножек, а силовой агрегат настроен на 92-й бензин.