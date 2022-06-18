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АвтоВАЗ разработает гибридную или полностью электрическую модель

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Михаил Кондратьев

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АвтоВАЗ планирует выпустить модель с электрифицированной или полностью электрической силовой установкой. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ заявил глава компании Максим Соколов. 

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  • Подобная модель входит в долгосрочные планы предприятия. Будет ли это гибридная или электрическая машина — зависит от развития электромобилей в мире, поскольку АвтоВАЗ, по словам Соколова, должен соответствовать мировым трендам. 
  • При этом глава компании отметил, что двигатели внутреннего сгорания ещё рано списывать со счетов. «Он [ДВС] ещё имеет определенные перспективы, по крайней мере в рамках ближайшего десятилетия, и мы планируем в среднесрочной перспективе развивать модельный ряд Lada именно на этой традиционной технологии», — пояснил Соколов. 
  • Руководитель АвтоВАЗа добавил также, что тольяттинский автогигант не боится конкуренции: «Мы не боимся прихода новых игроков в отрасль. Главное, чтобы были стабильные условия, те, которые имеются сейчас, чтобы государственную поддержку получали только высоколокализованные предприятия, подписавшие соответствующее соглашение с Министерством промышленности и торговли».
  • Отечественный производитель уже выпускал электрические Лады. В 2012–2013 годах было произведено 100 экземпляров EL Lada — электрической версии Lada Kalina. В 2016-м АвтоВАЗ представил электроверсию Vesta, однако в серийное производство она не пошла. 

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ не сможет выпускать обновлённую Весту, представленную в феврале, до 2023 года. В компании обдумывают также перезапуск сборки Ларгуса, но это возможно лишь в среднесрочной перспективе. 

Нужны в модельном ряду Lada гибриды и электрокары?

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