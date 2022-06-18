АвтоВАЗ разработает гибридную или полностью электрическую модель

При этом глава компании отметил, что двигатели внутреннего сгорания ещё рано списывать со счетов. «Он [ДВС] ещё имеет определенные перспективы, по крайней мере в рамках ближайшего десятилетия, и мы планируем в среднесрочной перспективе развивать модельный ряд Lada именно на этой традиционной технологии», — пояснил Соколов.