АвтоВАЗ рассказал о новой модели коммерческого бренда SKM

АвтоВАЗ представил в рамках выставки коммерческого транспорта COMvex новую модель бренда SKM. Она получила индекс M9 и, как и младшее семейство M7, будет продаваться в пассажирских модификациях и как цельнометаллический фургон. Двигатель пока анонсирован только один, 2,0-литровый дизель, но коробок обещано две. Собирать SKM M9 планируется в Тольятти и в Нижнем Новгороде на мощностях партнёра АвтоВАЗа, фирмы «Промтех».