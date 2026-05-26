АвтоВАЗ рассказал о новой модели коммерческого бренда SKM

АвтоВАЗ представил в рамках выставки коммерческого транспорта COMvex новую модель бренда SKM. Она получила индекс M9 и, как и младшее семейство M7, будет продаваться в пассажирских модификациях и как цельнометаллический фургон. Двигатель пока анонсирован только один, 2,0-литровый дизель, но коробок обещано две. Собирать SKM M9 планируется в Тольятти и в Нижнем Новгороде на мощностях партнёра АвтоВАЗа, фирмы «Промтех».
- Насколько можно судить по фото, основой для SKM M9 стало представленное «Промтехом» в начале года модельное семейство Kapitan-EHA, которое, в свою очередь, по данным Журнала Авто.ру разработано на основе китайского Maxus V70 (он же Iveco Fidato). С будущим SKM M9 эти модели роднят как нюансы дизайна кузова, так и некоторые технические характеристики.
- Пассажирский SKM M9 будет выпускаться с тремя вариантами компоновки салона с общим числом кресел от 7 до 9 (рядом с водителем смогут сидеть один или два человека). Отличиями семиместной модификации станут трансформируемые сиденья и передвижной стол в салоне, 9-местный микроавтобус получит увеличенные длину и высоту. В фургон SKM M9 поместится до 9,6 куб. м поклажи.
- Единый для всего семейства двухлитровый дизель развивает 150 сил, приводит в действие передние колёса и может быть сагрегатирован с шестиступенчатой механической коробкой либо девятидиапазонным «автоматом». Прочие технические характеристики пока не разглашаются. Также не уточняется, продолжит ли фирма «Промтех» производство аналогичных вэнов и фургонов под собственным брендом.
- Выставка COMvex проходит в Москве с 26 по 29 мая.
У более компактного SKM M7 модификаций всего две — пассажирская на семь мест и грузовая. После финальной коррекции прайс-листов они стоят 2 945 000 и 2 858 000 рублей соответственно, отгрузки начались в середине мая.
Подождите
Объявления загружаются
Нужны России свои большие фургоны и микроавтобусы?
Само собой, как же без них
Нет, китайских вполне достаточно
Подождите
Новости загружаются