Автомобили Belgee станут ещё более белорусскими: для этого строят новых цех

Компания Belgee объявила о строительстве нового цеха штамповки на заводе под Минском — там планируется выпускать внешние элементы кузова, включая передние и задние двери, боковины, крылья и крышки багажника. Это позволит углубить уровень локализации автомобилей белорусской марки.
- Помимо перечисленных деталей, завод «Белджи» наладит выпуск капота и крыши — как с люком, так и без него, передней и задней частей пола, а также перегородок моторного отсека. Всё это будет штамповаться в цехе площадью 5000 квадратных метров: там разместят прессовую линию с участком для хранения штампов.
- Запуск штамповочного производства запланирован на 2027 год.
- Рядом с новым цехом штамповки будет построен склад площадью около 3650 квадратных метров для готовых изделий перед их подачей на сборочный конвейер.
- Параллельно «Белджи» расширяет цеха сварки — будет возведено новое производственное здание площадью около 9400 квадратных метров. В этом корпусе будет выполняться монтаж дополнительных роботизированных линий, предназначенных для автоматизированного производства кузовных элементов. В конечном счёте это позволит увеличить число роботов на заводе в 2,5 раза — до 150 штук.
- На российском рынке марка Belgee представлена кроссоверами X50 и X50+ (дореформенный и обновленный Geely Coolray), среднеразмерным вседорожником X70 (Geely Atlas Pro) и седаном S50 (Geely Emgrand).
Ранее весной сообщалось, что за первый квартал 2026 года «Белджи» произвёл 22 359 автомобилей, что на 7,8% больше, чем за тот же период 2025-го. В Россию за первые три месяца отправили 15 492 машины, и это на 37,7% превосходит прошлогодний показатель.
Подождите
Объявления загружаются
Как относитесь к Belgee?
Положительно
Нейтрально
Отрицательно
Подождите
Новости загружаются