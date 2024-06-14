В каких российских регионах проще всего накопить на автомобиль: исследование Авто.ру

Аналитики Авто.ру совместно с экспертами платформы онлайн-рекрутинга hh.ru посчитали индекс доступности автомобилей (индекс ДА). Это соотношение средней цены автомобиля к медианной зарплате в разных регионах страны. Чем ниже индекс, тем автомобиль доступнее.
Для расчёта индекса ДА учитывались средние цены в апреле на Hyundai Solaris и Lada Vesta возрастом от 3 до 7 лет — самые популярные автомобили у россиян по данным Авто.ру. Медианная заработная плата рассчитана из предложений в вакансиях, размещённых на hh.ru в каждом регионе в апреле. Одна единица индекса равна одной предлагаемой зарплате. Так, индекс в 10 пунктов показывает, что для покупки автомобиля потребуется 10 зарплат.
В среднем россиянам требуется 18,2 месяца, чтобы накопить на Lada Vesta, и 23,6 — на Hyundai Solaris. Причём в начале года индексы ДА были выше: 20,8 и 26,6 соответственно. К весне ситуация улучшилась: цены на машины снизились на 1–3%, а медианная зарплата выросла примерно на 10% — на фоне «гонки» зарплат из-за увеличения дефицита кадров накануне нового сезона найма в марте.
Благодаря высоким медианным зарплатам (почти 90 тысяч рублей) доступнее всего машины оказались для жителей Чеченской Республики: на отечественный автомобиль им необходимо отложить меньше 13 заработных плат, на корейский — меньше 18. Чуть хуже этот показатель в Москве и области: 14,5 и 17,9 соответственно.
Достаточно доступными Lada Vesta оказались для жителей Ханты-Мансийского автономного округа (индекс ДА — 14,9), Иркутской области (16), Санкт-Петербурга и области (16,7). На Hyundai Solaris меньше всего придётся копить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (20,2 месяца), Ханты-Мансийском автономном округе (21,1 месяца) и Красноярском крае (21,3 месяца).
Дольше всего копить на Весту приходится в Астраханской области (24,2 месяца) и Ставропольском крае (23,5 месяца). Жителям Вологодской области потребуется отложить на покупку чуть больше 23 зарплат, в Саратовской и Владимирской областях — по 22,9 и 22,6 заработной платы.
Большой разрыв между «доходами» и стоимостью Hyundai Solaris зафиксирован в Вологодской (индекс ДА — 30,3), Астраханской и Волгоградских областях (по 30,4), а также в Ставропольском (32,1) и Алтайском (33,6) краях. Во многом высокие индексы обусловлены невысоким уровнем зарплат в этих регионах — до 53 тысяч рублей.
Доступнее всего автомобили оказались в Дальневосточном федеральном округе: индекс ДА Lada Vesta — 12,8, Hyundai Solaris — 17,9. В Южном федеральном округе (за исключением Севастополя и Республики Крым) эти показатели максимальные: 22,2 и 29 соответственно.
Достаточно «дорогими» оказались Приволжский и Центральный федеральные округа. Чтобы купить Lada, нужно отложить почти по 21 заработной плате, на Hyundai — по 27 и 26 зарплат соответственно. В Северо-Кавказском федеральном круге индекс ДА для Весты — 19,4, для Соляриса — 25,9.
Жителям Сибирского федерального округа копить на российский автомобиль нужно 19,3 месяца, на корейский — 25,1 месяца, в Уральском федеральном округе — 16,6 и 21,5 месяца соответственно, в Северо-Западном — 16 и 19,3 месяца.