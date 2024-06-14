В каких российских регионах проще всего накопить на автомобиль: исследование Авто.ру

Благодаря высоким медианным зарплатам (почти 90 тысяч рублей) доступнее всего машины оказались для жителей Чеченской Республики: на отечественный автомобиль им необходимо отложить меньше 13 заработных плат, на корейский — меньше 18. Чуть хуже этот показатель в Москве и области: 14,5 и 17,9 соответственно.

Достаточно доступными Lada Vesta оказались для жителей Ханты-Мансийского автономного округа (индекс ДА — 14,9), Иркутской области (16), Санкт-Петербурга и области (16,7). На Hyundai Solaris меньше всего придётся копить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (20,2 месяца), Ханты-Мансийском автономном округе (21,1 месяца) и Красноярском крае (21,3 месяца).

Дольше всего копить на Весту приходится в Астраханской области (24,2 месяца) и Ставропольском крае (23,5 месяца). Жителям Вологодской области потребуется отложить на покупку чуть больше 23 зарплат, в Саратовской и Владимирской областях — по 22,9 и 22,6 заработной платы.

Большой разрыв между «доходами» и стоимостью Hyundai Solaris зафиксирован в Вологодской (индекс ДА — 30,3), Астраханской и Волгоградских областях (по 30,4), а также в Ставропольском (32,1) и Алтайском (33,6) краях. Во многом высокие индексы обусловлены невысоким уровнем зарплат в этих регионах — до 53 тысяч рублей.