Как на фоне кризиса меняется авторынок и как дилеры перестроили бизнес, кейсы, рейтинги и многое другое: бизнес-дайджест за май

В мае аналитики Авто.ру подвели итоги трёх месяцев нового кризиса и разобрались, что случилось с автомобильным рынком за этот период: как менялись цены, спрос и предложение. Дилеры рассказали, как трансформировали бизнес-процессы, чтобы оставаться эффективными в этот сложный период, и почему не стоит экономить на продвижении стока. Также изучили динамику цен и составили рейтинг автомобилей, которые спустя 3 и 5 лет эксплуатации продаются дороже, чем стоили новыми в момент покупки. Наконец, посмотрели на ситуацию на авторынке за последний месяц и составили рейтинги самых популярных автомобилей и мотоциклов. Всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за май — в этом дайджесте.