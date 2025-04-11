Авто.ру собрал единый каталог мотоциклов: в нём почти 350 брендов

Авто.ру составил каталог, который будет полезен как поклонникам мотоциклов, так и тем, кто только начинает интересоваться этой темой. Это одна из самых полных справочных баз в этой категории: она объединяет 347 марок и описывает 3165 моделей.
Карточка модели содержит технические характеристики, описание, сведения о предыдущих поколениях и фотографии. Как и в автомобильном каталоге, можно будет узнать о нюансах эксплуатации в отзывах реальных владельцев конкретных моделей.
Интерфейс поиска позволяет пользователям фильтровать мотоциклы по 21 критерию, включая дорожные, классические и круизерные модели. Дополнительные параметры фильтрации охватывают технические характеристики: мощность, число тактов, тип двигателя и количество цилиндров, привод, страну-производителя.
«Мы стремились создать не просто каталог, а полноценную экосистему для всех любителей мотоциклов. Наша цель — предоставить пользователям максимально удобный инструмент для поиска и изучения мототехники», — комментирует Ксения Зарецкая, руководитель Авто.ру.