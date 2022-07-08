Что происходит на вторичке, продажи новых машин за полгода, исследования, кейсы, рейтинги и многое другое: бизнес-дайджест за июнь
В июне эксперты Авто.ру выяснили, как пользователи классифайда собираются потратить деньги, вырученные за проданную машину: купить другую, подороже или дешевле, или же вложить во что-то другое. Компания «Арконт» поделилась кейсом удачной трансформации отдела маркетинга, после которой эффективность продаж в направлении автомобилей с пробегом заметно выросла. Аналитики Авто.ру составили рейтинги марок и моделей, которые чаще всего продают профессиональные продавцы. И конечно, мы следили за актуальными новостями и ситуацией на авторынке. Всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за июнь — в свежем дайджесте.
В бизнесе автомобилей с пробегом маркетолог играет не менее важную роль, чем байеры и отдел продаж. Но многие компании не используют весь потенциал своих маркетинговых специалистов. Компания «Арконт» поделилась опытом трансформации отдела маркетинга и результатами, к которым эти изменения привели.
Аналитики Авто.ру выяснили, какие марки и модели оказались самыми популярными среди профессиональных продавцов в 2022 году, а также среднюю стоимость автомобилей, которые они предлагают.
Эксперты узнали, автомобили каких ценовых сегментов пользователи классифайда ищут взамен проданного и на что вообще планируют потратить деньги от продажи: купить другой автомобиль или оставить на иные цели.
Похоже, что укрепившийся в июне курс рубля по отношению к основным иностранным валютам сделал выгодной покупку и последующую перепродажу импортных автомобилей с пробегом. На этом фоне количество предложений на вторичном рынке России выросло до рекордного показателя. Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений.
Обновляемый рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2022 году.
Рейтинг самых популярных вседорожников июня 2022 года. В числе лидеров — модель с китайской родословной.
В июне 2022 года российский авторынок сократился на 82% относительно показателя прошлого года. Но в абсолютных значениях продажи оказались чуть лучше, чем в мае: дилеры реализовали 27 761 машину. По итогам полугодия объём продаж упал сильнее чем вдвое.
Российские автодилеры остро ощущают нехватку некоторых моделей новых автомобилей. Причём дефицит машин сохраняется, несмотря на большие запасы автомобилей у импортёров, у которых сейчас накопилось около 30 тысяч машин.
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