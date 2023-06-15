Бренд-зона на Авто.ру, Академия CM.Expert, цены машин без пробега по РФ: бизнес-дайджест мая

В мае случилось знаковое для автоиндустрии событие — Академия Авто.ру и CM.Expert получила государственную лицензию на оказание образовательных услуг. Параллельно с этим на Авто.ру обновился каталог и появились бренд-зоны для автопроизводителей. Аналитики сервиса изучали рынок китайских автомобилей и сравнивали цены машин без пробега по России с аналогичными, но «местными» автомобилями. Гость подкаста «Двое в тачке» рассказывал о том, как изменилось отношение дилеров к вторичному рынку. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за май — в свежем дайджесте.