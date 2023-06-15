Бренд-зона на Авто.ру, Академия CM.Expert, цены машин без пробега по РФ: бизнес-дайджест мая
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В мае случилось знаковое для автоиндустрии событие — Академия Авто.ру и CM.Expert получила государственную лицензию на оказание образовательных услуг. Параллельно с этим на Авто.ру обновился каталог и появились бренд-зоны для автопроизводителей. Аналитики сервиса изучали рынок китайских автомобилей и сравнивали цены машин без пробега по России с аналогичными, но «местными» автомобилями. Гость подкаста «Двое в тачке» рассказывал о том, как изменилось отношение дилеров к вторичному рынку. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за май — в свежем дайджесте.
Академия CM.Expert и Авто.ру получила государственную лицензию на оказание образовательных услуг. Это значит, что по итогам обучения студенты получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Эксперты Академии формируют качественно новую культуру обучения и создают максимально эффективные обучающие программы для представителей автомобильной индустрии.
Теперь автопроизводители могут создать собственную бренд-зону на Авто.ру и превратить привычную страницу каталога в экосистемное пространство бренда. Пользователям будет проще находить нужную информацию про автомобили бренда, а производители, в свою очередь, смогут повысить узнаваемость, увеличить аудиторию и привлечь новых клиентов.
Аналитики Авто.ру и Яндекса узнали, насколько вырос интерес пользователей к китайским машинам, а также изучили, как изменились некоторые основные показатели представителей автопрома КНР на рынке.
Оказалось, что некоторые автомобили без пробега по РФ можно купить дешевле «местных» машин, а показания на одометрах у них будут ниже. Эксперты Авто.ру провели исследование и узнали, какую долю рынка сейчас занимают такие машины. Также эксперты сравнили цены и пробеги таких машин относительно тех, которые были куплены и ездили в нашей стране.
Темп роста цен, похоже, не будет замедляться, но это несильно сказывается на высоком спросе на машины. Срок жизни объявлений на классифайдах сократился до рекордно низких за последний год отметок. Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен, сроки экспозиции и количество новых и снятых с продажи предложений, а также составили рейтинги самых продаваемых моделей в разных сегментах.
«Двое в тачке» — подкаст Авто.ру, в котором Виктория Курчанова и Сергей Игнатов вместе с приглашёнными экспертами автоиндустрии обсуждают актуальные проблемы авторынка, кейсы, инструменты и многое другое. Гость выпуска — Николай Баскаков, директор по автомобилям с пробегом в группе компаний «Авилон». Поговорили о рынке подержанных автомобилей в 2023 году, о том, что поменялось в 2022-м и как изменилось отношение дилеров к машинам с пробегом.
В мае в России было продано больше 51 тысячи новых легковушек и большинство из них — кроссоверы или внедорожники. В рейтинге 25 самых популярных машин месяца 23 оказались представителями этого сегмента. Составили топ-10 самых востребованных автомобилей.
Рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2023 году.
В мае 2023 года в России были проданы 51 466 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 112,1% больше, чем в мае-2022. Рынок разделили между собой российские и китайские автопроизводители — они занимают 60 и 38% рынка соответственно.