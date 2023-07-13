Результаты авторынка за первое полугодие, новая бренд-зона, кросс-интерес при выборе авто: бизнес-дайджест за июнь
В июне эксперты Авто.ру изучали поведение пользователей классифайда, которые выбирают автомобиль и параллельно с этим смотрят и другие модели. Также аналитики узнали, какие модели можно купить на сервисе с минимальным бюджетом, а какие машины — самые дорогие. Подвели итоги первой половины 2023 года и составили рейтинг самых популярных кроссоверов на российском рынке. А ещё на Авто.ру появилась новая бренд-зона, а гость подкаста «Двое в тачке» рассказывал о том, что такое CJM и как с этим работать дилерам. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за июнь — в свежем дайджесте.
В расширенном каталоге Авто.ру появилась новая бренд-зона: её создали для автомобилей OMODA. В экосистемном пространстве пользователям классифайда проще искать актуальную информацию о моделях и марке, новости компании, а также узнавать об акциях и спецпредложениях.
Выбор автомобиля — процесс непростой: с одной стороны потенциального покупателя ограничивает бюджет, с другой — соблазняет разнообразие моделей. Изучили поведение пользователей сервиса и узнали, какие модели они рассматривают в качестве альтернативы машине, на которую нацелились в первую очередь.
Аналитики Авто.ру составили рейтинги самых дорогих и самых доступных новых и подержанных автомобилей, которые продавались на Авто.ру в мае-июне 2023 года.
В первой половине года аналитики компании CM.Expert зафиксировали достаточно плавный рост средних цен на рынке. При этом спрос на машины заметно превышает предложение, хотя объём автомобилей в продаже почти не меняется. Эксперты изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен, сроки экспозиции и количество новых и снятых с продажи предложений, а также составили рейтинги самых продаваемых моделей в разных сегментах.
«Двое в тачке» — подкаст Авто.ру, в котором Виктория Курчанова и Сергей Игнатов вместе с приглашёнными экспертами автоиндустрии обсуждают актуальные проблемы авторынка, кейсы, инструменты и многое другое. Гость выпуска — Наталья Литвинова, директор по маркетингу группы компаний «У Сервис+». Она рассказывала о том, что такое CJM в автобизнесе и как этот инструмент помогает при выстраивании коммуникации с клиентами в «У Сервис+».
В первой половине 2023 года в России было продано 359 тысяч новых легковушек. Больше половины из них кроссоверы или внедорожники, а в рейтинге 25 самых популярных машин они заняли 23 строчки. Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей.
Рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2023 году.
За полгода россияне купили почти 359 тысяч новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — это на 3,1% меньше, чем в 2022 году. В одной картинке — главные итоги января-июня.
Подробный разбор итогов продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в первой половине 2023 года.
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