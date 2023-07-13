Результаты авторынка за первое полугодие, новая бренд-зона, кросс-интерес при выборе авто: бизнес-дайджест за июнь

В июне эксперты Авто.ру изучали поведение пользователей классифайда, которые выбирают автомобиль и параллельно с этим смотрят и другие модели. Также аналитики узнали, какие модели можно купить на сервисе с минимальным бюджетом, а какие машины — самые дорогие. Подвели итоги первой половины 2023 года и составили рейтинг самых популярных кроссоверов на российском рынке. А ещё на Авто.ру появилась новая бренд-зона, а гость подкаста «Двое в тачке» рассказывал о том, что такое CJM и как с этим работать дилерам. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за июнь — в свежем дайджесте.