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Авто.ру запускает бренд-зоны для автопроизводителей: что это и чем полезно?

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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В обновлённом каталоге автомобилей на Авто.ру для автопроизводителей открылась новая возможность — создать собственную бренд-зону и превратить привычную страницу каталога в экосистемное пространство бренда. В такой бренд-зоне пользователям будет проще найти актуальную информацию про марку или отдельные модели, узнавать об акциях, читать свежие новости компании и многое другое. Производителям это поможет повысить узнаваемость, увеличить аудиторию и привлечь новых клиентов. 

В чём польза

Бренд-зона — это комплексное решение, с большим количеством точек контакта клиентов с конкретным брендом. После изучения информации о марке и моделях в каталоге, пользователи могут легко перейти к объявлениям и приступить к выбору конкретного автомобиля. Вот ещё несколько важных преимуществ «оформления» бренд-зоны: 

  • такая страница каталога получает дополнительную маркетинговую и медийную поддержку от Авто.ру: баннеры на сервисе, пуш-уведомления, рассылка пользователям сервиса и многое другое;
  • у производителя есть возможность обновлять информацию в каталоге, добавлять новинки, менять иллюстрации, порядок блоков, публиковать новости и спецпредложения, и т.д. 
  • кроме того можно «подсветить» самую важную информацию и сфокусировать потенциальных покупателей на приоритетных моделях;
  • далеко не все клиенты являются автомобильными экспертами, поэтому бренд-зона поможет им проще ориентироваться в многообразии моделей и их характеристиках, что особенно важно для марок, которые недавно появились на российском рынке;
  • пользователи получат много полезной и достоверной информации, которая поможет им в принятии решения о покупке: реальные отзывы других владельцев, информация о дилерах и наличии машин, сравнение моделей и цен и т.д.;
  • дополнительно эксперты Авто.ру помогут пользователям бесплатно подобрать автомобиль бренда, который подходит под их запрос.

Новый формат каталога уже доступен для всех автобрендов и на всех платформах Авто.ру. Первым брендом, расширенный каталог которого появился на Авто.ру, стал EXEED. Чтобы узнать подробности о подключении расширенного каталога, вы можете обратиться в службу рекламного бизнеса Авто.ру. 

Уже видели новое оформление каталога?

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