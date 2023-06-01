Авто.ру запускает бренд-зоны для автопроизводителей: что это и чем полезно?

В чём польза

Бренд-зона — это комплексное решение, с большим количеством точек контакта клиентов с конкретным брендом. После изучения информации о марке и моделях в каталоге, пользователи могут легко перейти к объявлениям и приступить к выбору конкретного автомобиля. Вот ещё несколько важных преимуществ «оформления» бренд-зоны:

такая страница каталога получает дополнительную маркетинговую и медийную поддержку от Авто.ру: баннеры на сервисе, пуш-уведомления, рассылка пользователям сервиса и многое другое;

у производителя есть возможность обновлять информацию в каталоге, добавлять новинки, менять иллюстрации, порядок блоков, публиковать новости и спецпредложения, и т.д.

кроме того можно «подсветить» самую важную информацию и сфокусировать потенциальных покупателей на приоритетных моделях;

далеко не все клиенты являются автомобильными экспертами, поэтому бренд-зона поможет им проще ориентироваться в многообразии моделей и их характеристиках, что особенно важно для марок, которые недавно появились на российском рынке;

пользователи получат много полезной и достоверной информации, которая поможет им в принятии решения о покупке: реальные отзывы других владельцев, информация о дилерах и наличии машин, сравнение моделей и цен и т.д.;

дополнительно эксперты Авто.ру помогут пользователям бесплатно подобрать автомобиль бренда, который подходит под их запрос.

Новый формат каталога уже доступен для всех автобрендов и на всех платформах Авто.ру. Первым брендом, расширенный каталог которого появился на Авто.ру, стал EXEED. Чтобы узнать подробности о подключении расширенного каталога, вы можете обратиться в службу рекламного бизнеса Авто.ру.