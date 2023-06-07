Академия CM.Expert и Авто.ру получили лицензию на обучение. Почему это важно

Академия CM.Expert и Авто.ру получила государственную лицензию на оказание образовательных услуг и создала обучающие программы для представителей автомобильной индустрии, который соответствует требованиям Федерального закона об образовании. Это значит, что по итогам обучения студенты получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Почему это важно

Сегодня в российском автобизнесе существует много программ обучения, которые не всегда нацелены на качественную подготовку высококвалифицированных кадров, а лишь создают «экспертный образ». Некачественное обучение, в свою очередь, ограничивает возможности для развития и учеников, и собственников бизнеса, инвестирующих в него немалые средства. Кроме того, обычно инфокурсы не оценивают уровень знаний студентов до начала обучения, не развивают навыки самоанализа и здоровой самокритичности, не дают руководителям понимания, как использовать полученные знания на практике. В перспективе всё это может привести в лучшем случае к стагнации бизнеса, а в худшем — к убыткам.

Оглядываясь на эти проблемы, эксперты Академии CM.Expert и Авто.ру занялись формированием качественно новой культуры обучения для всех, кто хочет развиваться в автобизнесе. Для максимальной эффективности, используется смешанный формат: дистанционный и очные занятия.

Это помогает рационально использовать время учащихся, лучше усвоить большое количество теории и отработать навыки, а также сократить затраты собственника на ФОТ, которые возникают при отрыве команды от работы на несколько дней.

Также ученики выполняют задания, основанные на реальных кейсах, — для промежуточного контроля и итоговой аттестации. Задания проверяются индивидуально, куратором курса — экспертом-практиком.

Отдельный плюс такого подхода — руководитель «студента» может увидеть отчёт с «оценками», отслеживать степень вовлеченности и ответственности, получать обратную связь от куратора.

Новый подход к обучению — один из основных компонентов эффективной трансформации бизнеса. Наличие в Академии CM.Expert и Авто.ру необходимой практической и методической экспертизы, а также соответствие программ государственным образовательным стандартам позволяет подготавливать квалифицированные кадры под конкретные потребности дилеров.

Узнать подробнее о курсах и программах обучения и записаться на обучение, а также познакомиться с экспертами можно на сайте Академии CM.Expert.