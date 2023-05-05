Что происходит на рынке люксовых автомобилей в 2023 году: цены, спрос, объём предложений
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В 2022 году рынок люксовых автомобилей в России оказался под угрозой: производители таких машин сначала приостановили работу, а позже и вовсе отказались поставлять их в страну, а санкции сильно усложнили даже частный ввоз дорогих моделей. Это напрямую отразилось на ценах и без того дорогих машин, а также их доступности, в том числе на вторичке. Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений классифайда и узнали, как с начала 2021 года изменился объём предложений с автомобилями люксовых брендов, спрос на них и динамику цен.
Как менялись цены
К концу апреля 2023 года средняя цена подержанных люксовых автомобилей на Авто.ру достигла 17,7 миллиона рублей. Сильный скачок цен случился весной 2022 года: из-за резкого роста курсов доллара и евро, а также неопределённости в апреле машины стали на 53% дороже, чем в январе. К осени цены даже немного «откатились»: минус 12-15% от пиковых значений. С ноября рынок пришёл в «спокойное» состояние и резких изменений не наблюдается: относительно конца осени и начала зимы машины стали дороже только на 7%.
Среди новых автомобилей ситуация в целом аналогичная. К маю-2022 средний прайс на Авто.ру относительно января вырос на 60%, до рекордных 40,2 миллиона рублей. Однако ощутимого снижения цен — не было: к ноябрю цена упала только на 2,3%, а к концу апреля — ещё на 3%.
На средней цене сказываются не только непосредственно колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений в листинге Авто.ру. Чем больше дорогих автомобилей в продаже, тем выше средняя цена.
Кроме того, среди предложений на сервисе стало намного больше свежих экземпляров, что тоже сказалось на росте цен. В 2023 году автомобили не старше 5 лет заняли почти половину рынка, хотя ещё в I квартале 2022-го их было не больше 30%. Особенно сильно выросла концентрация моделей не старше двух лет — в 5 раз, до 22-23%.
Что происходило с объёмом объявлений и спросом
Предсказуемо, объём предложений о продаже новых люксовых автомобилей сейчас намного ниже, чем раньше. В первую очередь это связано с отсутствием официальных поставок таких машин в Россию. Тем не менее, с осени 2022 года количество предложений на Авто.ру держится на стабильном уровне: можно предположить, что дилеры не только «растянули» складские запасы, но и наладили ввоз через каналы параллельного импорта. Однако объёмы пополнения стоков не сравнятся с количеством машин, поставляемых импортёрами в прошлом.
При этом спрос на очень дорогие автомобили показывает обратную динамику: весной 2022 года он начал расти и к осени он оказался в 8 раз выше, чем в январе-феврале. В 2023 году активность пользователей несколько снизилась, однако количество просмотров телефонов продавцов на одно объявление сейчас в 6 раз выше, чем до начала кризиса.
Зато на вторичке предложений сейчас в 2-2,5 раза больше, чем до начала кризиса. На росте «люкса» в перепродаже сказался окрепший летом-осенью 2022 года рубль, что сделало выгодным импорт автомобилей из-за границы. С другой стороны, кризис в некоторой степени спровоцировал ряд владельцев дорогих машин продать их, что тоже сказалось на резком росте объявлений на классифайде.
Спрос на подержанные люксовые модели поднимался до пиковых значений в марте 2022 года. К середине года 2022 года активность пользователей упала почти вдвое относительно I квартала и с тех пор сохраняется на том же уровне.
Как менялись цены на самые популярные люксовые автомобили
В рейтинг попали 15 самых популярных моделей среди пользователи Авто.ру (самое большое количество просмотров контактов продавцов). Аналитики сравнили средние цены 2023 года с ценами «спокойных» месяцев конца 2022 года — ноябрь-декабрь.
Цены отдельных моделей колебались заметно сильнее рынка. Например, подержанные Bentley Flyig Spur сейчас почти на 15% доступнее, чем был в конце 2022 года. Не так сильно, но всё же заметно снизились цены Maserati Quattroporte (минус 7,7%) и McLaren 765LT (минус 6,4%). Хотя некоторые модели сильно подорожали: Ferrari 812 и Maserati Levante прибавили почти по 12%, а Lamborghini Huracan и Rolls-Royce Cullinan — по 7%.
Самые резкие скачки цен на новые люксовые автомобили аналитики зафиксировали за Rolls-Royce Ghost — он подешевел на 19%. В рублёвом эквиваленте это около 12 миллионов. Bentley Bentayga «скинул» почти 8%, Rolls-Royce Cullinan — минус 6,4%. Заметно выросли цены только на флагманский Rolls-Royce Phantom — плюс 7% (около 5 миллионов) и Lamborghini Urus — плюс 8,3% (около 3 млн).
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