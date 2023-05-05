Что происходит на рынке люксовых автомобилей в 2023 году: цены, спрос, объём предложений

К концу апреля 2023 года средняя цена подержанных люксовых автомобилей на Авто.ру достигла 17,7 миллиона рублей. Сильный скачок цен случился весной 2022 года: из-за резкого роста курсов доллара и евро, а также неопределённости в апреле машины стали на 53% дороже, чем в январе. К осени цены даже немного «откатились»: минус 12-15% от пиковых значений. С ноября рынок пришёл в «спокойное» состояние и резких изменений не наблюдается: относительно конца осени и начала зимы машины стали дороже только на 7%.

Среди новых автомобилей ситуация в целом аналогичная. К маю-2022 средний прайс на Авто.ру относительно января вырос на 60%, до рекордных 40,2 миллиона рублей. Однако ощутимого снижения цен — не было: к ноябрю цена упала только на 2,3%, а к концу апреля — ещё на 3%.

На средней цене сказываются не только непосредственно колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений в листинге Авто.ру. Чем больше дорогих автомобилей в продаже, тем выше средняя цена.

Кроме того, среди предложений на сервисе стало намного больше свежих экземпляров, что тоже сказалось на росте цен. В 2023 году автомобили не старше 5 лет заняли почти половину рынка, хотя ещё в I квартале 2022-го их было не больше 30%. Особенно сильно выросла концентрация моделей не старше двух лет — в 5 раз, до 22-23%.

Что происходило с объёмом объявлений и спросом