АвтоВАЗ без зарубежных компонентов, что происходит с ремонтом по ОСАГО и Skoda, которая добывает воду из воздуха. Главное за день

Страховщики начали менять внутреннюю политику ремонта автомобилей по системе ОСАГО. Если раньше им было выгоднее самостоятельно чинить машины, то сейчас фирмы всё чаще предлагают клиентам денежную выплату. Также многие компании заключили с сервисами соглашение о ремонте повреждённых запчастей вместо замены их на новые. Мы разобрались, что происходит с ремонтом машин по ОСАГО сегодня. И что будет происходить в ближайшем будущем.

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Новым героем рубрики «Старые, но не бесполезные» стал ЗИЛ-4102 — весьма передовой для своего времени правительственный седан, который, увы, так и не пошёл в производство. А ведь его хотели сделать доступным не только для политической элиты! Рассказываем обо всех особенностях интересного советского лимузина.

