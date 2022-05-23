Заводы BMW встанут в случае отказа от российского газа

Концерн BMW изучает возможность использования альтернативных источников энергии на производстве, чтобы снизить зависимость от природного газа. Как заявил член совета директоров и глава производственного департамента BMW Милан Неделькович агентству Reuters, в случае прекращения поставок газа из России есть риск остановки всего германского автопрома.
- По словам Недельковича, около 37% природного газа в Германии потребляют автомобильные заводы. В структуре энергопотребления самого концерна по итогам 2021 года на газ приходилось 54%.
- «Не только BMW, но и весь сектор может остановиться», — заявил он в ответ на вопрос о возможности прекращения поставок природного газа из России.
- Сейчас BMW изучает возможности развития альтернативных источников энергии — к примеру, солнечных, геотермальных и водородных. На некоторых заводах концерна могут появиться солнечные батареи, другие планируется перевести на водородное топливо.
- Планы по транспортировке водорода на завод в Лейпциге BMW обсуждает с местными властями. По словам Недельковича, водород может стать достойной альтернативой природному газу. Что касается солнечной энергии, то наиболее активно её планируется использовать на венгерском заводе концерна. Он должен стать первым в мире предприятием автомобильной отрасли, которое работает без использования энергии от ископаемых источников.
Ранее о планах активно задействовать солнечные панели в энергообеспечении заводов заявляла компания Nissan. Такая электростанция должна будет обеспечить до 20% электричества, которое требуется для предприятия в британском Сандерленде. На заводе концерна Volkswagen в американской Чаттануге комплекс солнечных батарей занимает территорию в 13 гектаров и сейчас покрывает до 12,5% потребностей предприятия в энергии.
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