ЗИЛ-4102: без рамы и с женским голосом. Все особенности советского лимузина

Разработку ЗИЛ-4102 начали ещё в 1982-м, хотя этим следовало заняться ещё раньше. К тому времени действующий лимузин — ЗИЛ-4104 (другое обозначение модели ЗиЛ-115) — заметно устарел морально.

Вроде бы и выпускался лимузин сравнительно недолго: сборку «ноль четвёртого» освоили в 1978 году — но, по сути, этот автомобиль был глубоко модерни­зированной версией модели ЗИЛ-114, которая тянула служебную лямку аж с 1967‑го! Вступать в 1980‑е с машиной, которая задумывалась и создавалась почти два десятилетия назад, — это, конечно, моветон.