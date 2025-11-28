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про Tank
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Новинка года
Подробный тест Tank 400: способного внедорожника с непонятным позиционированием
12
10
2 апреля
Тесты
Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
14
2 марта
Тесты
Подборки
Подробный тест гибридного Tank 500: плюсы и минусы внедорожника, умеющего ездить на электричестве
10
2
24 февраля
Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Tank 500 с розеткой: первый тест полноценного гибрида Hi-Charge
12
6
13 января
Тесты
Другая раздатка и дизель под вопросом: первый тест обновлённого Tank 300
16
15
28 ноября 2025
Тесты
Хардкорная проходимость, винты напоказ и топливный хоррор: первый тест рамника Tank 400
12
22
25 февраля 2025
Тесты
Финал «Бездорожье»: пять внедорожников на пути к таинственному лабиринту
12
38
12 ноября 2024
Тесты
Первый тест Tank 700 — очень большого и невероятно брутального внедорожника
4
14
16 октября 2024
Тесты
Первый тест гибридного Tank 500: что, помимо электромотора, отличает его от машин c V6
4
8
5 февраля 2024
Тесты
Tank 300 с муфтой против парт-тайма: какой полный привод лучше? Экспертный тест
26
60
31 января 2024
Тесты
Обзор Tank 400: дерзкого гибридного внедорожника с рамой и блокировками
5
43
29 января 2024
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Tank
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