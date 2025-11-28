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Тесты про Tank
300
4,8
35 отзывов
1 432 новых
352 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Другая раздатка и дизель под вопросом: первый тест обновлённого Tank 300
16
15
28 ноября 2025
Тесты
Финал «Бездорожье»: пять внедорожников на пути к таинственному лабиринту
12
38
12 ноября 2024
Тесты
Tank 300 с муфтой против парт-тайма: какой полный привод лучше? Экспертный тест
26
60
31 января 2024
Тесты
Tank 300 против УАЗ Patriot и Mitsubishi Pajero: кто круче на бездорожье
4
32
3 августа 2023
Тесты
Обзор Tank 300: все плюсы и минусы сурового внедорожника из Китая. Подробный тест
4
9
18 мая 2023
Тесты
Первый тест Tank 300 — китайского рамника с широкими возможностями и большими амбициями
1
20 февраля 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Tank
300
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