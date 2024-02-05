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Тесты про Tank
500
4,8
36 отзывов
860 новых
311 с пробегом
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Вторичка
Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
14
2 марта
Тесты
Подборки
Подробный тест гибридного Tank 500: плюсы и минусы внедорожника, умеющего ездить на электричестве
10
2
24 февраля
Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Tank 500 с розеткой: первый тест полноценного гибрида Hi-Charge
12
6
13 января
Тесты
Первый тест гибридного Tank 500: что, помимо электромотора, отличает его от машин c V6
4
8
5 февраля 2024
Тесты
Обзор Tank 500: все плюсы и минусы рамного внедорожника, сменившего «Крузак». Подробный тест
2
5
9 октября 2023
Тесты
Tank 500 против Toyota Land Cruiser 300: сравнительный тест очень больших рамных внедорожников
54
9 августа 2023
Тесты
Первый тест китайского рамного внедорожника Tank 500 — с роскошным салоном и огромными амбициями
37
20 апреля 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Tank
500
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