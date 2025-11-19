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про Tank
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79 отзывов
3 168 новых
809 с пробегом
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Путешествия
Вторичка
Новинка года
В продаже: «китайцы», которых боится бездорожье
4
2
23 июня
Подборки
Вторичка
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Tank 400 от тех, кто ездил на привычных машинах
8
25
11 июня
Подборки
Пекин-2026: серийные и не очень, но точно интересные внедорожники выставки
2
28 апреля
Подборки
Пекин-2026: главные новинки для России
4
9
26 апреля
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Tank 500
5
5
2 апреля
Подборки
Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
16
2 марта
Подборки
Тесты
В продаже! Экипированные вездеходы для фанатов оффроуда
7
1
13 февраля
Подборки
Путешествия
Вторичка
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Новинки осени: какие «китайцы» официально пришли в Россию
6
1
19 ноября 2025
Подборки
Не только коврики: необычные аксессуары для китайских машин, полезные для путешествий
7
17 октября 2025
Подборки
Путешествия
В продаже! Китайские и традиционные внедорожники для больших путешествий
4
5
12 сентября 2025
Подборки
Путешествия
Техника путешествий: необычные, но удобные автомобильные девайсы из Китая
4
1
19 июня 2025
Подборки
Путешествия
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
Tank
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